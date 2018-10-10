 Суд прерывал дебатную речь Горошинского, дал возможность закончить Байдыку и назначил время для последнего слова Януковича, - итоги заседания 10 октября

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в конце сегодняшнего заседания по делу Януковича судья Владислав Девятко сообщил, что пришло ходатайство от адвоката Александра Байдыка.

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Защитник уведомил суд, что хочет закончить выступление в дебатах и просит перерыв, чтоб явиться и договорить. Ходатайство поддержали и адвокаты, и прокуроры, а судьи - удовлетворили. В заседании был объявлен перерыв до 10:00 пятницы, 12 октября. Кроме окончания вступления Байдыка, в этот день предоставлено время для последнего слова обвиняемого Виктора Януковича.

Отметим, защита Януковича в лице адвоката по договору Александра Байдыка зачитывает дебатную речь с 13 сентября. 4 октября он не явился в суд. По словам судьи Владислава Девятко, Байдык предоставил справку о том, что после заседания 3 октября он был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой помощи. Ввиду судебной этики, Девятко не стал оглашать диагноз.

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Ранее на заседании адвокат Александр Горошинский подал два ходатайства - с просьбой дать время для окончания выступления в дебатах и об окончании рабочего дня и его праве подготовиться к финальной речи. Однако судья остановил его выступление и попросил предоставить письменный текст. В течение дня суд несколько раз объявлял 10-минутный перевыв в заседании, чтобы дать Горошинскому передохнуть и подготовиться.

Напомним, 17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В и тоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

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Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

10 октября Оболонский райсуд Киева продолжил рассматривать по сути дело против беглого президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене и пособничестве в ведении войны. Свою дебатную речь зачитывал адвокат Александр Горошинский. Цензор.НЕТ вел прямую трансляцию.