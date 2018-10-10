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 Сенцов выглядит "вполне здоровым", - Москалькова

Российская омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинский политзаключенный Олег Сенцов после прекращения голодовки регулярно ест под наблюдением медиков.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

По ее словам, Сенцов якобы выглядит "вполне здоровым" и не жалуется на условия содержания, кормления и медицинское обслуживание.

Политзаключенного в колонии посетил представитель омбудсмена в Ямало-Ненецком округе Анатолий Сак.

"Во время беседы на вопрос о самочувствии Сенцов ответил, что чувствует себя хорошо", - заявил Сак.

Ранее украинский омбудсмен заявила, что Россия не предоставила Украине официального документа, который бы подтверждал, что политзаключенный Олег Сенцов действительно прекратил голодовку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денисова потребовала от Москалькой официальную информацию о состоянии Сенцова и Балуха. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3090722
 
 
 Топ комментарии
 
Один здоровий українець серед стада божевільних кацабів.
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А щоб ти, курво мусорська, усе своє життя так виглядала й так почувалася.
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И тебе того желаю, москалькова тупорылая! Выглядеть вполне здоровой и не жаловаться на условия содержания.
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Один здоровий українець серед стада божевільних кацабів.
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Ну как то не божевидьных кацапов, а торговых партнерах.
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А щоб ти, курво мусорська, усе своє життя так виглядала й так почувалася.
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І щоб курва потіла перед дорогою в пекло у супроводі ху?ла..(пацієнт перед смертю потів?-Хорошо)....
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новое фото...а лучше видио - в студию!
как выглядит, как ест, как разговаривает...
и не надо много слов, мацкалькова
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Почему Надя не ела под наблюдением медиков?
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Надя пила в основном. Какие медики?! Какая закусь?!
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И тебе того желаю, москалькова тупорылая! Выглядеть вполне здоровой и не жаловаться на условия содержания.
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Тебе такого здоровья на всю оставшуюся жизнь.
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Пока кацапский газ стоит дороже всех европейских ценностей вместе взятых. Сенцов это наглядно продемонстрировал. Как т беззубость украинской власти.
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мАскальова наверное унаследовала все гены от своих предков в ГПУ-НКВД.
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Сцуко..... искренне желаю, чтобы падаль Москалькова выглядела также, как Сенцов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...хотя..... даже не знаю, проклятие ли это, глядя на опухшее заплывшее ботоксное ебло кацапской генеральши........
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСенцов выглядит "вполне здоровым", - Москалькова
 
 
 
 
 
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