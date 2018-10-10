 Из-за изменения норм потребления газа свыше 3 миллионов украинских семей будут платить вдвое больше, - Шахов

Об этом заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов.

Он отметил, что проект постановления правительства предусматривает увеличение норм потребления газа на 75-166%.

"Это означает, что домохозяйства без счетчиков будут платить фиксированную сумму за газ, которая выше нынешней. Поэтому из-за изменения норм потребления газа свыше 3 миллионов украинских семей будут платить вдвое больше. Понятно, что фактически они потребляют меньше. Разница будет оседать в карманах газопоставщиков, которые будут продавать остатки", – пояснил Сергей Шахов.

Он также раскритиковал объяснения чиновников, которые считают, что повышением норм будут побуждать людей самим устанавливать газовые счетчики.

"Газ – это товар. Продавец сам должен позаботиться о его учете. Мы же не ходим на базар со своими весами. Почему сами должны покупать газовые счетчики? В Украине более трех миллионов домов без счетчиков. Программа бесплатной установки счетчиков, действовавшая ранее, провалена монополистами. Если сам счетчик стоит около тысячи гривен, то в целом украинцы должны на них потратить не менее трех миллиардов гривен. Считайте, эти деньги будут подарены олигархам, которые контролируют газовые компании", – сказал Сергей Шахов.

Народный депутат от партии "Наш край" призвал правительство не принимать антисоциальное решение о повышении норм потребления газа.

"Это очередная "реформа", направленная на рост доходов монополистов и обеднение простых украинцев. "Наш край" призывает правительство отклонить антисоциальное постановление и вернуться к экономической политике в интересах людей. Один из самых действенных шагов – обязать газовые компании за счет своих сверхприбылей установить газовые счетчики домохозяйствам", – резюмировал Сергей Шахов.

Напомним, что согласно проекту постановления правительства нормы потребления газа для семей без газового счетчика планируют увеличить на 75-166%. Объем норм будет зависеть от наличия газовой плиты, колонки, котла, центрального теплоснабжения и горячей воды. Например, фиксированная месячная плата за газ для одинокого человека в квартире с центральным горячим водоснабжением возрастет с 22,9 до 40,3 грн в летний период и до 61,1 грн в зимний. В Украине около 3,3 млн домохозяйств без газового счетчика.