EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  378  6
Материалы по теме:
Все про:Луганщина (3911) прокуратура (3341) наемник (261)

 На Луганщине будут заочно судить "прокурора" оккупированного города Ровеньки, - ГПУ

Прокуратурой Луганской области ведется расследование относительно наемника из "Генеральной прокуратуры "ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Досудебным расследованием установлено, что в начале 2015 житель Луганщины инициировал и предоставил добровольное согласие на назначение себя на должность "прокурора" города Ровеньки "Генеральной прокуратуры "ЛНР".

"Занимая указанную должность, псевдопрокурор выполняет действия, направленные на нарушение территориальной целостности Украины и ограничения конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области, находится под контролем оккупационной администрации Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщине будут заочно судить "начальника следственного управления Генеральной прокуратуры "ЛНР"

Поскольку "прокурор" скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, в отношении него осуществляется заочное  досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт будет направлено в суд.

Открыто производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.2 ст.110 УК Украины. Наемнику РФ грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также: Суд продлил арест экс-регионала Ефремова до 3 декабря, - ГПУ

Источник: https://censor.net.ua/n3090758
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А очно хоча б одного прокурора посадили за сепаратизм? Чи всіх тільки заочно?
 показать весь комментарий
 
 
***
- ой, Яша, если бы только знали, что о вас говорят, когда вас нету...
- я вас, умоляю! когда меня нету, пусть они меня даже отлупят...
 показать весь комментарий
 
 
Вася Шевченко f77d76ba - На Луганщині заочно судитимуть "прокурора" окупованого міста Ровеньки, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3580

в ВР и других органах власти 30% чистых сепаров сидит с московскими паспортами..., а они лугандонцев и крысчан судят...
 показать весь комментарий
 
 
бурную деятельность надо имитировать...но так...чтобы кого-то...обидчивого... не зацепить
 показать весь комментарий
 
 
А мне интересно, что теперь скажет косатая с тягнибоком... Когда власенко с мирошниченко на Украину срали в 60минут у скабеевой
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Луганщине будут заочно судить "прокурора" оккупированного города Ровеньки, - ГПУ
 
 
 
 
 
 вверх