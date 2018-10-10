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 Высокий уровень внешнего и иностранного валютного долгов - источник нестабильности для Украины, - МВФ

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) пришли к выводу, что сочетание высокого уровня внешнего долга и относительно слабых резервов делает страны особенно уязвимыми для внешних потрясений.

Об этом говорится в отчете МВФ по вопросам финансовой стабильности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Среди таких стран, по оценкам МВФ, и Украина, которая по показателям внешнего долга в процентах к экспорту и адекватностью резервов находится примерно на уровне Турции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир до сих пор не оправился от кризиса 2008 года, - МВФ

Стран, где высоки как уровень государственной задолженности, так и доля валютного долга не так много, отмечается в отчете. Однако, Украина попадает в число таких стран вместе с двумя другими - Ливаном и Тунисом, говорится в отчете.

В МВФ отмечают важность наличия достаточных валютных резервов для того, чтобы обезопаситься от вызовов. "Из-за вызовов внешней среды, адекватные запасы в ответ на возможное уменьшение валютной ликвидности становятся еще более важными", - отмечается в отчете.

Также читайте: Киеву следует ускорить рост ВВП и реформы и возобновить сотрудничество с МВФ, - Всемирный банк

Источник: https://censor.net.ua/n3090750
 
 
 Топ комментарии
 
Ох уж эти папиредники!
Знавал я одного папиредника. Министром экономического развития был у кили бимбы. Экономику развивал - в долг брал. Порошенкой кличут.
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Глянь сначала где лучше всего растет часнок и на каких почвах потом поговорим!
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Идиото , я не вчера с Марса прилетел . Моя бабушка выращивала чеснок в Украине .
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Выращивать можно и ананасы но лучше они растут в Африке. Неуч. Мало ли что бабушка твоя выращивала. У бабушки один урожай а в Китае из-за природно климатических условий он ольше в разы!
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Ну , да ! Хороший климат в китае и Испании , а вот в Украине плохой ? Логика железная .
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И какой ляди мы столько должны?
Кто источник этой нестабильности?

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Тимошенко и Азаров! Они больше всех набрали около 50 лярдов пальму первенства держит Вона яка працюе!
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Свиноморд свалит к своей вилле в Испании или на Мальдивы, а поколения украинцев так и останутся отдавать набранные им долги.
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Реформы дали результат-Організація Об'єднаних Націй внесла Україну до списку країн, що голодують. Про це було сказано в доповіді Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН і Всесвітньої продовольчої програми для Радбезу ООН
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так ООН пора налагать санкции на тех кто Голодоморит украинцев и в Гаагу
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В африканских беднейших странах тоже бедный народ и очень богатые вожди, и эти страны всем должны, потому что вожди нахапали для себя, обещая "реформы" и сладкую коммунистическую жизнь когда-нибудь через 10 поколений, но сегодня прекрасно живут сами вожди и их семьи, перепадает ещё приближённым и тем кто обеспечивает "государственность". Порядки там дикие, бизнесом заниматься невозможно, потому что тебя как не обналожат на светлое будущее, так назапрещают, чтобы ты за всё платил этим самым обеспечивающим "государственность". И авто там не средство передвижения, а роскошь, бывшее в употреблении автобарахло копеечное там НИЗЗЯ. Рассказывают байки про "волю" и "свободу", лгут про "мудрость" этого народа, которого обманывать можно бесконечно долго.
Вот такие "реформы" проводились с 1991-го года, когда распался СССР и Москва, занятая своими внутренними проблемами, забила болт на Африку.
МВФ озабочена что некак забрать свои денежки?
Так забирайте их у тех, кому давали, и у их семей!
Всё же так просто, деньги можно забрать у того, у кого они есть, а не у тех, у кого их нет.
(Вынужден написать ключевое предложение так подробно, чтоб простые недалёкие африканцы наконец хоть что-то поняли своими залитыми алкоголем деградировавшими мозгами).
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А где 140 лярдов евров обещанных Украине за сдачу ЯО ?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВысокий уровень внешнего и иностранного валютного долгов - источник нестабильности для Украины, - МВФ
 
 
 
 
 
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