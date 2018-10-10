 Пожар на территории арсенала возле Ични ликвидирован, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"По состоянию на 21-00, остаются единичные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью 1-2 взрыва в час, которые не несут угрозы населенным пунктам, расположенным вблизи арсенала", - сообщил начальник Управления коммуникаций и печати Минобороны Украины Алексей Чернобай
Подразделения ВСУ совместно с ГСЧС выполняют мероприятия по ликвидации очагов задымления и тления.
Группами разминирования осуществляется зачистка от взрывоопасных предметов административной территории, а также территории вблизи арсенала. Подразделениями ВСП ВСУ и нацполиции осуществляется охрана вокруг технической территории арсенала.
Продолжается возвращения личного состава в расположение воинской части.
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ
По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".
не само, а кашперировали????
силой воли???
и мне наплевать, кто у тебя говнокомандующий...
PS. историческая мудрость проста: не цениш свое государство, будеш служить чужому, но уже рабом
А можно ссылочку? Это петрляксеич дал приказ взорвать? И взорвали? А можно ссылочку?
Или он не давал приказа? А почему?
Пысы. А зачем ты служишь чужому государству, да ещё и рабом? А может рашка для тебя не чужое государство?
Понимают - скоро их очередь....
А жителей Ични можно поздравить - кашмар закончился.., сейчас отстраиваться...
Но хоть в погребах сидеть не надо...
Сейчас опыт после пятого склада уже хороший, так что я думаю дело пойдет быстро...
Может и врут.
Именно поэтому мы требуем наказать виновных и возмущается что не приняты меры? Потому что мы рады? А вы не рады и поэтому всячески отмазываете виновных в потере боеприпасов?
Твоя ложь на голову не налазит,бот! Тупо и нагло! Ольгинская школа!
Вот ниже тебе перечень вопросов, бот.
Отрабатывай сребреники, думай как отмыть шоколадную жопу.
И запомни, у каждой аварии, катастрофы, потери есть имя и должность. Есть должностные инструкции которые не делают скидок ни на лося с сигаретой, ни на инопланетян, ни на кацапских диверсантов.
1. Кто отвечает за сохранность стратегических запасов боеприпасов? Должность, фамилия?
2. Какое наказание понес этот ответственный(ые)?
3. Если ответственные не были наказаны, кто в этом виноват? Какую ответственность понес этот виноватый?
4. Какие меры приняты после взрыва первого арсенала, что бы взрывы не повторилось? После второго, третьего, четвертого? Меры не приняты или не дали результатов? Кто в этом виноват? Как он наказан? Кто виноват, что он не наказан?
Тогда я отвечу: так как на более низком уровне виновных нет, значит виновен в обезоруживании Украины во время войны с россией верховный главнокомандующий Петр Порошенко. Саботаж, диверсионная деятельность, государственная измена. Придет время и он будет отвечать.
Так ты сам вылез на защиту своего обосравшегося коллеги. Сам напросился. Если не хочешь повторения - сиди в своем курятнике и не рыпайся! Ну, а если тебе понравилось - милости просим, буду возить тебе мордой по порошенковскому говну сколько угодно. Пусть люди на тебя посмотрят, а мне не в тягость, я удовольствие получаю опуская всяких гнид.
Ладно, я спать пошел. А ты пока вылизывайся.
А в первой части - "всё украдено до нас"
Завтра - еще парочку взорвут и еще по ордену и медальке
Такая вот она, нелегкая и суровая воинская служба
Восстановиться на службе по всем эпизодам со складами любого уровня офицеру не сильно сложно. Вот рапорт, что нужно было починить ограждение, а ограждение 600 гектаров вы себе представляете, ага, - с 2016 года пишу рапорт. Вот рапорт, что три бардака, один из которых не на ходу, недостаточно, чтобы безопасность периметра обеспечить. А 40 такелажников с некомплектом в 40% от штата на 88 тысяч тонн боеприпасов, элементов ракет, пороховых колец к минометке, двигателей к ПЗРК и мин догнивающих будут загружать эти вагоны десятки лет. И нет, негде принять массово командировочных - казармы сняты с баланса во времена прошлых сокращений, батареи вырезаны. И почему-то очереди на контракт пожить в лесу среди комаров, где ближайший магазин в 15 километрах и арбуз лакомство, от КПП до села не выстраиваются. Нет не выстраиваются, я проверял.
И да, мы выдвинули на периметр ЗУ-23\2 с прожекторами, но вы пробовали работать по малоразмерной цели ночью ими? Ну я не знаю, как сюда попали тактические БПЛА, - может, приехали туристы посмотреть на шпили, купили в Чернигове китайский БПЛА да и отработали. В конце-концов не я продолжил безвизовый режим, потому что миллионы моих сограждан вывозят валюты из РФ на втором месте после Польши, и не я завою как сучка, если его введут. И вот было три проверки - все было нормально, предписания выполнены, трава покошена, все противопожарные средства на местах. В десяти хранилищах необвалованных, где пороха, скисшие двигатели от ПЗРК и гнилые "ломы" от Т-54, провалилась крыша, рапорт подан.
Правда, согласно плану восстановления жизнеобеспечения арсеналов выделены средства на строительство хранилищ, эвакуацию и продление срока эксплуатации "Малюток", а не на ремонт гнилья и утилизацию довесков к выстрелам. В этом году градом побило и погнило еще 5, так что я в рапорте указал. В конце концов не я каждый год от заявок армии закрываю 40-60%, и не я против введения военных судов, и не я не посещаю 80% заседаний, а потом рассказываю как реформировать армию. Но, что-то я отвлекся.
Вот план занятий с личным составом по технике безопасности, вот смета запрашиваемая, вот расход топлива, вот мы спасли технику, как началась детонация, и никто не пострадал. Вот характеристика, и справка, что не было доган и служебного несоответствия. Короче, я - кругом молодец. А то, что у вас то транспорта нет, то загружены мощности печи и цеха по утилизации, да никак не могут вывезти "Малютки", то это в тыл, в оперативное, к заму по озброенню. А я пошел дальше служить. И не один суд не натянет, что начальник арсенала, с наличными силами и закрытием бюджета на 40-60%, что-то там какую-то халатность допустил. Потому что 1600 вагонов и 88 тысяч тонн ему сортировать 20 лет. И вот некомплект, вот рапорта, а вот запросы. И где, кстати, мои компенсации за отстранение от службы?
И никакие навесы на 600 га, никакие бредни про экскаваторы и РЭБ-средства, работающие круглосуточно, на суде как в Фейсбуке не проходят. Поэтому никто не сидит, а восстанавливаются на службе и компенсацию требуют.
И даже получив полное финансирование, освоить его в краткие сроки нереально. Вывезти, утилизировать, продлить срок 300 тысячам тонн гнилья, которое каждый год пополняется - 7-10 лет. 300 тысяч тонн - это год бомбежки Германии во Второй Мировой, напоминаю. Это не считая новых хранилищ, подземных, дверей, которые способны выдержать приход ОТРК, систем такелажа, вентиляции, казарм для персонала.
Можно шутить натужно о папиредниках, но непотриб трех военных округов СССР и Западной группы войск не испарится от этого. И никто не сядет, пока будет так с финансированием и комплектацией. 7-10 лет готовьтесь тащить лямку. Это объективная реальность на сегодня.
Ронин
Жизнь - боль.
Если вы думаете, что вы платите за ЖКХ, а на самом деле нет, то у вас 70% сетей изношены, дома не утеплены, а в подъездах только 3,14ец. Если вы думаете, что у вас бесплатная медицина, то получаете тетку в лифте, б/у скорые из Европы и только 3,14ец.
Сейчас нас всех догоняет 25 лет забивания на армию. Сколько бы мы не освоили денег в обозримом будущем на обсыпанные хранилища, периметры и средства подавления БПЛА, - нужно в разы больше. На каждом хранилище помимо утилизации на миллиарды нужно еще и проводить полноценную операцию по разминированию по сути, вынимая то гнилье насыпью.
Или ВВП до размеров границ, или границы до размера ВВП - ничего нового я не напишу.
***
Год назад писал после молокозавода, думаю, что еще немного утилизировали, ну и 20-30 тонн по ООС в сутки плюс учебный процесс. Всё-равно титанические цифры. Понять масштабы вопроса легко, если помнить, что один вагон железнодорожный - 68 тонн.
Быстрого решения не будет, но в итоге и заплатим, и говна поедим - все традиционно. С другой стороны, самый острый вопрос в обществе - бляхи, доллар по 8, работа в ЕС и коммуналка, никто не поймет ни военного сбора, ни облигаций, ни риторики про пояса, ибо война - это то, что бывает с другими. Так что следующие пять-десять лет больше денег на утилизацию, больше на живучесть арсеналов и больше 3,14ды на ток-шоу, про "жирных генералов" и "снимайте Муженко", "мы хотим всех силовиков, пока нас не выперли из Рады". Тоже традиционно. Ронин
Один гандон уничтожил ядерный щит страны, другой взорвал 80% ВСЕХ её боеприпасов.
День Победы, как он был от нас далек, (Потому-что болт ложили на склады)
Как в костре (То есть Ичне) потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли, -(Нафиг всё сгорело)
Этот день мы приближали как могли.
Этот День Победы
Порохом(То есть Петром Алексеичем) пропах,
Это праздник
С сединою на висках.-(Да уж...у Муженко прибавилось)
Это радость
Со слезами на глазах.