EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  436  7
Материалы по теме:
Все про:Великобритания (2006) химическое оружие (235) Скрипаль (447) ОЗХО (10)

 Великобритания инициировала внесение "Новичка" в Конвенцию о запрещении химоружия, - ОЗХО

Великобритания выступила в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с предложением внести "Новичок" в Конвенцию о запрещении химического оружия.

"Сегодня Великобритания поддержала в ОЗХО инициативу об обновлении приложения к Конвенции о химическом оружии, чтобы включить нервно-паралитическое вещество "Новичок"", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение организации в Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле отравления Скрипалей, возможно, появится третий подозреваемый - "Федотов", - "Фонтанка"

В ОЗХО уверены, что это поможет укрепить позиции запрета использования химического оружия после атаки в Солсбери.

Великобритания инициировала внесение Новичка в Конвенцию о запрещении химоружия, - ОЗХО 01

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также читайте: Россия никогда не пойдет на выдачу даже раскрытых своих агентов, так как "посыпется вся система", - Грицак

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. 9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".

Источник: https://censor.net.ua/n3090757
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Герой России Рамзан Кадыров в свое время обвинил другого Героя России, Сулима Ямадаева, в причастности к убийству своего отца, Героя России Ахмада Кадырова. Герой России Сулим Ямадаев убит в Дубае и по обвинению
в его убийстве дубайская полиция объявила в международный розыск Героя России Адама Делимханова. Брат убитого Героя России, Руслан Ямадаев, тоже Герой России, ранее убит в Москве..
 показать весь комментарий
 
 
Если бы это написал Сенатор, то это было бы простительно...
 показать весь комментарий
 
а ты уже герой России или просто пассивный гру-шник?
 показать весь комментарий
 
Правильно. И пусть каждая страна обязательно даст железные гарантии. Как с будапештским меморандумом.
 показать весь комментарий
 
 
и когда это...конвенции...останавливали рашу?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВеликобритания инициировала внесение "Новичка" в Конвенцию о запрещении химоружия, - ОЗХО
 
 
 
 
 
 вверх