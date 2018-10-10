 Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины НБО Александр Турчинов во время посещения выставки "Оружие и безопасность" и авиакосмического салона "Авиасвит ХХ", сообщили в пресс-службе СНБО.
Секретарь СНБО Украины в рамках мероприятия обсудил вопросы сотрудничества в оборонных и вопросах безопасности с руководителями делегаций Польши, Казахстана, Саудовской Аравии, Чехии, Турции и Таиланда.
Во время переговоров с заместителем командующего ВМС Таиланда адмиралом Сангкорном Понгсири обсуждались вопросы расширения двустороннего военно-технического сотрудничества.
Тайские военные выразили заинтересованность новыми украинскими БТР-4МB1, которые, по их словам, "могут стать основными боевыми машинами морской пехоты Королевства". По информации тайских чиновников, приобретенная в Украине военная техника и оружие, в частности, танки и БТР, "успешно прошли все испытания и приняты на вооружение армии".
Запись на 5 лет вперед?
Явно никто из твоих родных из этого Молота не стрелял. Наверно даже пороха не нюхал!
Иначе ты бы ур-д такие вопросы не задавал!
Запись на 5 лет вперед?
Явно никто из твоих родных из этого Молота не стрелял. Наверно даже пороха не нюхал!
Иначе ты бы ур-д такие вопросы не задавал!
Запись на 5 лет вперед?
И какой ур-д шоколизный меня банит?
Реформа СБУ была подчеркнута, как ключевой приоритет, как в комплексном пакете помощи Украине...Источник: https://censor.net.ua/n3090570
Нецелесообразно продолжать откладывать эту критически важную реформу, потому что это серьёзно подорвёт доверие союзников к готовности к лидерству руководства государства", - сказала она, выступая на "круглом столе" в среду в КиевеИсточник: https://censor.net.ua/n3090570
Такая миссия по силам только кровавому Пастору ... - с Крымом он справился за месяц...
Прекрасна річ.
От так. І ось так.
Шерпи? Далі? Буде видно, чи хлопці запрягають, чи хлопці уже запраженні."Курчат по осені рахують."
это хорошо,что партнёры довольные
но,главное ,когда довольные будут этим оружием украинские воины