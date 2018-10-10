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 ЮНЕСКО начинает прямой мониторинг ситуации в оккупированном Крыму и Севастополе

Президент Украины Петр Порошенко обнародовал информацию о том, что ЮНЕСКО начинает прямой мониторинг ситуации в оккупированном Крыму и Севастополе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Приветствую важное решение Исполнительного совета ЮНЕСКО о начале прямого мониторинга ситуации в АРК и Севастополе.

Российской оккупационной власти не удастся скрыть свои преступления от международного сообщества. Как не удастся ей избежать и заслуженной ответственности.

Единым фронтом во всех международных форматах продолжаем бороться за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым - это Украина!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение по Крыму касательно мониторинга и охраны культурного наследия, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3090715
 
 
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Будут по кабакам крымским шляться???
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10.10.18 17:59
ЮНЕСКО начинает прямой мониторинг ситуации в оккупированном Крыму и Севастополе10.10.18 17:59 Более 1,6 млн украинцев находятся под наблюдением психиатров и наркологов, - Минздрав
Две темы с одним временем опубликования и рядом!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЮНЕСКО начинает прямой мониторинг ситуации в оккупированном Крыму и Севастополе
 
 
 
 
 
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