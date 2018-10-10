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 В деле отравления Скрипалей, возможно, появится третий подозреваемый - "Федотов", - "Фонтанка"

Великобритания готова объявить третьего возможного соучастника отравления Скрипалей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Фонтанка".

Как указывает издание, речь идет о 45-летнем Сергее Федотове.

Чешские СМИ заявили, что Сергей Скрипаль подвергался слежке российских спецслужб минимум с 2014 года. За ним в Прагу вылетали Александр Петров и Руслан Боширов, впоследствии обвиненные в покушении на убийство в Солсбери. Прага и Солсбери предъявляют еще одного россиянина, о котором Скотланд-Ярд наверняка планирует рассказать в следующей серии детектива.

Для этого в Прагу вылетали Александр Петров и Руслан Боширов, впоследствии обвиненые в покушении на убийство в Солсбери.

По данным "Фонтанки", в январе-феврале 2014 Сергей Федотов также совершил путешествие в Чехию. Петров, Федотов и Боширов тогда пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами.

"Кроме Праги, Киева, Милана и Женевы Сергей Федотов минимум три раза посетил Лондон - в марте 2016 марте 2017 и марте 2018. Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как и Петров с Бошировым, но другим рейсом, а улетел 4 марта (в день покушения) вместе с ними", - отмечает издание.

"Фонтанка" указывает, что эта информация была у Скотланд-Ярда изначально, но по каким-то причинам ее было решено не обнародовать сразу.

О Боширове и Петрове было удобно рассказать в одном "файле", так как они вместе запечетлены видеокамерами Солсбери и аэропорта Гэтвик, а Федотов передвигался автономно.

По информации российских журналистов, Сергей Федотов идеально подходит на роль третьего подозреваемого. В России на него нет оформленных недвижимости, транспорта и мобильных номеров, он отсутствует в социальных сетях и базах исполнительных производств. Номер его действующего паспорта на одну-две цифры отличается от документов, выданных гражданам России, которые местом своей регистрации указывали штаб-квартиру Главного управления Генштаба Минобороны РФ.

"Очевидно, что о Федотова рано или поздно объявят официально, а частные расследователи раскроют его настоящие имя и биографию", - резюмирует издание.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

8 октября расследователи из Belligcat обнародовали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчина, называвший себя Александром Петровым, на самом деле носит фамилию Мишкин.

9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".

Источник: https://censor.net.ua/n3090752
 
   
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У справі отруєння Скрипалів, можливо, з'явиться третій підозрюваний - "Федотов", - "Фонтанка" - Цензор.НЕТ 9270по описанию очевидцев составлен фоторобот-какое-то хуйло мокшанское У справі отруєння Скрипалів, можливо, з'явиться третій підозрюваний - "Федотов", - "Фонтанка" - Цензор.НЕТ 8421
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о, нет....третий клоун-п*дик-орденоносец...это перебор
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Та ладно, пітухи з лайна не перебор, а третій у підарів - перебор. Немає меж деградації імбецильній олігонофредерації.
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У справі отруєння Скрипалів, можливо, з'явиться третій підозрюваний - "Федотов", - "Фонтанка" - Цензор.НЕТ 9270по описанию очевидцев составлен фоторобот-какое-то хуйло мокшанское
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так на изгойке все мордовские удмурты шпилелюбцы. это у них давняя рузькая традиция.
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А це не та повія, про яку швіллі-віллі обмовились ?
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Фото не просто так публікуються, вони мають доказову базу і вагомі підстави для підозри.
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сам путін їх відмазував
то це нічого ?
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але ж не будь кого..
самі подумайте, як це путін, який абсолютно байдуже ставиться до трагічних випадків з масовими сертями рос.громадян, раптом почав опікуватись репутацією цих двох довбнів ?
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она утонула, он сгорел..
та завжди так
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да, про снаряды сложный вопрос, но не надо печалится, если что - пришлём вместе с пушками
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это израильтяни мочят за то что уничтожали евреев а тута, уж извини, но не какого убитка, руские травят руского и в удовольствие за это ещё имеет возможность руских перед всем миром их же овнецом измазать - в принцыпе никаких убитков и одно наслаждение - чуешь разницу с израильтянами, так что твой пример тут не прокатит, тут в основном люди а не лишнехромосомы.
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да не сможешь, этим театром рулит бриты, а это значит руцкие бессильны противостоять.
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и что тот брехит дал русне, ха, ещё одного кто вас гнобит - ну так оно есть, ведь Норге тоже не в ЕС а всегда поддерживает санкции ЕС и ради приличия и свои добавляет, а бриты теперь инициаторами деиствует и не надо никаких обсуждении в ЕС, но ЕС же не может отстовать от бритов, вот и пошли на перегонки - аа, вам это в пользу, знаю знаю.
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вы такой открытый для всех. лгбт-сообщество должно гордится вами.
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значит имя Сергей настоящее. осталось узнать фамилию
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если кто-то радушно называет тебя братом, присмотрись повнимательней, не собирается ли он поубивать твоих родственников и оттяпать кусок земли?
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Слепакову придется песню теперь переписывать
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ну точно каждую неделю бриты русне овнецом морду мажит, а самое интересное что русня говорит, не будем отвечать, не будем отвечать, а ещё притворяется что якобы не терпилы.
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так русне нравится когда ее в гавно окунают. она тогда вкус родины ощущает.
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значит откроется что шпили-вилли было груповая оргия а не только те две девки, которые выступали по тв.
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Так это он приходил к ним в номер с анашой в бюстгалтере ?
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так на изгойке 404 что не пидор тот херой нароиси. Им видно за жопотрах эти мядальки дают.
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Походу,хтось залетел з них.Чекають на дитину У справі отруєння Скрипалів, можливо, з'явиться третій підозрюваний - "Федотов", - "Фонтанка" - Цензор.НЕТ 5905
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ деле отравления Скрипалей, возможно, появится третий подозреваемый - "Федотов", - "Фонтанка"
 
 
 
 
 
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