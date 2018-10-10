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 Сеть порностудий ликвидирована во Львове, - Нацполиция. ФОТО

9 октября сотрудники полиции прекратили деятельность сети порностудий, которая работала во Львове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Национальной полиции.

Сеть порностудий ликвидирована во Львове, - Нацполиция 01

Правоохранители установили личности злоумышленников, причастных к организации преступного бизнеса. Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 22 до 24 лет. Между организаторами сети были четко распределены функции. Один из них занимался организационными, хозяйственными и финансовыми вопросами, администрированием деятельности студий. Второй - подбирал персонал, консультировал девушек, вел бухгалтерский учет. Еще двое следили за исправностью оборудования, подыскивали кадры в социальных сетях, учили размещать видеоматериалы на специальных сайтах в Интернете.

Смотрите: Деятельность онлайн порностудии прекращена в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Во время санкционированных обысков, которые проводились одновременно по шести адресам, была изъята компьютерная техника, веб-камеры, мобильные телефоны, эротические гардеробы, наличные средства, банковские карточки и тому подобное.

Сеть порностудий ликвидирована во Львове, - Нацполиция 02

В двух "офисах" правоохранители обнаружили шестерых девушек, студенток местных вузов, которые в качестве веб-моделей непосредственно занимались распространением продукции порнографического характера.

Сеть порностудий ликвидирована во Львове, - Нацполиция 03

Трое организаторов задержаны в порядке ст..208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

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Открыто уголовное производство по ч.3 ст.301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3090763
 
 
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Тема сисек не раскрыта...Как всегда.... Сеть порностудий ликвидирована во Львове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 564
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почему так оно им мешает? в чем выражается опасность обществу от порно?
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Ну да..Девок ловить -не за матерыми уголовниками гоняться
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Ну там реально не так опасно. Только поцарапать могут.
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Коли ця дурість закінчиться,в усіх розвинених і демократичних країнах це дозволено.
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Ключевое слово -развитых, а мы недоразвитая, хуже чёрной Африки уже опустились! Разве нормальные люди могут терпеть вороватую власть и оплачивать из своих карманов зарплаты мусарам ловящих в интернете девок показывающих сиськи за деньги ?
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Ликвидировали то,что могло бы приносить доход Украине и то,что надо бы легализовать.Но у нас,если разобраться,скрепы в скрепности кацапам ни уступают
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Тоже не пойму, почему изготовление порноконтента и продажа его в нете являются преступлениями... Сеть порностудий ликвидирована во Львове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8176
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Надо нам на Штаты санкции за порнооскары ввести
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Якщо це і легкі наркотики легалізувати, деж тоді мусора харчеваться будуть? Сеть порностудий ликвидирована во Львове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5831
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Тогда придётся раскрывать преступления людей друг против друга.Это сложно и в основном "висяки".
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шото закривають студіі а іх більшає і більшає. нафіг на тих біснуватих дивитись
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лягавые не дибилы)))
телки рубят капусту соизмеримую с хорошим бизнесом
если не кривые на рыло и умеют крутить волоснёй
за 5-8 часов нарубывают от 300$ и до 3000$
неоднократно дурики дарят моделям единоразовые типы по 1000$
оборот этого шалмана мог составлять 10-50К$
счас этих сутиков потрусят))))))
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А если попроще выразить свои мысли. Или чистА кАнкретно и непАдецки. круче?
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проффесор???
я не на исповеди
дибилам не поясняю
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Народ... Короче резко начали шманать по всей Украине. Пора на Майдан. СБУшники, вы с нами?...
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кримінальний кодекс дуже застарілий, стаття за проституцією то совкодрочерство. А публічні дома треба узаконити, податки державі будуть платити і менше статевих хворо буде росповсюджуватися там буде медичний огляд проходити працівниці.
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И где теперь ленка бондаренко с королевской будут работать? А ведь обещали 5 млн рабочих мест(не помню правда кто и когда)
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И как всегда совсем не те фотки, которые ожидаешь.
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Ну почему вторая фотка неплохая .Игрушки прикольные и гордо написано " Национальная полиция".Даже страшно представит,попал в полицию ,а там предметы для пыток ужасных на столе у полицейских такие.
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Студенти знімали студенток, все добровільно... піздец злочинці. Що міліція, що поліція хуйня повна
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Борьба с порно это наследие СССР. Господа в Украине секса нет!...
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какое-то совкодрочерство. зачем ликвидировать порностудию? что плохого в хорошей порнушке?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСеть порностудий ликвидирована во Львове, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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