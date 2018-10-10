 ЮНЕСКО начинает прямой мониторинг ситуации в оккупированном Крыму и Севастополе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Приветствую важное решение Исполнительного совета ЮНЕСКО о начале прямого мониторинга ситуации в АРК и Севастополе.

Российской оккупационной власти не удастся скрыть свои преступления от международного сообщества. Как не удастся ей избежать и заслуженной ответственности.

Единым фронтом во всех международных форматах продолжаем бороться за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым - это Украина!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение по Крыму касательно мониторинга и охраны культурного наследия, - Климкин