 Конвертцентр с оборотом более 350 млн грн ликвидирован на Донетчине, - ГПУ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Генпрокуратуры, 9 октября прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками оперативного, следственного подразделения налоговой милиции, а также спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины, который относится к Объединенным силам, в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 (незаконный сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров, который привел к отравлению людей), ч. 2 ст. 205 (создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности), ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов, которое привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах) УК Украины ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 350 млн грн.

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В ходе расследования установлено, что на территории Донецкой, Харьковской, Луганской, Одесской и Киевской областей группа лиц создала более 60 фиктивных субъектов хозяйствования, деятельность которых была направлена ​​на предоставление услуг предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.

В ходе санкционированных обысков изъяты денежные средства в сумме 994 тыс грн, банковские карты, табачные изделия на сумму более 1 млн грн, 22 печати субъектов хозяйственной деятельности, носители информации, телефоны, документы первичного бухгалтерского учета.

Наложен арест на 138 банковских счетов фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

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В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.