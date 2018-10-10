 Защита Герасина и Варнишадзе, подозреваемых в покушении на одесского активиста Михайлика, добилась отвода судьи

Об этом сообщает корреспондент Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы сомневаемся в беспристрастности судьи Потанина, который посоветовал 9 октября прокурору Чикалову приходить на заседание по делу о покушении с более вескими доказательствами, однако все-таки объявил решение об оставлении в силе решения суда первой инстанции о содержании под стражей одного из трех подозреваемых в этом деле Торнике Герасине. Это может свидетельствовать о недостаточной объективности Потанина, поэтому вносим ходатайство о его отводе", - заявил адвокат Владимир Поярков.

Несмотря на протест прокурора, члены судейской коллегии решили удовлетворить ходатайство стороны защиты об отводе Потанина. Электронная система определит другого судью, который возглавит коллегию для дальнейшего рассмотрения апелляции.

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Напомним, 22 сентября в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика.Это произошло вечером вблизи его дома в центре Одессы, когда мужчина возвращался домой.

25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.