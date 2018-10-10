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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1217) Россия (70711) Ягланд (67)

 Генсек ПАСЕ Ягланд заявил об исключении России из этой организации

Если Россия не возобновит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах организации будет прекращено.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Европейскую правду", такое заявление сделал Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая на дебатах о будущем организации.

Генеральный секретарь напомнил, что устав позволяет накладывать дополнительные санкции на государство, которое не платит членские взносы. В этом случае Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы - КМСЕ) может прекратить участие России в работе ПАСЕ и КМСЕ.

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Ягланд выразил уверенность, что в случае дальнейшего отсутствия платежей эти санкции необходимо будет наложить на российскую сторону. "По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года (российских неплатежей) наступят в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить эту статью", - отметил генсек.

"Совершенно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции", - добавил он.

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Ягланд, как отмечается, также впервые публично предположил, что в результате конфликта Россия может вообще покинуть организацию. До сих пор генсек категорически отвергал такую возможность. В случае начала процедуры выхода России генсек планирует изменить бюджет организации.

"Если станет ясно, что Россия выходит (Russia is out), то я безотлагательно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы", - заявил он.

Генсек сообщил, что планирует официально представить эту позицию на встрече Комитета министров в конце текущей недели.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090739
 
   
 Топ комментарии
 
А чим Вас пані Ірина не влаштовує?! )
пуйла нє любить?!)
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Russia is out!
Чемодан - вокзал - Зажопьевск.
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Пока Россией правит Путин ее нужно исключить из всех международных организаций - объявить Кремель террористической организацией а Путина военным преступником .
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кто бы не правил кацапской империей зла, пока она существует, она представляет угрозу независимости и территориальной целостности Укараини
поэтому - хорошие кацапы пусть плывут в хороших гробах, плохие - в плохих
чем быстрей будет уничтожена и развалена кацапская империя зла, тем лучше для Украини
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А почему рф еще там? Почему эту цитадель терроризма еще не исключили?
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Полушать этого турбину,так без кацапского бабла загнутся. Это что,карманная контора путлера? Пинка под зад с порога и давай,до свидания.
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" "Совершенно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. ....Если станет ясно, что Россия выходит (Russia is out), то я безотлагательно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы", - заявил он. Источник: https://censor.net.ua/n3090739"

Нет Рашки, значит, значит и траты ПАСЕ УМЕНЬШАЮТСЯ пропорционально 1/9 территории мокшанских болот.
Ногой под зад и всьо !

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Зимбабве предложило включить паРашку в состав ПАСА (парламентская ассамблея стран африки) . Идут жаркие споры РФ это северо африканская страна или восточно африканская
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Мы в эту организацию не входим, и как то не "паримся."
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Если вы заплатите взносы в ПАСЕ, не хватит денег купить картошку с Украины.
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А сколько вы платите? Если не много, то может и стоит "овчинка выделки"
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ПАСЕ больше интересуют деньги а не мировой порядок?
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Назови мне хоть одну отрасль, где можно было бы употребить в одном предложении слова "россия" и "порядок"...
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Всё правильно... Бардак даже в тюрьмах и на кладбищах...
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Хи-хи))
Есть в статье слова, где ясно сказано, что расися - страна гермафродит

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Та все гаразд, та, таке :"Не заплавитимо, то не дамо.... А хто шлюха?
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Бомба попала в цель!

https://charter97.org/ru/news/2018/10/10/308517/
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Похоже , что Вове Путлеру нас..рать на ПАСЕ и на весь мир . Он включает в свою безопасность уже и Ливию . Походу этого гадёныша никто и ничто не останавливает в Европе , Азии и Африке . Интересно , все его активы и пассивы расположены только в южном полушарии ? Генсек ПАСЕ Ягланд заявил об исключении России из этой организации - Цензор.НЕТ 1728
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Ну , да тролль , ссср никто не остановил и но он в пепил превратился ?
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Я тебе по секрету скажу, активы и пассивы Вовы расположены исключительно на территории РФ. Поэтому им нельзя управлять из-за границы.
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Да что ты, это тебе сам ботоксный нашептал? А ролдугин так, от нечего делать бабло в офшоры виолончелями возит)
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ПАСЕ - бесполезная организация, с бесполезными возмущениями и бюджетом почти 447 млн евро...

ps Основные доноры (Франция, Германия, Италия, Российская Федерация и Соединенное Королевство) платят равные взносы в обычный бюджет, обеспечивая около 57% его общего размера.
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Поэтому нужно выходить из этой организации. Они только бабки научились требовать. Пусть сами доплачивают за участие.
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Да уж бесполезная)) только ботоксный твой, почему то спит и видит как бы приняли назад в эту бесполезную организацию
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В чому проблеми сьогоднішнього світу? Одні багаті, але їм мало, другі бідні і хочуть. Треті багаті, але дурні і бідні, як в приказці. Четверті? Просто - памперси чи тампокси, чи як там воно.Так поки все це не "устаканиться" - так і буде. Все інше? Крутиться "вокгруг гасел" - "воззваний" і т.п. На потеху людям і народам. "Если Россия, Украина? ... не возобновит платежи в бюджет Совета Европы? Пострадають - канешна без веры в Є - $?
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Что и говорить.Нет сомнений что санкции с РФ снимут.НЕ пройдет и пятнадцати лет как санкции начнут отменять одну за другой.И на протяжении каких нибудь 50-ти лет все закончится.Внуки наших внуков будут с усмешкой вспоминать санкции,которые развалили последнюю империю зла.Так что больше оптимизма.Что такое 70-т лет для вечности????Мгновение. Генсек ПАСЕ Ягланд заявил об исключении России из этой организации - Цензор.НЕТ 6266 Генсек ПАСЕ Ягланд заявил об исключении России из этой организации - Цензор.НЕТ 6266
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Тю, главное шобы надбання нескольких импортозамещенных поколений лишились своего надбання, как в 91-ом , Магнитки там всякие, нефтедобыча да и мало ли еще чего будет...
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Вот и я о чем говорю, гнать расеюшку из ПАСЕ ссаными тряпками.
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ОткроЮть свою ПАСХУ и будут доить Членов ОДКБ Генсек ПАСЕ Ягланд заявил об исключении России из этой организации - Цензор.НЕТ 4224
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенсек ПАСЕ Ягланд заявил об исключении России из этой организации
 
 
 
 
 
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