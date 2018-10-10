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 Двое наших воинов погибли, подорвавшись на мине, один боец ранен. Враг применил минометы под Гнутово и Травневым, - штаб ООС

В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое,Травневе, Красногоровка, Старогнатовка, Гнутово и Лебединское.

Опорные пункты наших войск вблизи Травневого были обстреляны из минометов 120-го калибра, а позиции у Гнутово - из минометов калибра 82 мм. Кроме того, по защитниках Крымского и Майского враг вел огонь из вооружения боевых машин пехоты, а по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое и Гнутово - из противотанковых ракетных комплексов. Также по защитникам Гнутово велся снайперский огонь.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения на позиции в районе Бахмутской трассы.

Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении двое военнослужащих Объединенных сил вследствие срабатывания враждебного взрывного устройства погибли.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил".

Источник: https://censor.net.ua/n3090726
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое наших воинов погибли, подорвавшись на мине, один боец ранен. Враг применил минометы под Гнутово и Травневым, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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