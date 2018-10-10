 Наемники РФ обстреляли из противотанковых гранатометов Новолуганское, - украинская сторона СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"10 октября 2018 в 08.30 от главного инженера "Бахмутского аграрного союза" поступило сообщение об обстреле данного предприятия, в результате которого были повреждены хозяйственные сооружения", - говорится в сообщении.

Офицерами украинской стороны СЦКК на месте происшествия было установлено, что обстрел был произведен 9 октября в 21.00. Огонь велся со стороны оккупированного населенного пункта Байрак с применением станковых противотанковых гранатометов. На месте обстрела обнаружены останки от боеприпасов СПГ-9.

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Вследствие попадания гранаты ОГ-9 была серьезно повреждена крыша помещения для содержания животных. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет.

"Данное сельскохозяйственное предприятие регулярно страдает от обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ: только с начала текущего месяца это уже второй случай. При этом ближайшие позиции Вооруженных Сил Украины находятся на расстоянии не менее 1 км. Таким образом, возможность случайного попадания в данный гражданский объект исключена", - отмечают в украинской стороне СЦКК.

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