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Все про:автокефалия (149) Томос (3) Евстратий (Зоря) (1)

 Мы не говорим о конкретных датах предоставления Томоса. Есть основания надеяться, что весь процесс будет завершен до конца года, - Евстратий (Зоря)

В Украинской Православной Церкве Киевского Патриархата надеются, что процесс предоставления Томоса об автокефалии Украине будет завершен до конца 2018 года.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал Евстратий (Зоря), архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода УПЦ КП, руководитель Информационного отдела Киевской патриархии.

Читайте также: Если мы начнем строительство Церкви с "охоты на ведьм", то ничего хорошего не получится, - Евстратий (Зоря)

"Мы не говорим о конкретных датах. Это зависит не от нас. Единственный полномочный орган, который может принять решение о предоставлении Томоса Украинской Церкви - это Синод Константинопольского Патриархата. Его заседание проходят регулярно раз в месяц. В октябре - 9-11 числа. Следующее - во второй половине ноября. Поэтому, если Константинопольский патриархат будет готов к тому, чтобы принять такое решение, то оно будет принято на этой сессии. Если нет - то на какой-то из последующих. Есть основания надеяться, что весь процесс будет завершен до конца года", - пояснил он.

Полное интервью с архиепископом Евстратием (Зорей) ситайте ЗДЕСЬ.

Читайте также: Синод Константинопольского патриархата начал обсуждение вопроса предоставления автокефалии Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3090723
 
 
 Топ комментарии
 
Точно. Как с охраной складов вооружений.
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Там тоже процедуры, куё-маё... Пятый год.
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Да вот к выборам... хорошо бы...
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мене за таку рєпліку відправили в бан і надовго
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всьо правільно сказано. но єсть люді, я Вам скажу, которийє іщут заблуждєнія, а нє істіну. От для ніх правда являєця офтальмологічєской проблємой
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Недавно на всех украинских сайтах писали,что все..уже решили,уже дали
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скорее всего вы не так поняли, не уже дали, а уже принято положительное решение, но есть определенные процедуры, поэтому вопрос времени.
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Точно. Как с охраной складов вооружений.
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точно мне адресовался ваш комментарий? не пойму, к чему тут охрана складов.
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Там тоже процедуры, куё-маё... Пятый год.
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ну в психиатрической больничке тоже процедуры, не опаздываете?
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Оце експерт ??? "Николай Николаевич Данилевич (род. 1977), протоиерей, настоятель Киевского храма святителя Спиридона Тримифунтского, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей, член комиссии Русской Православной Церкви по переговорам с неканонической Украинской православной церковью Киевского патриархата"
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Не звертайте уваги на скрєпних троляк.. Ви ж не перший день на Цензорі..
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Я це і роблю для того, щоб троляки людей в оману не вводили.
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Цензор цинічно та свідомо глумиться над скрєпними пердаками , нарізаючи інтерв'ю владики Євстратія на тлі проведеня Синоду в Константинополі.. Обвугляться сьогодні пукани у каїнів..
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Сильно раша всех держит за яйца, шантаж, страх, или деньги.
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А кто заставил гибридного Петю или его идиота министра кричать на весь мир о принятом решении о предоставлении Томоса ?
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Если крычали то есть прямая договорёность с патриархом. Тут только патриарх прокинуть может но тогда ему предьявить. Патриарха гебня чуть не траванула. Может вся проблема в этом.
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Видно что то не ладится с этим принятием , уже пол - года переносят Величественную дату предоставлении Томоса родной для украинского народа Украинской Церкви Руси -Украины.
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К сожалению, придурошный гибридный Петя завесил всю Украину биг мордами . дав кацапам заявлять о не о каноническом, а о политическом решении. И грузинский Патриархат это наглядно подтвеодил. Но будем надеяться на лучшее.
...
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Насколько я помню ты поставил на 142 млрд.дол. ГОСУДАРСВЕННОГО долга Украины, при Азарове и 74 при Гройсмане. Выставил офицтальный сайт Минфина. Там госдолг Украины на 31.12.2013 73 млрд.дол. все пошел леслм балабол и трепло.
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Да будем надеяться что Патриарх даст томос об афтокефалии. Но есть другой способ выгнать московских сатанистов. Обложить все церкви налогом. За недвижимость за землю, доход, с оборота, соцстрах, НДС как иностранных агентов и тд!
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Давно можно было уже дать...
А так по ходу какой то торг идет...
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Мы не говорим о конкретных датах

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всьо! с тєми спригнулі. Томос не на часі

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а мо' - ше ж не закінчили святі отці сходняк
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.....скажи еще ЗАВТРА есть день ((((( оно когда ХОРОШО - то быстро , а когда тянут не к добру (((((
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Из важного: рейтинг плешфюрера, что по ФОМ, что по Леваде, оба как бы совершенно, разумеется, подконтрольные, укатился к 39%.

Такое даже не вспомню когда и было. Песков, буквально принужденный отвечать на вопрос об Ингушетии, печально признал, что "ситуация сложная", то есть, что же именно делать, Кремль не знает.

Оно, конечно, сейчас бы войну какую замутить или теракт устроить, ранее всегда помогало, да вот беда: развернулась война ведомств и спецслужб, все они текут вовнутрь и вовне, что решето, потому что аппетиты некоторых достали других не менее некоторых.

В особенности истеблишмент обозлён на военных и нефтевиков, которые просто лопаются от наворованного, но при этом толку от них ноль, одни провалы.

Причем денег как бы навалом, но где они - неизвестно.

На втором плане событий, кроме Ингушетии, городская молодёжь вдруг "оборзела" и во всех крупных центрах страны проводит "странные" разовые акции, да только вот теперь они проходят "нон стоп" и няшно координируются ("Бессрочка").

Вертикаль власти во многих регионах РФ, причем от богатых до забубённых, буквально в течение пары месяцев превратилась в какую-то вязкую кривую диагональ (стоило ЕР проиграть на вид технические выборы всего в четырёх регионах подряд).

Похоже, первые костяшки в этой картине из домино упали.

Теперь без резких движений - just those soft, focused touches and swift, tender brushes, you know.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМы не говорим о конкретных датах предоставления Томоса. Есть основания надеяться, что весь процесс будет завершен до конца года, - Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
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