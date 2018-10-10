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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
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 Пожар на территории арсенала возле Ични ликвидирован, - Минобороны

Пожар на территории 6-го Арсенала ВСУ в Черниговской области ликвидирован в полном объеме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По состоянию на 21-00, остаются единичные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью 1-2 взрыва в час, которые не несут угрозы населенным пунктам, расположенным вблизи арсенала", - сообщил начальник Управления коммуникаций и печати Минобороны Украины Алексей Чернобай

Подразделения ВСУ совместно с ГСЧС выполняют мероприятия по ликвидации очагов задымления и тления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На территории арсенала возле Ични наблюдаются единичные взрывы, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Группами разминирования осуществляется зачистка от взрывоопасных предметов административной территории, а также территории вблизи арсенала. Подразделениями ВСП ВСУ и нацполиции осуществляется охрана вокруг технической территории арсенала.

Продолжается возвращения личного состава в расположение воинской части.

Также смотрите: "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне. ВИДЕО

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".

Источник: https://censor.net.ua/n3090765
 
   
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мда...
не само, а кашперировали????
силой воли???
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теперь нужна в Рашке арты/склады спалить.. или там, ВДНХ какое..
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Да уже пятый год как нужно! Как ты думаешь, почему говнокомандующий до сих пор не дал приказ?
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в Рашке и на Бамбасе каждый год горят и взрываются...
и мне наплевать, кто у тебя говнокомандующий...
PS. историческая мудрость проста: не цениш свое государство, будеш служить чужому, но уже рабом
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В рашке стратегические арсеналы каждый год взрываются? Круто!
А можно ссылочку? Это петрляксеич дал приказ взорвать? И взорвали? А можно ссылочку?
Или он не давал приказа? А почему?

Пысы. А зачем ты служишь чужому государству, да ещё и рабом? А может рашка для тебя не чужое государство?
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Коли в нас ще (до війни) були вибухи 5 складів за неповні 4 роки?
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Сьогодні цьому виродку день народження. Не вітаю, бажаю дожити до суду за злочини перед українцями і закінчити своє життя за гратами! І най йому кожної ночі сняться Воїни, яких він, виродок, в котлах положив! Вічна пам"ять Героям! Вічна ганьба цьому виродку роду людського!

Пожежу на території арсеналу біля Ічні ліквідовано, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9083
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теперь жители которые живут возле других арсеналов оцепенели в страхе...
Понимают - скоро их очередь.... Пожежу на території арсеналу біля Ічні ліквідовано, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1831
А жителей Ични можно поздравить - кашмар закончился.., сейчас отстраиваться...
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Ming Uing b56f719d - это да..., веселого мало....

Но хоть в погребах сидеть не надо...
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Кошмар закончится тогда, когда все неразорвавшиеся мины найдут и обезвредят.
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Иллария Соняшникова - обещали к Новому Году...., но я думаю это если снег рано не выпадет...

Сейчас опыт после пятого склада уже хороший, так что я думаю дело пойдет быстро...
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И слава богу. Теперь - разминирование и инвентаризация всего, что можно вытащить. Пожежу на території арсеналу біля Ічні ліквідовано, - Міноборони - Цензор.НЕТ 205
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Пора раздавать генеральские погоны!!!!!!
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Помнится была раньше медаль *За отвагу на пожаре*. Еще существует? Петя завтра начнет награждения.
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Злые языки говорят, что хуйло кремлевское подписало секретный указ о награждении порошенко званием героя россии.
Может и врут.
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У березні побачимо, коли воно чкурне вслід за овочем
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вы это уже четыре с половиной года ждёте ждуны...)))
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Мы этому рады?
Именно поэтому мы требуем наказать виновных и возмущается что не приняты меры? Потому что мы рады? А вы не рады и поэтому всячески отмазываете виновных в потере боеприпасов?
Твоя ложь на голову не налазит,бот! Тупо и нагло! Ольгинская школа!
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порохоботи і ольгінці тотожні за своєю антиукраїнською суттю
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до кого ти звертаєшся?! це ж морально деградоване створіння, як і його през
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його щастя що зараз війна, інакше ніхто б його не терпів ці 5 років- геноцидні реформи, роттердами, оборудки з курсом долара, рефінанс банків, грошові емісії - зависло б на гіллі разом з усім своїм порохоригівським кодлом
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вам двоим выступать перед детсадовской группой можно хором - или идти в депутаты...\больше никак...)\
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От тебя кроме кукареканья ничего добиться нельзя. За что тебе деньги платят?
Вот ниже тебе перечень вопросов, бот.
Отрабатывай сребреники, думай как отмыть шоколадную жопу.
И запомни, у каждой аварии, катастрофы, потери есть имя и должность. Есть должностные инструкции которые не делают скидок ни на лося с сигаретой, ни на инопланетян, ни на кацапских диверсантов.
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Тебе несколько вопросов, на сон грядуший, бот.
1. Кто отвечает за сохранность стратегических запасов боеприпасов? Должность, фамилия?
2. Какое наказание понес этот ответственный(ые)?
3. Если ответственные не были наказаны, кто в этом виноват? Какую ответственность понес этот виноватый?
4. Какие меры приняты после взрыва первого арсенала, что бы взрывы не повторилось? После второго, третьего, четвертого? Меры не приняты или не дали результатов? Кто в этом виноват? Как он наказан? Кто виноват, что он не наказан?
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читай выше - и определяйся...!)\я тебе не с детсадовской группы...!\
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Ответить тебе не чего. Так и запишем.
Тогда я отвечу: так как на более низком уровне виновных нет, значит виновен в обезоруживании Украины во время войны с россией верховный главнокомандующий Петр Порошенко. Саботаж, диверсионная деятельность, государственная измена. Придет время и он будет отвечать.
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и не стоит тут себе наматывать нервы - ты не на Привозе...!
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сідай 2! як тебе ще не звільнили за недоумкуватість?
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Ну что, бот? Понравилось как я тебя мокнул мордой в это самое? Как нашкодившего кота!
Так ты сам вылез на защиту своего обосравшегося коллеги. Сам напросился. Если не хочешь повторения - сиди в своем курятнике и не рыпайся! Ну, а если тебе понравилось - милости просим, буду возить тебе мордой по порошенковскому говну сколько угодно. Пусть люди на тебя посмотрят, а мне не в тягость, я удовольствие получаю опуская всяких гнид.

Ладно, я спать пошел. А ты пока вылизывайся.
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Полная бездарность, некомпетентность, непрофессионализм - это неполный перечень "надежных" мер при организации защиты военных складов. А во время войны - прямая государственная измена.
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Молодці. Тепер погони на поличку і з конфіскацією в тюрму, краще по власному бажанню.
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...тепер починається друга частина(основна) - відмивання,списування,дерібан...
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Это сегодня закончилась вторая часть, да и то - в связи с аудитом (скорее всего).
А в первой части - "всё украдено до нас"
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...все до нас,то - нульовка,бо більше попередники нагрілися...
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Муженко в Киев вернулся? Или "поруководив" тушением пожара теперь будет руководить восстановлением домов местного населения?
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Новость хорошая но выводы надо сделать и кадровые и финансовые.Кто возместит ущерб.В генштабе виллы не дешевые можно бы и национализировать путем частичного погашения остальное по мере отбывания.
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Волонтеры помощь уже потихоньку везут, а вот пистун Грося будет ждать результатов официального расследования, потом решения межведомственной комиссии, бюджетного комитета, экспертной оценки и т.д., а там может и лето наступит.
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Витю-катафалка к ордерну и очередному званию, остальным - по медали
Завтра - еще парочку взорвут и еще по ордену и медальке
Такая вот она, нелегкая и суровая воинская служба
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Когда бордель слабо посещают и работает в убыток так хозяин не кровати двигает а блядей меняет.
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а если это семейный бордель, сестру и куму без работы оставить? не раскачивайте лодку
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Если семейный так пускай друг друга и трахают, а народ здесь не при чем. В таких случаях мы в разных лодках.
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За 5 років жодного сучасного складу не побудовано, жодного патронного заводу! А скільки магазинів рошен?
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А я думал, это пятому огромному арсеналов с невосполнимыми стратегическими запасами боеприпасов на миллиарды долларов конец! А оказывается ничего плохого не случилось, воня вон как ты лыбишься.
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И я еще один непопулярный вещь скажу, только вы не обижайтесь.
Восстановиться на службе по всем эпизодам со складами любого уровня офицеру не сильно сложно. Вот рапорт, что нужно было починить ограждение, а ограждение 600 гектаров вы себе представляете, ага, - с 2016 года пишу рапорт. Вот рапорт, что три бардака, один из которых не на ходу, недостаточно, чтобы безопасность периметра обеспечить. А 40 такелажников с некомплектом в 40% от штата на 88 тысяч тонн боеприпасов, элементов ракет, пороховых колец к минометке, двигателей к ПЗРК и мин догнивающих будут загружать эти вагоны десятки лет. И нет, негде принять массово командировочных - казармы сняты с баланса во времена прошлых сокращений, батареи вырезаны. И почему-то очереди на контракт пожить в лесу среди комаров, где ближайший магазин в 15 километрах и арбуз лакомство, от КПП до села не выстраиваются. Нет не выстраиваются, я проверял.
И да, мы выдвинули на периметр ЗУ-23\2 с прожекторами, но вы пробовали работать по малоразмерной цели ночью ими? Ну я не знаю, как сюда попали тактические БПЛА, - может, приехали туристы посмотреть на шпили, купили в Чернигове китайский БПЛА да и отработали. В конце-концов не я продолжил безвизовый режим, потому что миллионы моих сограждан вывозят валюты из РФ на втором месте после Польши, и не я завою как сучка, если его введут. И вот было три проверки - все было нормально, предписания выполнены, трава покошена, все противопожарные средства на местах. В десяти хранилищах необвалованных, где пороха, скисшие двигатели от ПЗРК и гнилые "ломы" от Т-54, провалилась крыша, рапорт подан.
Правда, согласно плану восстановления жизнеобеспечения арсеналов выделены средства на строительство хранилищ, эвакуацию и продление срока эксплуатации "Малюток", а не на ремонт гнилья и утилизацию довесков к выстрелам. В этом году градом побило и погнило еще 5, так что я в рапорте указал. В конце концов не я каждый год от заявок армии закрываю 40-60%, и не я против введения военных судов, и не я не посещаю 80% заседаний, а потом рассказываю как реформировать армию. Но, что-то я отвлекся.
Вот план занятий с личным составом по технике безопасности, вот смета запрашиваемая, вот расход топлива, вот мы спасли технику, как началась детонация, и никто не пострадал. Вот характеристика, и справка, что не было доган и служебного несоответствия. Короче, я - кругом молодец. А то, что у вас то транспорта нет, то загружены мощности печи и цеха по утилизации, да никак не могут вывезти "Малютки", то это в тыл, в оперативное, к заму по озброенню. А я пошел дальше служить. И не один суд не натянет, что начальник арсенала, с наличными силами и закрытием бюджета на 40-60%, что-то там какую-то халатность допустил. Потому что 1600 вагонов и 88 тысяч тонн ему сортировать 20 лет. И вот некомплект, вот рапорта, а вот запросы. И где, кстати, мои компенсации за отстранение от службы?
И никакие навесы на 600 га, никакие бредни про экскаваторы и РЭБ-средства, работающие круглосуточно, на суде как в Фейсбуке не проходят. Поэтому никто не сидит, а восстанавливаются на службе и компенсацию требуют.
И даже получив полное финансирование, освоить его в краткие сроки нереально. Вывезти, утилизировать, продлить срок 300 тысячам тонн гнилья, которое каждый год пополняется - 7-10 лет. 300 тысяч тонн - это год бомбежки Германии во Второй Мировой, напоминаю. Это не считая новых хранилищ, подземных, дверей, которые способны выдержать приход ОТРК, систем такелажа, вентиляции, казарм для персонала.
Можно шутить натужно о папиредниках, но непотриб трех военных округов СССР и Западной группы войск не испарится от этого. И никто не сядет, пока будет так с финансированием и комплектацией. 7-10 лет готовьтесь тащить лямку. Это объективная реальность на сегодня.
Ронин
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Пиф паф и 100 лямов с бюджета улетели в трубу на востановление,не считая стоимость самого БК.Зрада обошлась в 100 лямов железно и БК,ще подсчитают подвезут.
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Балаклея, Харьковская область. Бывший молокозавод в Сватово - красная зона. Ичня, Черниговская область. В 2003 году Артемовск, Донецкая область, и Новобогдановка под Мелитополем, Запорожье, в 2008 году Лозовая, опять же окрестности Харькова. Строго Левобережье. Не курят, и не нарушают технику пожарной безопасности, не загорается трава от сварки ни в Бродах, ни в Житомире, ни под Винницей (раз танковые боеприпасы завелись, правда), ни в Славуте. Нигде больше. Везде либо в зоне действия российских БПЛА, либо рукой подать до границы.
Жизнь - боль.
Если вы думаете, что вы платите за ЖКХ, а на самом деле нет, то у вас 70% сетей изношены, дома не утеплены, а в подъездах только 3,14ец. Если вы думаете, что у вас бесплатная медицина, то получаете тетку в лифте, б/у скорые из Европы и только 3,14ец.
Сейчас нас всех догоняет 25 лет забивания на армию. Сколько бы мы не освоили денег в обозримом будущем на обсыпанные хранилища, периметры и средства подавления БПЛА, - нужно в разы больше. На каждом хранилище помимо утилизации на миллиарды нужно еще и проводить полноценную операцию по разминированию по сути, вынимая то гнилье насыпью.
Или ВВП до размеров границ, или границы до размера ВВП - ничего нового я не напишу.
***
Год назад писал после молокозавода, думаю, что еще немного утилизировали, ну и 20-30 тонн по ООС в сутки плюс учебный процесс. Всё-равно титанические цифры. Понять масштабы вопроса легко, если помнить, что один вагон железнодорожный - 68 тонн.
Быстрого решения не будет, но в итоге и заплатим, и говна поедим - все традиционно. С другой стороны, самый острый вопрос в обществе - бляхи, доллар по 8, работа в ЕС и коммуналка, никто не поймет ни военного сбора, ни облигаций, ни риторики про пояса, ибо война - это то, что бывает с другими. Так что следующие пять-десять лет больше денег на утилизацию, больше на живучесть арсеналов и больше 3,14ды на ток-шоу, про "жирных генералов" и "снимайте Муженко", "мы хотим всех силовиков, пока нас не выперли из Рады". Тоже традиционно. Пожежу на території арсеналу біля Ічні ліквідовано, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2749Ронин
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таки да сильнейшая армия в Европе по тушению артскладов вон как поднаторели то малацца))) 6 складов угандошить зато теперь вон пару дней и потушили
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очєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0 5 ч.5 часов назад

Один гандон уничтожил ядерный щит страны, другой взорвал 80% ВСЕХ её боеприпасов.Пожежу на території арсеналу біля Ічні ліквідовано, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8282
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Этот день нужно внести в красные даты календаря и ежегодно отмечать его песней:
День Победы, как он был от нас далек, (Потому-что болт ложили на склады)
Как в костре (То есть Ичне) потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли, -(Нафиг всё сгорело)
Этот день мы приближали как могли.
Этот День Победы
Порохом(То есть Петром Алексеичем) пропах,
Это праздник
С сединою на висках.-(Да уж...у Муженко прибавилось)
Это радость
Со слезами на глазах.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар на территории арсенала возле Ични ликвидирован, - Минобороны
 
 
 
 
 
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