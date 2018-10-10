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 Политика Украины, Общество
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Все про:Венгрия (716) Непоп_посол (7)

 Венгрия вызвала посла Украины Непоп из-за заявления "Миротворца" о двойном гражданстве чиновников Закарпатья

Посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил государственный секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр.

По его словам, кроме того, что была опубликована информация о 300 чиновниках, вызов украинского посла также связан с петицией, которая появилась на сайте Верховной Рады с призывом депортировать всех граждан Украины, которые имеют гражданство Украины и Венгрии. Отметим, что сейчас эту петицию подписали 495 человек.

Кроме того, венгерские власти "опасаются", что Украина планирует построить военную базу на Закарпатье вблизи границы с Венгрией.

Напомним, 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.

Такое решение связано с выдачей консульством Венгрии в Берегово венгерских паспортов украинцам.

Источник: https://censor.net.ua/n3090712
 
 
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 Топ комментарии
 
....Кроме того, венгерские власти "опасаются", что Украина планирует построить военную базу на Закарпатье вблизи границы с Венгрией. - цитата

т.е как бы... без разрешения Венгрии мы на своей территории не имеем права что то строить?
т.е. если я хочу поставить стол у стены...я должен спросить разрешение соседа... за стеной??
ах...балдели совсем
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Могу только повторить два своих недавних поста»
«Технология успокоения мадьярских хотелок достаточно проста - получил венгерский паспорт - получил и указ Президента об утрате украинского гражданства. Далее все как положено: окно пребывания на территории Украины 90 дней в течении полугода, отсутствие социальных льгот (субсидии, бесплатный проезд и т.д), а кто буянить начнет - депортация "на родину". Пускай венгры думают где их селить, как трудоустраивать и т.д. А венгры, как известно. за форинт сами удавятся, а уж других - десяток загрызут.»
«Уверен, что для того, чтобы руководство Венгрии жиденько обделалось, достаточно будет признать утратившими гражданство Украины сотню-другую человек. Особенно местных депутатов, силовиков и прочих бюджетников. Стариков пока оставить в покое из уважения к возрасту.»
Венгры, на поверку, оказались еще более серливыми. Нужно продолжать давить и все-таки признать утратившими гражданство чиновников попавших на «Миротворец». Словаки дали мадярам в морду с их паспортами - те сразу и успокоились. И государственные имперцы, и граждане Словакии венгерских кровей
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Пока кто-то, мечтая о президентстве, заклеивает своей ботоксной рожей все рекламные площади в стране, барыги продолжают цинично создавать баллистическую ракету для ОТРК "Гром-2".
Венгрия вызвала посла Украины Непоп из-за заявления "Миротворца" о двойном гражданстве чиновников Закарпатья - Цензор.НЕТ 705
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....Кроме того, венгерские власти "опасаются", что Украина планирует построить военную базу на Закарпатье вблизи границы с Венгрией. - цитата

т.е как бы... без разрешения Венгрии мы на своей территории не имеем права что то строить?
т.е. если я хочу поставить стол у стены...я должен спросить разрешение соседа... за стеной??
ах...балдели совсем
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И заметьте,то будет не русская база, а, даже страшно подумать, база, на которой может разместиться НАТО Угорщина викликала посла України Непоп через заяви "Миротворця" про подвійне громадянство чиновників Закарпаття - Цензор.НЕТ 1128
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Геноцид угроговорящих чиновников!
Куда смотрит Европа?
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Цікаво, а чи сподобалися би мадьярам їх чиновники з українськими паспортами, які б навіть мадьярської не знали?
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Пока кто-то, мечтая о президентстве, заклеивает своей ботоксной рожей все рекламные площади в стране, барыги продолжают цинично создавать баллистическую ракету для ОТРК "Гром-2".
Венгрия вызвала посла Украины Непоп из-за заявления "Миротворца" о двойном гражданстве чиновников Закарпатья - Цензор.НЕТ 705
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Ага, барыги прямо таки напильниками допиливают...
Губошлепы счикаладные на работе.)))
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ну ты и дятел, ты что всерьез принял, что Шоколадный и Кровавый Пастор лично по ночам рашпилем Гром-2 делают Угорщина викликала посла України Непоп через заяви "Миротворця" про подвійне громадянство чиновників Закарпаття - Цензор.НЕТ 8316
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Ну да, уепище, не надо примазываться к чужому труду. Лучше похвалитесь защитой складов!
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ну создадут, ну положат на склад - ту-то его постигнет участь 4 складов....
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То есть,барыг надо поблагодарить,что не все бюджетные деньги украли,а что-то осталось на Гром-2?
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Могу только повторить два своих недавних поста»
«Технология успокоения мадьярских хотелок достаточно проста - получил венгерский паспорт - получил и указ Президента об утрате украинского гражданства. Далее все как положено: окно пребывания на территории Украины 90 дней в течении полугода, отсутствие социальных льгот (субсидии, бесплатный проезд и т.д), а кто буянить начнет - депортация "на родину". Пускай венгры думают где их селить, как трудоустраивать и т.д. А венгры, как известно. за форинт сами удавятся, а уж других - десяток загрызут.»
«Уверен, что для того, чтобы руководство Венгрии жиденько обделалось, достаточно будет признать утратившими гражданство Украины сотню-другую человек. Особенно местных депутатов, силовиков и прочих бюджетников. Стариков пока оставить в покое из уважения к возрасту.»
Венгры, на поверку, оказались еще более серливыми. Нужно продолжать давить и все-таки признать утратившими гражданство чиновников попавших на «Миротворец». Словаки дали мадярам в морду с их паспортами - те сразу и успокоились. И государственные имперцы, и граждане Словакии венгерских кровей
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По мадьярскому рылу дали не одни Словаки, но и Румыны. И мадьяры заткнулись, но вся проблема в том ,что Словакия и Румыния члены ЕС и НАТО и им намного проще поставить йоббиков на место.
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Поставити мадяр у стійло і говорити з позиції сили. А щодо ЄС та НАТО, то мадяри вже й їх дістали. Європейці вже загрожують не дати Угорщині грошей й обмежити у голосуваннях.
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Насчёт базы не понял. Все Украинские базы со временем будут и базами НАТО. Так что, НАТО хотят кинуть Угорские племена?
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А "фидесоугройоббики", "довыё...тся", что вылетят из НАТО (а то и из ЕС), "с треском", и превратятся в "азиатский угрофинский анклав" посреди Европы... У них уже подобный пример есть - Сербия...
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Юристи є? Цікаво якщо Угорщина приєднається до Закарпатської області, вся Україна буде в НАТО?
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Для приєднання треба буде, після звернення Угорщини, провести всеукраїнський референдум. А там - як люди скажуть.
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Пані посолка Непоп має підготувати до зустрічі список населених пуктів на лівому березі Дунаю окупованому Мадярщиною, котрі мадяри повинні передати в управління слов'янським народом, в першу чергу русам-українцям та словакам. Без такого документу йти до кацапських братів на прийом немає сенсу.
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Ну чому ж. Можна з проектом указу Президента України "Про втрату громадянства України особами, що добровільно набули громадянство Угорщини". Для початку розмови, як то кажуть...
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Цікаве питання... Чесно кажучи, треба подумать... Здається, подібних прецедентів у історії юриспруденції не було...
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А что для того чтобы построить свою военную базу на суверенной украинской земле, Украине надо просить у кого то в данном случае у недружественной " угорщины..." разрешение ? Лапотная московия которая только в 18 веке подло замаскировалась под якобы россию ( паРашу ) Её угро- финны ( москали )требуют чтобы украинский - народ разговаривал на заграничном кацапском языке, ходил во вражескую кацапскую церковь, изучал на 90 % сфальсифицированную чужую кацапскую историю . Так что теперь и их генетические родственники угры - гуны тоже замышляют этого требовать?
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Прийняти закон про подвійне громалянство. В ньому записсти:
1 Якщо громадянин України має громадянство іешої країни то йому заборонено:
1.Вибирати або бутим обраним до будь-яких оранів влади.
2. Займати будь-які посади в державних органах влади.
3. Викладати в навчальних закладах , особливо в школах.
2. Громадяни України при набутті громадянство іпшої країни повинні зголосити про таке набуття . В разі не повідомлення покарання повинно складати 15 років ув'язнення без права амністії

І таким чином вирішиться проблема п'ятої колони в Україні
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А навіщо цей закон про подвійне громадянство потрібен?
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"Речниця СБУ Олена Гітлянська зазначила, що вони не можуть притягнути до відповідальності державних службовців, адже в законодавстві немає за це відповідальності."

От і вся казочка про подвійне громадянство,яку нам втюхували "законотворці".Брехня-головна зброя політика!
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