 ЮНЕСКО начинает прямой мониторинг ситуации в оккупированном Крыму и Севастополе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Приветствую важное решение Исполнительного совета ЮНЕСКО о начале прямого мониторинга ситуации в АРК и Севастополе.
Российской оккупационной власти не удастся скрыть свои преступления от международного сообщества. Как не удастся ей избежать и заслуженной ответственности.
Единым фронтом во всех международных форматах продолжаем бороться за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым - это Украина!"
ЮНЕСКО начинает прямой мониторинг ситуации в оккупированном Крыму и Севастополе10.10.18 17:59 Более 1,6 млн украинцев находятся под наблюдением психиатров и наркологов, - Минздрав
Две темы с одним временем опубликования и рядом!