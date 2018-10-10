 Порошенко подписал закон о помощи семьям украинских заложников в РФ и на оккупированных территориях

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Законом изменяется название бюджетной программы, предусмотренной Министерству по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, на новую редакцию:

"Меры по защите и обеспечению прав и интересов, социальной реабилитации лиц, лишенных личной свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией и/или органами власти РФ на временно оккупированных территориях Украины и территории РФ в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц, а также поддержке отмеченных лиц и членов их семей, в том числе возмещение потерь, связанных с их посещением, предоставление таким лицам и членам их семей правовой помощи, медицинских и социальных услуг, выплаты государственных стипендий им.Л.Лукьяненко".

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"Изменения позволят расширить направления использования бюджетных средств, связанных с социальной реабилитацией, предоставлением медицинских и социальных услуг и выплатой государственных стипендий имени Левка Лукьяненко отмеченной категории лиц", - говорится в сообщении.