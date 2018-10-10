 Новинский отрицает заявление НАПК о незадекларированных фирмах и помещениях и готовит судебный иск

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на его официальном сайте.
Новинский уверяет, что документ ним заполнен без нарушений законодательства, а заявление НАПК называет "продолжением незаконного давления власти на политического оппонента".
"Представители агентства демонстрируют полную некомпетентность,"творчески "трактуя свои же рекомендации", - жалуется нардеп.
Он утверждает, что в декларации указаны все компании, акциями которых он владеет напрямую.
"Право аренды вышеуказанных помещений в декларации указано, расходы, связанные с арендой этих помещений, также. Данная информация позволяет полностью идентифицировать объекты и провести проверку. Мне скрывать нечего", - заверил Новинский.
Он добавил, что действия Назка вредят его репутации, и поэтому не исключает обращения в суд.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Национальное агентство по противодействию коррупции обнаружило факты декларирования недостоверной информации нардепом от "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским.
Что он знает....?
видео что бы вспомнить...
https://youtu.be/rOiXCD7rAcM
3 год ·
Уявляєте, як вони раділи після того, як вибухнув цей склад боєприпасів?
Новінський з софронієм випили водки "ну, чтоб нє послєдній! Хрошшо!"
Добкін навіть дозволив собі кокаїну, не став утримуватися цього разу, треба ж якось відсвяткувати.
Медведчук зателефонував куму в москву й привітав його, зробив кілька компіментів спецслужбам, сказав що пишається приналежністю.
Вілкул подумав - тільки б не станцювати в прямому ефірі. Я к огидно приховувати радість, а отак би вилізти на лаврську дзвінницю й заволати: слава ГРУ ГШ !
Мураєв з ганною герман і рабіновичем пішли в караоке й заспівали гімн росіі.
Ахмєтов на мить відірвався від перерахунку грошей - виявляється бувають і нефінансові задоволення "шкода, що з вояк нікого не вбило".
Свого часу в Донецьку все для нього з вибуху й почалося.
А льовочкін тихо посміхнувся.
Уявіть їх, їхні задоволені пики, пітні ручки, як вони потирають їх і гигикають щоразу як у повідомленнях пресслужби ЗСУ чують про загибель ще одного солдата.
Саме вони забирають значну долю наших коштів. Вони повчають нас з екранів телевізорів. Вони приймають для нас закони у Раді. Вони ведуть перемовиниу мінську. Вони радісно зустрічатимуть московського окупанта в Києві. Вони ненавидять нас.
Вони почуваются серед нас в абсолютній безпеці.
А КТОТО проверял его на наличие руцького паспорта? Вот Семочко уже проверили