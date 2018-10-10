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 Политика Украины
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 Порошенко подписал закон о помощи семьям украинских заложников в РФ и на оккупированных территориях

Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в госбюджет на 2018 г., которые позволят усилить защиту украинцев, находящихся в заключении у незаконных вооруженных формирований, оккупационной администрации или органов власти РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Законом изменяется название бюджетной программы, предусмотренной Министерству по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, на новую редакцию:

"Меры по защите и обеспечению прав и интересов, социальной реабилитации лиц, лишенных личной свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией и/или органами власти РФ на временно оккупированных территориях Украины и территории РФ в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц, а также поддержке отмеченных лиц и членов их семей, в том числе возмещение потерь, связанных с их посещением, предоставление таким лицам и членам их семей правовой помощи, медицинских и социальных услуг, выплаты государственных стипендий им.Л.Лукьяненко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада внесла изменения в госбюджет и разблокировала выплаты семьям узников Кремля, - Ирина Геращенко

"Изменения позволят расширить направления использования бюджетных средств, связанных с социальной реабилитацией, предоставлением медицинских и социальных услуг и выплатой государственных стипендий имени Левка Лукьяненко отмеченной категории лиц", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3090703
 
 
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Ну так и я заложник. Издеваются надо мной уже четыре года. Куда за стипендией приходить ?
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Переведёт средства из своих оффшоров...
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Чужие деньги раздавать много ума не надо.
Особенно, накануне выборов.
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Все склады с вооружениями, которые у нас когда-либо взрывались, были подорваны по приказу командующих военных частей, на территории которых находились. В этом я абсолютно уверен. Намеренное саботирование мер безопасности, сокрытие улик преступления, недопущение на объекты представителей МЧС и СМИ ясно говорят об этом. Началось всё ещё за несколько лет до войны. Мотивацией таких действий может быть подкуп со стороны российской разведки. Кто крышует этих предателей в судах, также несложно догадаться: наша ГПУ является, по сути, филиалом ФСБ.Общественности намеренно подбрасывают ложную информацию на эту тему: то солдатика найдут, который якобы слышал шум беспилотника в ночном небе, то фото висящего на дереве стакана от артиллерийского осветительного снаряда покажут, утверждая, что это термобарическая граната российского производства, сброшенная на парашюте. Цель - выгородить настоящих виновников, которыми являются, как уже было сказано, командующие соответствующих в/ч.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон о помощи семьям украинских заложников в РФ и на оккупированных территориях
 
 
 
 
 
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