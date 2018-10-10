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 Более 1,6 млн украинцев находятся под наблюдением психиатров и наркологов, - Минздрав

Более 1,6 млн граждан Украины находятся под наблюдением врачей-психиатров и врачей-наркологов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"Более 1,6 млн украинцев находятся под наблюдением врачей-психиатров и врачей-наркологов, и только в прошлом году впервые диагноз психического расстройства поставлен 185 тысячам человек. На самом деле проблемы с психическим здоровьем значительно распространеннее, поскольку люди крайне неохотно обращаются к специалистам за помощью", - отметили в Минздраве.

В министерстве проинформировали об изменениях, которые ожидают психиатрическую отрасль Украины:

Более 1,6 млн украинцев находятся под наблюдением психиатров и наркологов, - Минздрав 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семейных врачей будут обучать предоставлению услуг в сфере психического здоровья, - Минздрав

1. Украина отказались от устаревших антигуманной подходов и расширила права пациентов в психиатрических учреждениях.

2. Утверждена "Концепция развития охраны психического здоровья в Украине на периоддо 2030 года".

3. Качественно меняется системаохраны психического здоровья ветеранов.

4. Семейных врачей будут учить распознавать распространенные расстройства психического здоровья, предоставлять базовыеуслуги в области психического здоровья и, при необходимости, вовремя направлять пациентов на специализированный уровень.

5. Создание программы для профилактики самоубийств.

Также читайте: С начала войны зафиксированы 843 случая смертей украинских военных от самоубийств и убийств, - Матиос

Источник: https://censor.net.ua/n3090716
 
 
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Ищу психиатра или нарколога, чтобы находится под его наблюдением. Требования: бедра не более 90, возраст не более 30, размер груди не важен.
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первых явно больше и не под каким присмотром они не находятся....
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теперь понятно чего порохоботов так много
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Да за такую заплату все эти наблюдения и диспанцеризация чисто на бумаге ! Пока кто то кого то не прирежет , никто не дергается...Зато нариками хорошо руководить и решать вопросы их руками!
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Программы для "галочки" можно написать. И уже написали. Но вот кто их будет реализовывать и какие средства выделены на реализацию каждого пункта программы? И тут ... "гнітюча тиша". Но мы то уже знаем что все начинается с финансирования. А его то как раз и нет. И не будет! Президенту надо "харчеваться" и "на Мальдивы" собрать... Прокурор тоже болеет... В.о. Министра вообще на грани - помирает и ухи из тунца просит... придется назад в штаты отправлять... Более 1,6 млн украинцев находятся под наблюдением психиатров и наркологов, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9126
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Количество пациентов странным образом совпадает с количеством соевых порохоботов...
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеБолее 1,6 млн украинцев находятся под наблюдением психиатров и наркологов, - Минздрав
 
 
 
 
 
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