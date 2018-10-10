 Высокий уровень внешнего и иностранного валютного долгов - источник нестабильности для Украины, - МВФ

Об этом говорится в отчете МВФ по вопросам финансовой стабильности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Среди таких стран, по оценкам МВФ, и Украина, которая по показателям внешнего долга в процентах к экспорту и адекватностью резервов находится примерно на уровне Турции.
Стран, где высоки как уровень государственной задолженности, так и доля валютного долга не так много, отмечается в отчете. Однако, Украина попадает в число таких стран вместе с двумя другими - Ливаном и Тунисом, говорится в отчете.
В МВФ отмечают важность наличия достаточных валютных резервов для того, чтобы обезопаситься от вызовов. "Из-за вызовов внешней среды, адекватные запасы в ответ на возможное уменьшение валютной ликвидности становятся еще более важными", - отмечается в отчете.
Кто источник этой нестабильности?
Вот такие "реформы" проводились с 1991-го года, когда распался СССР и Москва, занятая своими внутренними проблемами, забила болт на Африку.
МВФ озабочена что некак забрать свои денежки?
Так забирайте их у тех, кому давали, и у их семей!
Всё же так просто, деньги можно забрать у того, у кого они есть, а не у тех, у кого их нет.
(Вынужден написать ключевое предложение так подробно, чтоб простые недалёкие африканцы наконец хоть что-то поняли своими залитыми алкоголем деградировавшими мозгами).