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 Собственник не может выселить арендаторов, если у него есть другое жилье, - Верховный Суд

Владелец не может разорвать договор найма жилья, заключенный на неопределенный срок, и выселить нанимателя, если имеет в собственности еще одно жилье.

Постановление Верховного Суда с соответствующей правовой позицией обнародовано в Едином реестре судебных решений, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно материалам дела, истец, который является владельцем жилого дома с надворными зданиями и сооружениями, обратился в суд о выселении нанимателей из части жилого помещения указанного дома. Истец указывал, что по условиям договора найма он имеет право на досрочное расторжение настоящего договора, если предупредит об этом нанимателей за три месяца в письменной форме. Поскольку у него возникло намерение проживать в спорном доме, он заблаговременно сообщил ответчикам о досрочном расторжении договора найма, однако последние не освободили часть жилого помещения спорного дома и не желают сняться с регистрационного учета по месту его расположения.

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Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска было отказано. Свое решение суд первой инстанции мотивировал тем, что у истца есть другое жилье, что опровергает его потребность в спорном жилом доме.

Решением суда апелляционной инстанции апелляционная жалоба истца была удовлетворена частично. В частности, был выселен ответчик и его один ребенок. В то же время, относительно второго ребенка апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции.

Решение суда апелляционной инстанции мотивировано тем, что несовершеннолетний ребенок является сыном истца, а потому имеет право проживать в доме отца и выселению не подлежит. При этом апелляционный суд отметил, что наличие другого жилья у истца не имеет правового значения, так как право собственности является нерушимым и никто не может быть ограничен во владении, пользовании и распоряжении своим имуществом.

Однако Верховный Суд Постановлением от 03 октября 2018 года в деле № 682/139/17-ц отменил решение суда апелляционной инстанции, оставив в силе решение суда первой инстанции.

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Свое решение Верховный Суд мотивировал, в частности, положениями статьи 168 Жилищного кодекса Украинской ССР. Указанная статья определяет, что досрочное расторжение договора найма жилого помещения по инициативе наймодателя возможно только при согласии нанимателя. Договор найма жилого помещения, заключенный на неопределенный срок, может быть разорван по требованию наймодателя, если жилое помещение, занятое нанимателем, необходимо для проживания ему и членам его семьи. В этом случае владелец дома (квартиры) должен предупредить нанимателя о предстоящем расторжении договора за три месяца. Договор найма жилого помещения, заключенный как на определенный так и на неопределенный срок, может быть разорван по требованию наймодателя, если наниматель или лица, которые проживают вместе с ним, систематически разрушают или портят жилое помещение, или используют его не по назначению, или систематическим нарушением правил социалистического сожительства делают невозможным для других проживание с ними в одной квартире или одном доме, а также в случае систематического невнесения нанимателем квартирной платы и платы за коммунальные услуги.

Судом также установлено, что истцу по праву собственности принадлежит квартира. Таким образом, по мнению Верховного Суда, истцом не было доказано, что именно спорный жилой дом является единственным его жильем, необходимым ему и членам его семьи для проживания, учитывая то, что ответчики препятствий в пользовании этим жильем ему не оказывают.

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В итоге, Коллегия судей Верховного Суда согласилась с заключениями суда первой инстанции относительно отсутствия оснований для выселения ответчиков из жилого дома, принадлежащего истцу, поскольку истец имеет другое жилье, что опровергает его потребность в спорном жилом доме. Кроме того, ему не препятствуют в пользовании этим домом, в котором также проживает и зарегистрированный несовершеннолетний сын истца, не имеющий другого жилья.

Источник: https://censor.net.ua/n3090748
 
 
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Владелец не может разорвать договор найма жилья, заключенный на неопределенный срок, и выселить нанимателя, если имеет в собственности еще одно жилье. - это пипец какой-то , товарищи .
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Вы статью читали? чувак пытался и ВЫСЕЛИЛ ВСЕХ, кроме прописанного там СВОЕГО несовершенноголетнего сына
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Только это решение ВС отменил, и в итоге остались проживать все наниматели.
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ну собственнику надо искать киллера!!! раз у нас оказывается у Пеци еще социалистическое сожительство....и Жилищный Кодекс УССР 1983 года я на втором курсе юрфака учился когда его приняли ля-ля за 27 лет в Рае не спромоглыся написать Жилищный Кодекс Украины....!!!!!! работает мля ушлебаны оборзела государство за счет собственников решает вопрос гопников и убеженцев Крыму и Димбассу и Пидерашки.. денег нет на социальное жилье а пусть народ решает ах-ха я балдею от нашего оновленного Хороводного суда шо воны там курят или колят у вену когда принимают такие вот типовые решения...
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Другими словами ,если у меня 2 квартири , и я одну сдав и через год или пол года , я не хочу больше ее сдавать ,то и я не смогу высились орендатора ,только потому что у меня есть ещё одна квартира ? Я правельно понял ?
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все договора аренды на год заключаются, дождитесь окончания и выселите
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Если оренда на год , а орендатор не даёт покоя соседям , то мне ждать до года ?
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пусть соседи полицию на каждый случай вызывают, они щас за 15 приезжают и все случаи оформляют
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Написано же:

Договор найма жилого помещения, заключенный как на определенный так и на неопределенный срок, может быть разорван по требованию наймодателя, если наниматель или лица, которые проживают вместе с ним, систематически разрушают или портят жилое помещение, или используют его не по назначению, или систематическим нарушением правил социалистического сожительства делают невозможным для других проживание с ними в одной квартире или одном доме, а также в случае систематического невнесения нанимателем квартирной платы и платы за коммунальные услуги. Источник: https://censor.net.ua/n3090748
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В Житловому кодексі є ще статті, за якими ви зобов'язані здавати житло тому самому мешканцю, якщо він хоче залишитися. Або, якщо йому відмовили, то рік не маєте права здавати іншим.
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Беднота искореняла буржуев. А так как под это подходили все, у кого была лишняя пара штанов, то хлопцы ходили по дворам, разбивали у всех сундуки, вытаскивали и делили, тут же напяливая на себя: потому - надо сделать между всеми уравнение. (c)
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Т.е., бухай, колись, епи гусей и ничего с этим не поделать?
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Передайте цю інформацію західним чиновникам, які бачили тут впевнені і потужні реформи. Цей суддя вже б з конфіскацією сухарі смоктав. А все ж таки цікаво, кому і при яких обставинах це було вигідно?
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В Британии тоже самое. Пока договор не закончится, даже если арендатор не платит - выселение только по решению суда. Суд и адвокат, кстати, стоит арендодателю ооочень много денег.
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Тю, вы бы видели чего с Барабаном делается! "Куточок спожывача" -
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БРЕД ...замість того щоб надати якийсь розумний термін для виселення квартиронаймача суд "м"яко" кожучи "ложив" йух на права власника житла ...
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Кого понабрали в Верховный Суд? Опять киваловцы за сало?
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чудове))) рішення, а верхній) суд теж буде балотуватись в президенти України?!
і хто в Україну з інвестиціями прийде, як є такий справедливий суд?
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"Владелец не может разорвать договор найма "...так вот в чем заковыка...договор...нет договора - местные "активисты" по вызову приехали и вывезли арендатора вместе с вещами ровно туда, куда проплочено владельцем...
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Вобще не понятно. Как там может снимать хату несовершенолетний сын хозяина.
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Да это какие-то мутки с бывшей женой... Чёрт ногу сломит!
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у нас, в соседнем подъезде (два-три года назад) вообще был случай - семья (два взрослых и двое детей) сняли квартиру (двушку) и заплатили за первый и последний месяц...и все.!..
проходит 3 месяца...а денег нет - ни за аренду, ни по счетчикам.... и хозяйка не может их выгнать ...потому что в зиму (конец ноября) с детьми она не имеет права их выставлять на улицу... пока они не найдут другое жилье...
а они "искали" ровно до 1 апреля....а потом исчезли, так и не заплатив ни за что!!!
договор был заверен у нотариуса...но это не спасло от свиней неблагодарных....
(представьте, как они "экономили" свет-воду-газ...)
ПиСи - рассказ этой соседки - за что купил - за то и продаю!
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наверняка они постоянно обещали заплатить "завтра" а хозяйка велась
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В помощь должна хитрость прийти)))
Написать заявление на отключение электроэнергии в связи с неуплатой....
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А потом заплатить шалени гроши за подключение! Власник не може виселити орендарів, якщо у нього є інше житло, - Верховний Суд - Цензор.НЕТ 9407
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она была рада... что хоть квартиру не отсудили или еще что-нибудь в этом роде...
сдавала же интеллигентным людям... с детьми... у нотариуса договор составила, как надо...
короче, зареклась на всю жизнь и всем в округе рассоветовала "наживаться" себе в ущерб
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ЦК и право собственника распоряжаться своим имуществом? Нет, не слышали)
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Права власности неприкосновенны только для тех кто украл у государства млны! А имуществом крепостных распоряжается домоуправители в мантиях!
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Передавайте ПРивет судьям Вертухайного суда, которые отказались защитить право собственности владельца ради вселившихся в его дом урок. Ура товарищи!!!
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...якщо у собствєнніка є сабача будка наприклад...
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Фа! как будет обеспечено выполнение этого закона?!
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Ничего не понял, у ответчика свой ребенок и ребенок истца, но одного ребенка отселяют а другого оставляют.
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Жінка з дитиною знімала в господаря квартиру, він їй ще одну закалатав, жили разом, потім господар зохотів розійтись, а вона не хотіла з'їжджати з хати. Десь так)
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Влада хоче обвалити ринок аренд квартир? Хто буде сдавати житло? А тим більш батькам з дитиною? Щоб залишитись без цієї квартири? Квартири будуть стояти порожніми, а сдавати будуть тільки кімнати з хозяйкою. А готельний бізнес? Зняв номер і не хочеш виселятись. Бо у власника є де жити.
Влада шпигуна Лоліти довела країну до дефолту і тепер вигадує якісь "велосипеди" в економіці. А треба лише меньше красти!
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зашибись! завтра одолжу у соседа бензопилу на неопределенный срок и не верну, ибо у него еще одна есть! а это мысль...
да че там бензопилу, вон у старого знакомого два автомобиля...
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Мутный иск. Но еще более мутное решение суда. Смешной суд - хозяин не может распоряжаться своим имуществом. Это все, что вам нужно знать о праве собственности в Украине.
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Ха! В жопу такой "суд" вместе с "судьями"! Не важно будет или не будет проживать собственник в СОБСТВЕННОМ жилье, он имеет право распоряжаться им как ему заблагорассудится, договором предусмотрены обстоятельства прекращения аренды, остальное НИКОГО волновать не должно! ДАЖЕ, если договор разорван не по договоренности всё равно собственник вправе это сделать, но только должен оплатить РАЗУМНУЮ неустойку!
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Ну и хто теперь захочет официально сдавать жильё?
С нашим государством игра в честность не канает.
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здавайте в оренду помісячно. не звертайте увагу на ідіотів
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Там основа - договор заключен на бессрочный срок, по типу как заключают договор на проживание в социальной квартире. В принципе, если человек захочет, он продаст или временно перепишет на кого-то свое другое жилье и подаст новый иск, в котором ему уже не смогут отказать, так это будет его единственное жилье.
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представьте мучения этого чела.... Власник не може виселити орендарів, якщо у нього є інше житло, - Верховний Суд - Цензор.НЕТ 7054

Депутат Ирпенского совета Игорь Оверко имеет в собственности 186 квартир.
Представитель партии "Новые лица" утверждает, что квартир больше - 191. За год он заработал всего около 20 тыс. гривен. В прошлом году депутат прекратил право собственности на 400 квартир. А доход от продажи недвижимости составил более 50 млн грн. Кроме квартир, у Оверко 4 жилых дома, 18 земельных участков и больше 16 млн грн сбережений. Об этом свидетельствует декларация политика на сайте Нацагентства по вопросам предупреждения коррупции, которую проанализировало Общественное движение ЧЕСТНО
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Если так судить то у всех кто сдает жилье есть где жить еще, так что можно свободно лесом посылать хозяина.))
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Самому шо ли снять пару- тройку квартир и послать хозяев на. )(√й.
Бо, естественно, если кто- то сдаёт жильё, то у него есть ещё где жить.
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А если жилец,стену начал там валять...Тоже,не может выселить?Або кнопкой календарь прикрепил,испортив обои Власник не може виселити орендарів, якщо у нього є інше житло, - Верховний Суд - Цензор.НЕТ 1720
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСобственник не может выселить арендаторов, если у него есть другое жилье, - Верховный Суд
 
 
 
 
 
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