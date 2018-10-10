EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Экономика, Происшествия
  6436  21
Все про:бизнес (1110) обыск (1197) прокуратура (3341) СБУ (12895)

 СБУ и прокуратура провели обыски в офисе финкомпании Moneyveo

Служба безопасности Украины и прокуратура Киева 9 октября провели обыск в украинской финансовой компании Moneyveo.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ Бизнес.

"9 октября в офисе компании Moneyveo, начиная с 15:30, проходили следственные действия, организованные СБУ и прокуратурой Киева. После окончания рабочего дня не все работники компании смогли покинуть помещение офиса (по адресу Киев, Лейпцигская 15Б). До 22:30 ситуация в офисе была напряженной", - говорится в пресс-релизе компании.

Также отмечается, что правоохранители изъяли рабочие и личные ноутбуки сотрудников Moneyveo.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состоялись обыски у родственников главы "Всеукраинской Аграрной Рады" Дыкуна

"Мы считаем такие действия давлением на компанию, которая честно и прозрачно ведет бизнес", - добавили в компании.

Moneyveo - украинская ИТ и финтех компания, предоставляющая услуги онлайн-микрокредитования. Компания имеет около 200 сотрудников и обслуживает более 400 тыс. клиентов. Основателями компании являются Виктор Топалов (среди учредителей значится его жена ЕленаТопалова) и Михаил Лизанец.

Также читайте: Экс-супруг гимнастки Подкопаевой бизнесмен Нагорный подозревается в госизмене - он арестован с возможностью выйти под полумиллионный залог, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3090737
 
   
 Топ комментарии
 
Теперь "учредителями" будут соев... простите - другие люди
 показать весь комментарий
 
довыделывались со своей рекламой...и к ним за доляхой пришли
 показать весь комментарий
 
Также отмечается, что правоохранители изъяли рабочие и личные ноутбуки сотрудников Moneyveo.

А что личные сотрудников ноутбуки делали в офисе. Походу ведут двойную бухгалтерию. И микрокредиты я так понимаю бабло всем под нереальный процент. А потом коллекторы с битами? Или как?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Теперь "учредителями" будут соев... простите - другие люди
 показать весь комментарий
 
 
Покращується таки в Україні інвестиційний клімат на п'ятому році каденції сивочолого гетьмана..
 показать весь комментарий
 
 
это ты называешь инвесторами тех кто дает бабки под 720% годовых?)))) ты извращенец?)))
 показать весь комментарий
 
 
Я вважаю збоченцями тих, хто бере гроші під такі відсотки..
 показать весь комментарий
 
 
многие даже не читают договора, и первый кредит под 0%. это обычные мошенники. если у тебя из кармана украдут кошелек а менты скажут что карманы нужно зашивать то как ты отреагируешь?
 показать весь комментарий
 
 
довыделывались со своей рекламой...и к ним за доляхой пришли
 показать весь комментарий
 
 
Также отмечается, что правоохранители изъяли рабочие и личные ноутбуки сотрудников Moneyveo.

А что личные сотрудников ноутбуки делали в офисе. Походу ведут двойную бухгалтерию. И микрокредиты я так понимаю бабло всем под нереальный процент. А потом коллекторы с битами? Или как?
 показать весь комментарий
 
 
А как насчет Маски-шоу стоп, зачем принимать законы если их не выполняют.
 показать весь комментарий
 
Так что теперь открываешь фирму и под этой вывеской творишь всякие безобразия?
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы победить одних мошенников, другие мошенники должны их возглавить
 показать весь комментарий
 
Я,если чесно,ничего не знаю о этой компании(что поделаешь-дремучий я человек),но хотелось бы понять-это рэрэмога или зрада?
Это наказание за какие то косяки этой фирмы или элегантный отжим в лучших традициях Януковича?
Просветите недалекого,не сочтите за труд.
З.Ы.
В гугле не забанен,просто лень искать информацию и читать о славном пути этой без сомнения героической фирмы.(никакого сарказма).
По причине этой лени я и настолько дремуч.)
 показать весь комментарий
 
После личных ноутбуков дальше можно не читать. Понятно что двойная бухгалтерия как минимум!
 показать весь комментарий
 
Невероятны усилием воли пересилил себя и задействовав два пальца на ДВУХ РУКАХ таки набрал в гугле название этой волшебной фирмы.Короче вкратце-"Быстро деньги".))Под скромные проценты.)
Имхо,что б там не приключилось с этой шарагой,лично я плакать не стану.Прошу меня извинить за чёрствость.)
 показать весь комментарий
 
 
Скорей всего под вывеской действовал центр по отмыванию денег. Может ещё и центр по финансированию террористов!
 показать весь комментарий
 
 
спасибо,я ленив настолько,что не дождался Вашего ответа.+
 показать весь комментарий
 
Спасибо пусть скажут что без топора обошлось,как у Федора Михайловича!
 показать весь комментарий
 
Все просто. Сначала загоняют людей в долговую яму, а после, при помощи криминалитета выбивали с людей деньги. Этим, к стати, занимаются не только частные микрофинансовые компании, а и некоторые из банков.
 показать весь комментарий
 
Давно надо было прикрыть эту шарашкину кантору. Как то посмотрел по телику их рекламу и решил почитать отзывы. Если коротко то так - деньги дают, но когда приходит время отдавать долг, у них система зависает на несколько дней. В итоге платёш просрочен и тебе по условиям договора начисляются не хилые проценты за несвоевременную уплату кредита.
 показать весь комментарий
 
 
Почему зрадофилы, всегда вступаются за криминальные элементы в Украине? Удивительно что эти особи, еще не вопят что СБУ патриотов ущемляет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСБУ и прокуратура провели обыски в офисе финкомпании Moneyveo
 
 
 
 
 
 вверх