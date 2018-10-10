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 Наемники РФ обстреляли из противотанковых гранатометов Новолуганское, - украинская сторона СЦКК

Вооруженные формирования РФ осуществили обстрел Новолуганского, в результате которого пострадало имущество сельскохозпредприятия "Бахмутский аграрный союз".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"10 октября 2018 в 08.30 от главного инженера "Бахмутского аграрного союза" поступило сообщение об обстреле данного предприятия, в результате которого были повреждены хозяйственные сооружения", - говорится в сообщении.

Офицерами украинской стороны СЦКК на месте происшествия было установлено, что обстрел был произведен 9 октября в 21.00. Огонь велся со стороны оккупированного населенного пункта Байрак с применением станковых противотанковых гранатометов. На месте обстрела обнаружены останки от боеприпасов СПГ-9.

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Вследствие попадания гранаты ОГ-9 была серьезно повреждена крыша помещения для содержания животных. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет.

"Данное сельскохозяйственное предприятие регулярно страдает от обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ: только с начала текущего месяца это уже второй случай. При этом ближайшие позиции Вооруженных Сил Украины находятся на расстоянии не менее 1 км. Таким образом, возможность случайного попадания в данный гражданский объект исключена", - отмечают в украинской стороне СЦКК.

Также смотрите: В СЦКК показали последствия обстрела наемниками гражданских объектов в Майорске, Новолуганском и Гнутово.. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3090749
 
 
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проутюжить бы етих казлов с С-130.
а то сомсем берега потеряли....
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та еще пару складов и можно пешком заходить и голыми руками брать....генералов.
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Найманці РФ обстріляли з протитанкових гранатометів Новолуганське, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 2641КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0 1 ч.1 час назад
Один гандон уничтожил ядерный щит страны, другой взорвал 80% ВСЕХ её боеприпасов.

Найманці РФ обстріляли з протитанкових гранатометів Новолуганське, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 4574
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Та ну не может быть и опять подло и неожиданно!..
Найманці РФ обстріляли з протитанкових гранатометів Новолуганське, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 7664
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли из противотанковых гранатометов Новолуганское, - украинская сторона СЦКК
 
 
 
 
 
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