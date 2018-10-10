 Из-за изменения норм потребления газа свыше 3 миллионов украинских семей будут платить вдвое больше, - Шахов

Об этом заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов.
Он отметил, что проект постановления правительства предусматривает увеличение норм потребления газа на 75-166%.
"Это означает, что домохозяйства без счетчиков будут платить фиксированную сумму за газ, которая выше нынешней. Поэтому из-за изменения норм потребления газа свыше 3 миллионов украинских семей будут платить вдвое больше. Понятно, что фактически они потребляют меньше. Разница будет оседать в карманах газопоставщиков, которые будут продавать остатки", – пояснил Сергей Шахов.
Он также раскритиковал объяснения чиновников, которые считают, что повышением норм будут побуждать людей самим устанавливать газовые счетчики.
"Газ – это товар. Продавец сам должен позаботиться о его учете. Мы же не ходим на базар со своими весами. Почему сами должны покупать газовые счетчики? В Украине более трех миллионов домов без счетчиков. Программа бесплатной установки счетчиков, действовавшая ранее, провалена монополистами. Если сам счетчик стоит около тысячи гривен, то в целом украинцы должны на них потратить не менее трех миллиардов гривен. Считайте, эти деньги будут подарены олигархам, которые контролируют газовые компании", – сказал Сергей Шахов.
Народный депутат от партии "Наш край" призвал правительство не принимать антисоциальное решение о повышении норм потребления газа.
"Это очередная "реформа", направленная на рост доходов монополистов и обеднение простых украинцев. "Наш край" призывает правительство отклонить антисоциальное постановление и вернуться к экономической политике в интересах людей. Один из самых действенных шагов – обязать газовые компании за счет своих сверхприбылей установить газовые счетчики домохозяйствам", – резюмировал Сергей Шахов.
Напомним, что согласно проекту постановления правительства нормы потребления газа для семей без газового счетчика планируют увеличить на 75-166%. Объем норм будет зависеть от наличия газовой плиты, колонки, котла, центрального теплоснабжения и горячей воды. Например, фиксированная месячная плата за газ для одинокого человека в квартире с центральным горячим водоснабжением возрастет с 22,9 до 40,3 грн в летний период и до 61,1 грн в зимний. В Украине около 3,3 млн домохозяйств без газового счетчика.
Можно дождатся бесплатного а можно поставить за свои
около 4000грн
на срысме:1. "До конца этой недели на федеральном уровне будет согласована дорожная карта по возобновлению работы химического предприятия «Крымский титан» в Армянске", - заявил Гоблин, который "не заметил" ущерба для здоровья людей https://kerch.fm/2018/10/09/vozobnovit-li-rabotu-krymskij-titan-v-armjanske.html . Кроме того, Гоблин заявил, что "мониторинг атмосферного воздуха в Армянске на предмет концентрации вредных веществ проводится ежедневно". Но жители Армянска говорят, что это ЛОЖЬ: "Утром в 6 часов утра стоял туман, дышать было нечем. Звонили, а в ответ: нет машины сейчас, чтобы взять анализы. Если мы опять шуметь не начнем, нас потихоньку так и будут травить, и никто никогда нам правду не скажет" https://twitter.com/KrimRt/status/1049674586642665472 (скрин). Вчера вечером Армянск снова накрыло кислотой. Местные жители обрывали телефоны горячих линий и писали в соцсетях, что "просто невозможно так жить! На улице ад. Просто ад". Одни советовали валить из города. Другие - игнорировать шабаш-концерт 13 октября, на который оккупанты свезут ДЕТЕЙ со всего Крыма, чтобы показать, что "угрозы нет" и "единство крымчан перед лицом угрозы" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1049763840358014978 (прочтите скрин). Над городом стоит кислотная дымка https://twitter.com/KrimRt/status/1049921122484047872. В направлении Симферополя со стороны Феодосии прошла очередная колонная военной техники оккупантов https://ru.krymr.com/a/news-v-simferopol-dvizhetsya-kolonna-rossijskoj-tehniki-iz-gruzovikov-i-tankov/29535679.html. Очередное ЧП в оккупированном россией Керченском проливе. Нарушитель крымских санкций сухогруз "Нила" получил трещину в корпусе на якорной стоянке. Груз - уголь. Экипаж - 1 азербайджанец и 10 украинцев https://www.blackseanews.net/read/145041
4. Оккупанты хотят переименовать Главную научную библиотеку имени Ивана Франко в Симферополе в библиотеку "имени Николая Данилевского". Когда вата скулит о декоммунизации на украинском материке, сразу бейте в направлении звука. Мы избавляемся от имен тиранов, они - от нашей культуры http://atr.ua/news/178915-okkupanty-hotat-pereimenovat-biblioteku-im-franko-v-krymu5. Новости процветания. Оккупант Андрей Саносян покидает Севастополь и отправляется дерибанить российский бюджет "в более спокойный регион". Жалуется, что инвестиций нет, а бизнес душат. Сегодня же Чалый (тот самый "народный мэр") обвинил Овсянникова "в уничтожении всего живого бизнеса в городе". В россию возвращается и ряд других понаехавших в Севастополь чинушей. На их место пришлют новых, более голодных http://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/sevastopol-investorov-net-biznes-davyat-glava-departamenta-ekonomiki-uvolnyaetsya/6. Севастополь. Первый вопрос, который задают бригады строителей, сменяющие друг друга на стройплощадке: "Тут хоть деньги платят?". Характерненько!7. Предприниматели Керчи написали коллективное письмо в адрес всех оккупационных инстанций и пропагандонов с просьбой не уничтожать их бизнес и не ставить палки в колеса: "В городе сложилась критическая, странная и одновременно страшная ситуация - мы хотим работать, создавать рабочие места, пополнять бюджет, а некий представитель администрации всеми силами этому препятствует и справиться с ним мы не можем даже вместе с главой администрации. Без публикации этой просьбы о помощи СМИ ничего для защиты законных прав граждан сделать НЕВОЗМОЖНО". Наивные идиоты! https://kerch.fm/2018/10/10/esli-tak-budet-prodolzhatsja-v-bjudzhete-kerchi-deneg-ne-budet-predprinimateli.html8. В евпаторийском супермаркете Фуршет в холодильные камеры разместили туалетную бумагу. Жители города сразу вспомнили совок, когда таким образом скрывали дефицит товаров. "Вот построят мост", говорили они. Местные комментируют: "Как конец 80-ых годов, когда пустые продуктовые полки заставляли чем угодно, но не продуктами", "Пустые полки прячут - маркетинг", "По накладным - это колбаса. Пищевой анализ показал 100% сходство", "Это Фуршет. Я сегодня увидела. Сначала подумала, показалось", "Интересно, что при этом майонез стоит на полке выше, хотя стоило бы его в холодильнике хранить" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1049756331375243266 9. "В Крыму 15 человек отравились грибами в храме". Я давно подозревал, что в РПЦ что-то употребляют http://flashcrimea.com/news/v-krymu-15-chelovek-otravilis-gribami-v-hrame10. В оккупированном Джанкое закончен наноремонт дорог по российскому ГОСТу. Результат впечатляет https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104976029238365798411. Вчера оккупанты сообщили, что в Крыму отдохнуло "6 млн 164 тысячи туристов". Жители Крыма этим сказкам не верят. Да, понаехов - огромное количество. Пробки никуда не делись и после окончания лета, но все смотрят на свои карманы и сравнивают https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1049963599739932672
12. В Госпогранслужбе Украины заявили о провальном туристическом сезоне в оккупированном Крыму, а также отметили устойчивую тенденцию по уменьшению украинцев, которые едут по разным причинам в Крым, и увеличению количества крымчан, выезжающих на материковую Украину http://atr.ua/news/178913-v-gospogransluzbe-zaavili-o-provalnom-turisticeskom-sezone-v-krymu13. Местные, на выход: "В Судак планируют направить 15 учителей из Свердловской области". Бедные дети. Бригады одебиливателей уже пакуют чУмУданы https://twitter.com/KrimRt/status/1049998167763275776 14. На симферопольском паблике понаехавшие с Урала устроили перекличку. Кому-то здесь нравится, кто-то уже возвращается в россию https://twitter.com/KrimRt/status/104999192670183833715. На ватном ялтинском паблике снова поговорили о паспортах и аусвайсах: "Подскажите, загранпаспорт рф, полученный в Крыму, всё так же проблематичен для въезда в Европу, или уже всё наладилось? Или лучше ехать в Москву получать, или Краснодар?". Ответы: "В Крыму выдают Краснодарские загранпаспорта! Но с визой могут быть вопросы. Тут как повезёт!", "Да не дадут визу даже с краснодарским паспортом", "Получите украинский биометрический и не мучайтесь с визами. Если паспорт, конечно, украинский есть", "Ехать в Краснодар точно смысла нет. То, что выдают у нас, и так «краснодарские»", "Зачем страдать, если есть украинские документы?", "Проще всего поехать в Украину, сделать биометрический, и никакие визы не нужны, при условии, что остался обычный украинский паспорт", "Крымчане теперь - люди второго сорта. Вы разве все ещё не поняли? Мы эрзац/унтерменши/помеха, от которой не знают, как избавиться. И нам рассказывают, что второй сорт - это круто, что это патриотизм. Крымский причем. Мы - заложники обстоятельств. И нас все плотнее обкладывают штрафами, налогами, поборами и прочим, чтобы навсегда лишить возможности изменить свою жизнь, чтобы сломать, сделать рабами крымского патриотизма. И мы не замечаем, как втягиваемся. Крымчане - не бойцы. Мы не будем воевать. Мы скорее мученики. Не хочу применять слово «терпила», хотя именно оно просится. У многих уже многого нет. На меня сегодня пристально смотрел человек, у которого отобрали жилье, построенное для семьи. Не в парке. Не у моря. Не в стратегически важном месте. Просто на земле. Смотрел молча и насмешливо. И вы знаете, о чем он думает. Таких уже немало и будет ещё намного больше. Вы многие думаете так же. Да, это крик души. Можете меня пристрелить, чтобы я замолчала" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1049986885622386688P.S. Сегодня появилось видео митинга сотрудников птицефабрики в Сакском районе, которую оккупанты хотят закрыть. Послушайте, что говорят люди: "Упадок начался, как только мы перешли в россию. До 14-го года у нас никаких проблем не было. Наша продукция шла по всей Украине. Это беспредел и вредительство. Специально, наверное, делают", "Они чужие. Своих хороших специалистов сдыхались. Всё идет на преднамеренное уничтожение!", "В наш совхоз пришли какие-то пришельцы! Продали всё!", "Никому не нужна наша птица. И вот так загибает всё у нас! Всё пропало! Довели до нуля! Полный развал!", "Как люди будут жить? Просто-напросто умирать, вымирать!". Некоторые люди на митинге плакали, но к ним никто так и не вышел. Этому предприятию ещё повезло доработать аж до 2018 года. Многие уже давно закрыты, разворованы, уничтожены, отжаты… КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1