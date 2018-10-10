 Мы не говорим о конкретных датах предоставления Томоса. Есть основания надеяться, что весь процесс будет завершен до конца года, - Евстратий (Зоря)

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал Евстратий (Зоря), архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода УПЦ КП, руководитель Информационного отдела Киевской патриархии.
"Мы не говорим о конкретных датах. Это зависит не от нас. Единственный полномочный орган, который может принять решение о предоставлении Томоса Украинской Церкви - это Синод Константинопольского Патриархата. Его заседание проходят регулярно раз в месяц. В октябре - 9-11 числа. Следующее - во второй половине ноября. Поэтому, если Константинопольский патриархат будет готов к тому, чтобы принять такое решение, то оно будет принято на этой сессии. Если нет - то на какой-то из последующих. Есть основания надеяться, что весь процесс будет завершен до конца года", - пояснил он.
Полное интервью с архиепископом Евстратием (Зорей) ситайте ЗДЕСЬ.
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А так по ходу какой то торг идет...
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всьо! с тєми спригнулі. Томос не на часі
Такое даже не вспомню когда и было. Песков, буквально принужденный отвечать на вопрос об Ингушетии, печально признал, что "ситуация сложная", то есть, что же именно делать, Кремль не знает.
Оно, конечно, сейчас бы войну какую замутить или теракт устроить, ранее всегда помогало, да вот беда: развернулась война ведомств и спецслужб, все они текут вовнутрь и вовне, что решето, потому что аппетиты некоторых достали других не менее некоторых.
В особенности истеблишмент обозлён на военных и нефтевиков, которые просто лопаются от наворованного, но при этом толку от них ноль, одни провалы.
Причем денег как бы навалом, но где они - неизвестно.
На втором плане событий, кроме Ингушетии, городская молодёжь вдруг "оборзела" и во всех крупных центрах страны проводит "странные" разовые акции, да только вот теперь они проходят "нон стоп" и няшно координируются ("Бессрочка").
Вертикаль власти во многих регионах РФ, причем от богатых до забубённых, буквально в течение пары месяцев превратилась в какую-то вязкую кривую диагональ (стоило ЕР проиграть на вид технические выборы всего в четырёх регионах подряд).
Похоже, первые костяшки в этой картине из домино упали.
Теперь без резких движений - just those soft, focused touches and swift, tender brushes, you know.