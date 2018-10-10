 Пожар на территории арсенала возле Ични ликвидирован, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По состоянию на 21-00, остаются единичные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью 1-2 взрыва в час, которые не несут угрозы населенным пунктам, расположенным вблизи арсенала", - сообщил начальник Управления коммуникаций и печати Минобороны Украины Алексей Чернобай

Подразделения ВСУ совместно с ГСЧС выполняют мероприятия по ликвидации очагов задымления и тления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На территории арсенала возле Ични наблюдаются единичные взрывы, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Группами разминирования осуществляется зачистка от взрывоопасных предметов административной территории, а также территории вблизи арсенала. Подразделениями ВСП ВСУ и нацполиции осуществляется охрана вокруг технической территории арсенала.

Продолжается возвращения личного состава в расположение воинской части.

Также смотрите: "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне. ВИДЕО

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".