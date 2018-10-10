 Двое наших воинов погибли, подорвавшись на мине, один боец ранен. Враг применил минометы под Гнутово и Травневым, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое,Травневе, Красногоровка, Старогнатовка, Гнутово и Лебединское.

Опорные пункты наших войск вблизи Травневого были обстреляны из минометов 120-го калибра, а позиции у Гнутово - из минометов калибра 82 мм. Кроме того, по защитниках Крымского и Майского враг вел огонь из вооружения боевых машин пехоты, а по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое и Гнутово - из противотанковых ракетных комплексов. Также по защитникам Гнутово велся снайперский огонь.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения на позиции в районе Бахмутской трассы.

Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении двое военнослужащих Объединенных сил вследствие срабатывания враждебного взрывного устройства погибли.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил".