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 Общество
  2006  50
Все про:Палий (143) трудовая миграция (162)

 Как только во всей Украине зарплата приблизится к 700-600 долларам, поток мигрантов остановится и, возможно, даже будет возврат, - Палий

Выезд украинских работников – это очень серьезная проблема. Особенно вопиющей она была в начале 90-х годов, когда люди просто убегали, потому что здесь просто ничего не было. Бежали из-за выживания.

Об этом в прямом эфире рассказал эксперт, кандидат политических наук Александр Палий, сообщает 24 канал .

"Главный вопрос, кто рисует (пессимистические прогнозы для Украины из-за миграции, – ред.). Есть мировые учреждения, авторитетные учреждения, Всемирный банк и Международный валютный фонд, они публикуют нашей экономике достаточно хорошие прогнозы, возможно, даже сенсационно хорошие прогнозы, потому что сегодня МВФ опубликовал очередной мировой экономический отчет, в котором есть оценка ВВП на сегодня и, соответственно, прогнозы на будущее. Кроме того, если говорить об этом годе, то Международный валютный фонд поднял оценку роста ВВП Украины в этом году до 3, 5%", - сказал Палий.

"Выезд украинских работников – это очень серьезная проблема. Особенно вопиющей она была в начале 90-х годов, когда люди просто убегали, потому что здесь просто ничего не было. Бежали из-за выживания. Сейчас уже этого нет, сейчас просто люди ищут более комфортных условий. Значительно легче устроиться где-то за границей, не изменяя себя, даже не пытаясь серьезно работать над собой, не интегрироваться. О чем я говорю: водитель у нас и водитель в Германии – это две разные вещи, но зарплата водителя в Германии – 3 тысячи евро. Многие люди хотят более комфортного. Значительно легче поехать и встроиться в чужую систему, чем строить с нуля свою", - отметил он.

"У многих экономистов вычитал и считаю так же, что как только в Украине зарплата приблизится к 700 – 600 долларам для всех (не так как сейчас, по официальной статистике, это только в Киеве и еще паре регионов), а вот реально по всей стране будут такие средние зарплаты – остановится поток, и, возможно, даже будет возврат. Потому что не будет смысла..", - считает Палий.

Источник: https://censor.net.ua/n3090717
 
   
 Топ комментарии
 
..."в то время, когда межгалактические корабли бороздят.."

)))) лохи хавают
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Один з ПРидворних порохоботів ..який постійно захищає барижну владу .
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Скоро очень скоро наступит светлое которое завтра!! так наши прадеды жили так отцы и теперь разные морды пытаются нам втереть что мы то же должны жить со сказками про светлое которое завтра, место того чтобы просто взять власть за жабры и задать простой вопрос почему у них (у власти) светлое уже прямо сейчас в то время как всем остальным токо завтра?!
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..."в то время, когда межгалактические корабли бороздят.."

)))) лохи хавают
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Палій мав на увазі зарплати олігархів, прокурорів, банкірів (державних), керівників "нафтагазу" ...
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Так при януковиче была такая з/п 5-6 тыс. грн. Гройсмайн там рукой и губой трусил, грозился на всю Украину показать как нужно управлять, доуправлялся?
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Лшто? Хто ці казки пише? Навіть офіційні цифри (які Азіров дуже любив завищувати) були значно скормнішими:
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/2013
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Этот "палий" - ющенковская проститутка...
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Один з ПРидворних порохоботів ..який постійно захищає барижну владу .
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Зустріч з глядачами у Трускавці Андрій Полтава ВАТА ШОУ
https://www.youtube.com/watch?v=bqfPtb4N8RM
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ну раз целый кандидат политических наук сказал - так тому и быть!)
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тогда к нам хлынет поток гастарбайтеров .. хотя их и так уже полно ..
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И давайте на этом основании что "воно будэ" начнем прямо сейчас повышать цена на коммуналку, продукты и лекарства, как будто зп уже есть!
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Скоро очень скоро наступит светлое которое завтра!! так наши прадеды жили так отцы и теперь разные морды пытаются нам втереть что мы то же должны жить со сказками про светлое которое завтра, место того чтобы просто взять власть за жабры и задать простой вопрос почему у них (у власти) светлое уже прямо сейчас в то время как всем остальным токо завтра?!
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Вы будете жить в светлом будущем...
Они живут в светлом настоящем...
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Главное на сегодня дюбой ценой прекратить поток заробитчан на мацковию. Нехватка рабочих рук ( рабов ) и дефицит пенсионного фонда ( 3,3 триллиона российских рублей ) - вот две главные проблемы мацковии сегодня на сегодня
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ай-йай-ай, какой хреновый народ попался. не хочет политиков строить...
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Опять средняя зарплата. Сказал бы, когда зарплата воспитателя детского сада станет 500 долларов, тогда и всем остальным будет хорошо... средняя температура по больнице
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Працюю на заводі, де воробляють Крази, зарплата десь 2000, але я патріот.
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Кто вам ворам мешает поднять зарплату сегодня ? Никто же не мешает поднимать цены на газ и бензин?
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Это прожженный порохобот. Тока туповатый
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Вот если бы можно в Украине ещё и доллары печатать... тогда - враз!...
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При такой коррупции и отсутствии защиты частной собственности такие зарплаты вряд ли будут актуальны для широких масс.
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а когда будет зарплата 6000 - 7000 баксов, то к нам немецкие бюргеры будут щимится в очереди черз границу, что бы уборщиком устроиться в кабаке
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Шото он загнут про 3000 у водителя в Германии. Тут скажем с 2500евро заплатишь где-то 900 налогов. Останется 1600. А с такими ценами как тут это и есть как 400 - 500 в Украине. Только с поездками за границу проще, а так то на то и выхолит
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Неправда. 3 штуки средняя зарплата по Германии и Франции уже на руки. За вычетом налогов.
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Это жирно очень, не знаю про Германию и Францию но волитель в Финляндии не получает даже близко столько
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Если да кабы ,а вдруг,может быть,если будет зп от 1000евро +соц пакет как в европе и цены как в Польше,то я может быть подумаю!
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"Особенно вопиющей она была в начале 90-х годов, когда люди просто убегали, потому что здесь просто ничего не было. Бежали из-за выживания. Источник: Палий
Было тяжело, но и была уверенность, крылья, вера и САМОДОСТАТОЧНОСТЬ!. Если бы ее поддержали, а мы были на 5-м! месте в Европе! Вопиюще все это конечно....после 26-27 лет? Вопиюще!
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Только вот жить в эту пору прекрасную
Уж не придется ни мне ни тебе.
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Ну, у нас такие зарплаты, даже и выше. Однако все равно многие едут в соседние страны, где платят еще больше.
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Если столько будут получать у нас, сколько в таком случае будут получать в Польше или Чехии ?
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Если в торт добавить сахар , то он будет сладкий . А если соль , то наоборот , солёный.
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До возврата заробитчан ... як до Київа рачки .
Людей ТЕПЕРЬ интересуют не просто зарплата , а и официальное трудоустройство , медицинская страховка , пенсионные отчисления , поэтому ... жуйте траву зелёную .
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Капитан очевидность !!! Думаю нужно дать ему еще и кандидата экономических наук.
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за бугром платять 1700-2500 доляр.
такшо 600 уе може і супер але це мінімалочка
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Смотря какие при этом будут цены на продукты, коммунальные, и налоги. Пока цены на все это обгоняют рост валюты
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З такою владою, такими прохоботами типу Палія, фраза Хрущова "Теперешнее поколение будет жить при коммунизме" є більш оптимістичною ніж заробіток 700 баксів.
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У меня тоже есть фантазии, но я не пытаюсь их озвучить на всю страну)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКак только во всей Украине зарплата приблизится к 700-600 долларам, поток мигрантов остановится и, возможно, даже будет возврат, - Палий
 
 
 
 
 
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