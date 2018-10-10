 Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины НБО Александр Турчинов во время посещения выставки "Оружие и безопасность" и авиакосмического салона "Авиасвит ХХ", сообщили в пресс-службе СНБО.

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Секретарь СНБО Украины в рамках мероприятия обсудил вопросы сотрудничества в оборонных и вопросах безопасности с руководителями делегаций Польши, Казахстана, Саудовской Аравии, Чехии, Турции и Таиланда.











Во время переговоров с заместителем командующего ВМС Таиланда адмиралом Сангкорном Понгсири обсуждались вопросы расширения двустороннего военно-технического сотрудничества.

















Тайские военные выразили заинтересованность новыми украинскими БТР-4МB1, которые, по их словам, "могут стать основными боевыми машинами морской пехоты Королевства". По информации тайских чиновников, приобретенная в Украине военная техника и оружие, в частности, танки и БТР, "успешно прошли все испытания и приняты на вооружение армии".