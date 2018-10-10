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 Политика Украины
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Все про:Новинский (323) НАПК (617)

 Новинский отрицает заявление НАПК о незадекларированных фирмах и помещениях и готовит судебный иск

Нардеп из фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский опроверг информацию НАПК о незадекларированных им акциях предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на его официальном сайте.

Новинский уверяет, что документ ним заполнен без нарушений законодательства, а заявление НАПК называет "продолжением незаконного давления власти на политического оппонента".

"Представители агентства демонстрируют полную некомпетентность,"творчески "трактуя свои же рекомендации", - жалуется нардеп.

Он утверждает, что в декларации указаны все компании, акциями которых он владеет напрямую.

"Право аренды вышеуказанных помещений в декларации указано, расходы, связанные с арендой этих помещений, также. Данная информация позволяет полностью идентифицировать объекты и провести проверку. Мне скрывать нечего", - заверил Новинский.

Он добавил, что действия Назка вредят его репутации, и поэтому не исключает обращения в суд.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Национальное агентство по противодействию коррупции обнаружило факты декларирования недостоверной информации нардепом от "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским.

Источник: https://censor.net.ua/n3090751
 
 
 Топ комментарии
 
Надіюсь цю гниду підірвуть у власній автівці.В честь Томоса! Новинський заперечує заяву НАЗК про незадекларовані фірми і приміщення і готує судовий позов - Цензор.НЕТ 8951
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порошенко не сдаёт своих подельников рыгов
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Вот так: приготовил себе, как обычно, хороший стол, потом - иск. Стул должен быть нормальным.
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"Та он вообще никого не трогает" ты и в правду так думаешь!?
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Рудій гниді вже заплатили. Ця потвора чим гірше?
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вот меня давно интересует вопрос, почему порошенко боится тронуть новинского, не смотря на то, что тот реально и в открытую шел и идет ему в контры ?
Что он знает....?

видео что бы вспомнить...
https://youtu.be/rOiXCD7rAcM




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Иудская иуда - Добкин: взрывы в Ичне - праздничный салют в честь томоса.

Новинський заперечує заяву НАЗК про незадекларовані фірми і приміщення і готує судовий позов - Цензор.НЕТ 5799
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Надіюсь цю гниду підірвуть у власній автівці.В честь Томоса!
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...як "воно", ще вільно пересувається по Україні...? егей,СБУ,де ви...??? от,єтійоговтиць,забув,вони разом з гпу обшукують,точнійше трусять на бабло якусь компанію...
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Весь оппоблок должен быть обвинен в гос измене!
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"Сука православная", так, кажется говаривал в адрес Новинского, некий гардероб.
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Ой,блин, не гардероб, а нардеп. Ох уж эти исправления автоматические.
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Новинський заперечує заяву НАЗК про незадекларовані фірми і приміщення і готує судовий позов - Цензор.НЕТ 2203Дмитро Корчинський

3 год ·

Уявляєте, як вони раділи після того, як вибухнув цей склад боєприпасів?
Новінський з софронієм випили водки "ну, чтоб нє послєдній! Хрошшо!"
Добкін навіть дозволив собі кокаїну, не став утримуватися цього разу, треба ж якось відсвяткувати.

Медведчук зателефонував куму в москву й привітав його, зробив кілька компіментів спецслужбам, сказав що пишається приналежністю.
Вілкул подумав - тільки б не станцювати в прямому ефірі. Я к огидно приховувати радість, а отак би вилізти на лаврську дзвінницю й заволати: слава ГРУ ГШ !
Мураєв з ганною герман і рабіновичем пішли в караоке й заспівали гімн росіі.
Ахмєтов на мить відірвався від перерахунку грошей - виявляється бувають і нефінансові задоволення "шкода, що з вояк нікого не вбило".
Свого часу в Донецьку все для нього з вибуху й почалося.
А льовочкін тихо посміхнувся.
Уявіть їх, їхні задоволені пики, пітні ручки, як вони потирають їх і гигикають щоразу як у повідомленнях пресслужби ЗСУ чують про загибель ще одного солдата.
Саме вони забирають значну долю наших коштів. Вони повчають нас з екранів телевізорів. Вони приймають для нас закони у Раді. Вони ведуть перемовиниу мінську. Вони радісно зустрічатимуть московського окупанта в Києві. Вони ненавидять нас.
Вони почуваются серед нас в абсолютній безпеці.
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Шо это чмо православно-хуйловское делает в Украине, которую оно ненавидит?! Нах в урюпэнск со своей бородой с капустой!Заипал нах!
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Да надо лишить гражданства за нарушение .
А КТОТО проверял его на наличие руцького паспорта? Вот Семочко уже проверили
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А шо с Томосом ? Вся Украина ждет, а Цензор молчит.
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Сможет ли наше правосудие привлечь эту СУКУ ПРАВОСЛАВНУЮ- нОВИНСКОГО хоть по одному эпизоду? Уж как он старается воспрепятствовать получению Томоса УПЦ, какие вояжи совершает, сколько грязи льет на всех, кто выступает за самостоятельность УПЦ КП от гундяевского патриархата! И по традиции не приминает возможности назвать нынешнюю украинскую власть хунтой. А СБУ как бы и не слышит. Да, хреново висеть у кого-то на крючке, кем бы ты ни был.
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Наше правосудие даже Зайцеву привлечь не может, куда ему до Новинского.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовинский отрицает заявление НАПК о незадекларированных фирмах и помещениях и готовит судебный иск
 
 
 
 
 
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