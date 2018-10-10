 На Луганщине будут заочно судить "прокурора" оккупированного города Ровеньки, - ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Досудебным расследованием установлено, что в начале 2015 житель Луганщины инициировал и предоставил добровольное согласие на назначение себя на должность "прокурора" города Ровеньки "Генеральной прокуратуры "ЛНР".
"Занимая указанную должность, псевдопрокурор выполняет действия, направленные на нарушение территориальной целостности Украины и ограничения конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области, находится под контролем оккупационной администрации Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Поскольку "прокурор" скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, в отношении него осуществляется заочное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт будет направлено в суд.
Открыто производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.2 ст.110 УК Украины. Наемнику РФ грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- ой, Яша, если бы только знали, что о вас говорят, когда вас нету...
- я вас, умоляю! когда меня нету, пусть они меня даже отлупят...
в ВР и других органах власти 30% чистых сепаров сидит с московскими паспортами..., а они лугандонцев и крысчан судят...