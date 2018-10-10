 Венгрия вызвала посла Украины Непоп из-за заявления "Миротворца" о двойном гражданстве чиновников Закарпатья

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил государственный секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр.
По его словам, кроме того, что была опубликована информация о 300 чиновниках, вызов украинского посла также связан с петицией, которая появилась на сайте Верховной Рады с призывом депортировать всех граждан Украины, которые имеют гражданство Украины и Венгрии. Отметим, что сейчас эту петицию подписали 495 человек.
Кроме того, венгерские власти "опасаются", что Украина планирует построить военную базу на Закарпатье вблизи границы с Венгрией.
Напомним, 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.
Такое решение связано с выдачей консульством Венгрии в Берегово венгерских паспортов украинцам.
т.е как бы... без разрешения Венгрии мы на своей территории не имеем права что то строить?
т.е. если я хочу поставить стол у стены...я должен спросить разрешение соседа... за стеной??
ах...балдели совсем
Куда смотрит Европа?
Губошлепы счикаладные на работе.)))
«Технология успокоения мадьярских хотелок достаточно проста - получил венгерский паспорт - получил и указ Президента об утрате украинского гражданства. Далее все как положено: окно пребывания на территории Украины 90 дней в течении полугода, отсутствие социальных льгот (субсидии, бесплатный проезд и т.д), а кто буянить начнет - депортация "на родину". Пускай венгры думают где их селить, как трудоустраивать и т.д. А венгры, как известно. за форинт сами удавятся, а уж других - десяток загрызут.»
«Уверен, что для того, чтобы руководство Венгрии жиденько обделалось, достаточно будет признать утратившими гражданство Украины сотню-другую человек. Особенно местных депутатов, силовиков и прочих бюджетников. Стариков пока оставить в покое из уважения к возрасту.»
Венгры, на поверку, оказались еще более серливыми. Нужно продолжать давить и все-таки признать утратившими гражданство чиновников попавших на «Миротворец». Словаки дали мадярам в морду с их паспортами - те сразу и успокоились. И государственные имперцы, и граждане Словакии венгерских кровей
1 Якщо громадянин України має громадянство іешої країни то йому заборонено:
1.Вибирати або бутим обраним до будь-яких оранів влади.
2. Займати будь-які посади в державних органах влади.
3. Викладати в навчальних закладах , особливо в школах.
2. Громадяни України при набутті громадянство іпшої країни повинні зголосити про таке набуття . В разі не повідомлення покарання повинно складати 15 років ув'язнення без права амністії
І таким чином вирішиться проблема п'ятої колони в Україні
От і вся казочка про подвійне громадянство,яку нам втюхували "законотворці".Брехня-головна зброя політика!