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 Из-за проблем со здоровьем оккупанты отпустили под домашний арест фигуранта "дела Веджие Кашка" Чапуха, - адвокат

Обвиняемого по "делу Веджие Кашка" крымскотатарского активиста Асана Чапуха отпустили из СИЗО под домашний арест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Асана Чапуха отпустили из СИЗО под домашний арест в силу его критического состояния здоровья и невозможности проводить необходимое лечение в СИЗО", - сообщил его адвокат Айдер Азаматов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестованного оккупантами крымскотатарского активиста Чапуха госпитализировали

В Симферополе 23 ноября 2017 года оккупанты задержали группу крымских татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвиняют якобы в вымогательстве у гражданина Турции. При задержании стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже стало известно, что женщина скончалась.

В декабре 2017 года Чапух перенес микроинсульт в СИЗО и нуждался в срочной госпитализации. Позднее арестованный прошел медицинское обследование, однако диагноз и состояние его здоровья остается неизвестным для адвоката.

Также читайте: Арестованный оккупантами крымскотатарский активист Чапух прекратил голодовку: его состояние ухудшилось, - Денисова

Источник: https://censor.net.ua/n3090743
 
 
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инсульт? Отправили домой, чтобы за лечение не платить?
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