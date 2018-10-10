 На Луганщине будут заочно судить "прокурора" оккупированного города Ровеньки, - ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Досудебным расследованием установлено, что в начале 2015 житель Луганщины инициировал и предоставил добровольное согласие на назначение себя на должность "прокурора" города Ровеньки "Генеральной прокуратуры "ЛНР".

"Занимая указанную должность, псевдопрокурор выполняет действия, направленные на нарушение территориальной целостности Украины и ограничения конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области, находится под контролем оккупационной администрации Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Поскольку "прокурор" скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, в отношении него осуществляется заочное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт будет направлено в суд.

Открыто производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.2 ст.110 УК Украины. Наемнику РФ грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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