 Если мы начнем строительство Церкви с "охоты на ведьм", то ничего хорошего не получится, - Евстратий (Зоря)

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал Евстратий (Зоря), архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода УПЦ КП, руководитель Информационного отдела Киевской патриархии.

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"Если мы начнем строительство Церкви с "охоты на ведьм", то ничего хорошего из этого дела точно не получится. Я могу сравнить эту ситуацию с притчей о свадебном торжестве. Хозяин позвал гостей на свадьбу, но никто не пришел. И тогда хозяин сказал своим слугам пойти на дороги и звать в гости всех. Они и позвали всех, кого встретили. Дом наполнился гостями, и когда хозяин ходил по дому, то увидел человека, который пришел не в праздничной одежде, и спросил, почему он так одет. И сказал слугам выбросить его прочь. Так вот, Церковь можно уподобить этому свадебному торжеству. Она зовет всех. А кто проявит себя таким образом, что будет работать против нее, то Бог обязательно такого человека обнаружит и накажет. Был уже такой митрополит Антоний (Масендич). Он в 1990 году присоединился к автокефальной церкве и за полгода поднялся до должности управляющего делами. А в конце 1993 года сбежал в Москву, и оказалось, что он был специально послан, чтобы нашу Церковь контролировать изнутри. Но Господь его обнаружил.



По каким критериям мы сейчас могли бы сказать, что кто-то достоин, а кто - нет? То, что кто-то поддерживал "русский мир"? Так все в большей или меньшей степени в Московском патриархате выступали за "русский мир", кроме двух-трех. Если они сейчас хотят строить уже Украинскую Церковь, то нет оснований им отказывать. Иначе это будет кампания подозрений. А если рану постоянно посыпать солью, то она не срастется. Потому что Томос - это сшивания раны. А то, что сшито, должно еще срастись. Мы понимаем опасность, потому что Москва захочет иметь влияние на поместную Церкви. Но я думаю, что и народ, и духовенство достаточно опытны, чтобы выявить тех, кто будет делать что-то недостойное. Чтобы либо вразумить, или подвергнуть наказанию, если это потребуется", - сказал он.

По поводу заявлений УПЦ МП и РПЦ о том, что предоставление Томоса об автокефалии приведет к оортивостоянию между верующими и насилию, архиепископ Евстратий сказал:

"Не будет никаких завхватов! Все будет происходить мирно и добровольно. Разве монахи Лавры будут сами себя бить? Нет. Нам также насилие не нужно. А кто хочет насилия? Насилия хочет Россия, потому что это дает ей повод вмешиваться в украинские дела, чтобы чкобы "защищать православных", как они "защищают русскоязычных". Это понимаем и мы, и общество. Государство очевидно также понимает. В Украине есть СБУ, полиция, чтобы реагировать на провокации. Это уже не та ситуация, когда люди просто имеют разные мнения, а подготовка почвы для провокаций. Если кто-то хочет разжигать вражду и будет провоцировать к насилию, то за это предусмотрена уголовная ответственность.



Это мне напоминает как кремлевская пропаганда пыталась распространять мнение, что если Америка будет предоставлять Украине оборонительное оружие, то это приведет к тому, что Россия будет атаковать. В конце корнцов дали нам оружие, на параде ехали "джавелины". И что, Путин повел свои войска на Чернигов или на Харьков? Нет. Потому что украинская армия стала еще сильнее для того, чтобы дать отпор врагу. Так и сейчас Новинский говорит: не давайте Томос, потому что будет кровопролитие. Я убежден, что провокации могут делать те, кого такие деятели будут поощрять.



А конкретно по Новинскому - пусть государство доведет до конца начатое в 2014-м против него уголовное производство относительно незаконного содержания митрополита Александра Драбинко и по тем вещам, которые делались с митрополитом Владимиром. Потому что эти люди, которые выдают себя за великих защитников православия - как политики, так и их приспешники из лаврского руководства - своего предстоятеля митрополита Владимира унижали и хотели устранить в тот момент, когда он наоборот нуждался в поддержке, потому что ухудшилось его здоровье. Они презирали и хотели избавиться от своего духовного отца. А митрополит Владимир как раз показывал, какого он мнения об автокефалии. Поскольку в свои последние дни, когда еще был в силах, во время празднования 1025-летия Крещения Руси-Украины подошел к патриарху Филарету и по-братски поздоровался. Такое его завещание - объединяться".

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По поводу судьбы церковного имущества, которым сегодня распоряжается УПЦ МП, в том числе трех лавр, владыка Евстратий отметил, что этот вопрос будет решаться постепенно и исключительно мирным путем.

"Лавры являются святынями украинского народа, и они будут принадлежать Украинской Церкве, потому что это естественно. Так же, как Лавры на территории России принадлежат Русской Церкви. Хотя все они являются святынями всех христиан... Когда придет время, все увидят. Сейчас, когда еще нет Томоса и единой Церкви, то оттуда могут звучать разные заявления. А вот когда будет признана Поместная Церковь, то мы увидим. Неужели вы думаете, что все монахи в Лавре готовы до конца жизни служить "русскому миру"? Абсолютно нет", - уточнил архиеписком.



Полное интервью с архиепископом Евстратием (Зорей) читайте ЗДЕСЬ.