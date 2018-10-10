 Собственник не может выселить арендаторов, если у него есть другое жилье, - Верховный Суд

Постановление Верховного Суда с соответствующей правовой позицией обнародовано в Едином реестре судебных решений, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Согласно материалам дела, истец, который является владельцем жилого дома с надворными зданиями и сооружениями, обратился в суд о выселении нанимателей из части жилого помещения указанного дома. Истец указывал, что по условиям договора найма он имеет право на досрочное расторжение настоящего договора, если предупредит об этом нанимателей за три месяца в письменной форме. Поскольку у него возникло намерение проживать в спорном доме, он заблаговременно сообщил ответчикам о досрочном расторжении договора найма, однако последние не освободили часть жилого помещения спорного дома и не желают сняться с регистрационного учета по месту его расположения.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска было отказано. Свое решение суд первой инстанции мотивировал тем, что у истца есть другое жилье, что опровергает его потребность в спорном жилом доме.
Решением суда апелляционной инстанции апелляционная жалоба истца была удовлетворена частично. В частности, был выселен ответчик и его один ребенок. В то же время, относительно второго ребенка апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции.
Решение суда апелляционной инстанции мотивировано тем, что несовершеннолетний ребенок является сыном истца, а потому имеет право проживать в доме отца и выселению не подлежит. При этом апелляционный суд отметил, что наличие другого жилья у истца не имеет правового значения, так как право собственности является нерушимым и никто не может быть ограничен во владении, пользовании и распоряжении своим имуществом.
Однако Верховный Суд Постановлением от 03 октября 2018 года в деле № 682/139/17-ц отменил решение суда апелляционной инстанции, оставив в силе решение суда первой инстанции.
Свое решение Верховный Суд мотивировал, в частности, положениями статьи 168 Жилищного кодекса Украинской ССР. Указанная статья определяет, что досрочное расторжение договора найма жилого помещения по инициативе наймодателя возможно только при согласии нанимателя. Договор найма жилого помещения, заключенный на неопределенный срок, может быть разорван по требованию наймодателя, если жилое помещение, занятое нанимателем, необходимо для проживания ему и членам его семьи. В этом случае владелец дома (квартиры) должен предупредить нанимателя о предстоящем расторжении договора за три месяца. Договор найма жилого помещения, заключенный как на определенный так и на неопределенный срок, может быть разорван по требованию наймодателя, если наниматель или лица, которые проживают вместе с ним, систематически разрушают или портят жилое помещение, или используют его не по назначению, или систематическим нарушением правил социалистического сожительства делают невозможным для других проживание с ними в одной квартире или одном доме, а также в случае систематического невнесения нанимателем квартирной платы и платы за коммунальные услуги.
Судом также установлено, что истцу по праву собственности принадлежит квартира. Таким образом, по мнению Верховного Суда, истцом не было доказано, что именно спорный жилой дом является единственным его жильем, необходимым ему и членам его семьи для проживания, учитывая то, что ответчики препятствий в пользовании этим жильем ему не оказывают.
В итоге, Коллегия судей Верховного Суда согласилась с заключениями суда первой инстанции относительно отсутствия оснований для выселения ответчиков из жилого дома, принадлежащего истцу, поскольку истец имеет другое жилье, что опровергает его потребность в спорном жилом доме. Кроме того, ему не препятствуют в пользовании этим домом, в котором также проживает и зарегистрированный несовершеннолетний сын истца, не имеющий другого жилья.
Договор найма жилого помещения, заключенный как на определенный так и на неопределенный срок, может быть разорван по требованию наймодателя, если наниматель или лица, которые проживают вместе с ним, систематически разрушают или портят жилое помещение, или используют его не по назначению, или систематическим нарушением правил социалистического сожительства делают невозможным для других проживание с ними в одной квартире или одном доме, а также в случае систематического невнесения нанимателем квартирной платы и платы за коммунальные услуги. Источник: https://censor.net.ua/n3090748
і хто в Україну з інвестиціями прийде, як є такий справедливий суд?
проходит 3 месяца...а денег нет - ни за аренду, ни по счетчикам.... и хозяйка не может их выгнать ...потому что в зиму (конец ноября) с детьми она не имеет права их выставлять на улицу... пока они не найдут другое жилье...
а они "искали" ровно до 1 апреля....а потом исчезли, так и не заплатив ни за что!!!
договор был заверен у нотариуса...но это не спасло от свиней неблагодарных....
(представьте, как они "экономили" свет-воду-газ...)
ПиСи - рассказ этой соседки - за что купил - за то и продаю!
Написать заявление на отключение электроэнергии в связи с неуплатой....
сдавала же интеллигентным людям... с детьми... у нотариуса договор составила, как надо...
короче, зареклась на всю жизнь и всем в округе рассоветовала "наживаться" себе в ущерб
Влада шпигуна Лоліти довела країну до дефолту і тепер вигадує якісь "велосипеди" в економіці. А треба лише меньше красти!
да че там бензопилу, вон у старого знакомого два автомобиля...
С нашим государством игра в честность не канает.
Депутат Ирпенского совета Игорь Оверко имеет в собственности 186 квартир.
Представитель партии "Новые лица" утверждает, что квартир больше - 191. За год он заработал всего около 20 тыс. гривен. В прошлом году депутат прекратил право собственности на 400 квартир. А доход от продажи недвижимости составил более 50 млн грн. Кроме квартир, у Оверко 4 жилых дома, 18 земельных участков и больше 16 млн грн сбережений. Об этом свидетельствует декларация политика на сайте Нацагентства по вопросам предупреждения коррупции, которую проанализировало Общественное движение ЧЕСТНО
Бо, естественно, если кто- то сдаёт жильё, то у него есть ещё где жить.