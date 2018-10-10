 Кабмин предлагает ВР направить часть средств от штрафов за превышение скорости на меры безопасности движения

Соответствующие изменения одобрены на заседании правительства и будут переданы на рассмотрение в Верховную Раду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина. Комментируя принятое решение, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что вопрос безопасности на дорогах крайне актуален.

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"Поэтому люди будут знать, что то, что платят штрафники, идет на мероприятия по безопасности дорожного движения, - сказал Владимир Гройсман. - Наказание - это вынужденный шаг. И мне нужен не штраф, а сохранение жизни людей".