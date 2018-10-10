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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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 Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины НБО Александр Турчинов во время посещения выставки "Оружие и безопасность" и авиакосмического салона "Авиасвит ХХ", сообщили в пресс-службе СНБО.

Также смотрите: Крупнейшая в Украине ежегодная выставка "Оружие и безопасность" и авиакосмический салон "Авиасвит ХХ" проходят в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 01
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 02
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 03
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 04
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 05

Секретарь СНБО Украины в рамках мероприятия обсудил вопросы сотрудничества в оборонных и вопросах безопасности с руководителями делегаций Польши, Казахстана, Саудовской Аравии, Чехии, Турции и Таиланда.

Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 06
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 07
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 16

Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 09

Во время переговоров с заместителем командующего ВМС Таиланда адмиралом Сангкорном Понгсири обсуждались вопросы расширения двустороннего военно-технического сотрудничества.

Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 10

Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 11
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 12
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 13
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 14
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 15
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 16

Тайские военные выразили заинтересованность новыми украинскими БТР-4МB1, которые, по их словам, "могут стать основными боевыми машинами морской пехоты Королевства". По информации тайских чиновников, приобретенная в Украине военная техника и оружие, в частности, танки и БТР, "успешно прошли все испытания и приняты на вооружение армии".

Источник: https://censor.net.ua/n3090693
 
   
 Топ комментарии
 
вижу зарево пуканов над мацковй в ближайшие дни..
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4636
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Сподобалось фото, де рученята маленького бандерівця тягнуться до снайперської гвинтівки а оченята через оптику намагаються вгледіти писок москаля.. Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1603 А якщо серйозно - то хотілося б більше таких знарядь утилізації скрєпов саме в ЗСУ ..
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За Молотами уже очередь стоит?
Запись на 5 лет вперед?
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Сразу видно сссс-ку тыловую.
Явно никто из твоих родных из этого Молота не стрелял. Наверно даже пороха не нюхал!
Иначе ты бы ур-д такие вопросы не задавал!
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За Молотами уже очередь стоит?
Запись на 5 лет вперед?
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Сразу видно сссс-ку тыловую.
Явно никто из твоих родных из этого Молота не стрелял. Наверно даже пороха не нюхал!
Иначе ты бы ур-д такие вопросы не задавал!
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За Молотами уже очередь стоит?
Запись на 5 лет вперед?

И какой ур-д шоколизный меня банит?
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вижу зарево пуканов над мацковй в ближайшие дни..
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4636
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Тут на Цензоре зарево тоже ничего так себе ,, барыгы ж всьопакралы , а тут БАЦ , оказывается не всё . ! Зрада ... Зарубіжні партнери нашої держави задоволені українською зброєю і технікою, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2860 . Ачередная .
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скоро должны появиться фотки сборки ракет для "Гром-2" из Южного... у зрады полыхет ещё больше
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- Алло, милиция? Милиция? Это говорит сегодняшний обокраденный Шпак… а я не по поводу кражи, - у нас здесь дело почище - инженер Тимофеев в свою квартиру живого царя вызвал!.. Я непьющий… С кинжалом! Холодное оружие!.. Даю честное благородное слово. Жду! (с)
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Скажи ,лучше чем они не довольны. Нам это интереснее.Я думаю все то плохое,перекрывает с лишком. Но ты же этого не скажешь. Комсомольцы и пасторы должны держать паству в неведении.
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Сподобалось фото, де рученята маленького бандерівця тягнуться до снайперської гвинтівки а оченята через оптику намагаються вгледіти писок москаля.. Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1603 А якщо серйозно - то хотілося б більше таких знарядь утилізації скрєпов саме в ЗСУ ..
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То кулемет. Хозяйського батька син. Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6790
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мои поздравление, так и продолжай, украинскйи язык приятно читать.
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Так задоволені, що в черговий раз тицьнули носом в можливість співробітництва:
Реформа СБУ была подчеркнута, как ключевой приоритет, как в комплексном пакете помощи Украине...Источник: https://censor.net.ua/n3090570
Нецелесообразно продолжать откладывать эту критически важную реформу, потому что это серьёзно подорвёт доверие союзников к готовности к лидерству руководства государства", - сказала она, выступая на "круглом столе" в среду в КиевеИсточник: https://censor.net.ua/n3090570
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нужно Турчинова снова в президенты.... - надоело содержать эту Лугандонию с ее руським миром...
Такая миссия по силам только кровавому Пастору ... - с Крымом он справился за месяц...
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Даже ударный беспилотник уже у нас есть, а рашка отказалась от его разработки, до этого вложив в проект 3 лярда)
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Так наши же строят не "не имеющий аналохофф", и, "возможно способный нести ядрёную бонбу", а противотанковый... Четыре "коробки" на Донбассе "зажмурит, и обратно, "в стойло"...
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Медведчук причастен к покупке телеканала «Прямой» в интересах Порошенко.Это уже третий (после 112 и NEWSONE) информационный канал, который отходит к мужу Оксаны Марченко.Кум Путина занимается созданием комфортной медиа-среды для Порошенко под выборы 2019 года.Что означает - Путин свою ставку на эти выборы сделал.Теперь наша очередь.
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треба зажмурити того мертвечука і пару всяких шуфричів-новінських-бойків а решту самі повтікають
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он скорее всего и не жил при совке, но гордится им до усеру..
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Там на виставці показали модуль що робить звичайну фаб бомбу керованою.
Прекрасна річ.
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Зарубіжні партнери нашої держави задоволені українською зброєю і технікою, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5080
От так. І ось так.

Шерпи? Далі? Буде видно, чи хлопці запрягають, чи хлопці уже запраженні."Курчат по осені рахують."
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Навіть не знав, що сам-собі, можу ставити лайк. Працює! Випадково натиснув, бо хотів гляянути як шерпи виглядають. Шерпи - добре, а мій лайк, собі - дуже погано!
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нажми еще раз и он исчезнет.. всё поправимо
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Вот не понятно: зачем нам это уепище, тем более, что оно к нам приползло из рахи...
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Это не уепище, а хороший "трактор". Даст форы многим "вездеходам", как и РФ.. Хотя произведено - там! Зарубіжні партнери нашої держави задоволені українською зброєю і технікою, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3805 Да. Даст форы и другим. Походи по ютубу. Жаль, что не мы Зарубіжні партнери нашої держави задоволені українською зброєю і технікою, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3805 , а вот так. Правду?и Нужно знать! А не слушать ... " А штаты, сауды... уже будут у нас - покупать - наше? Наше? Будут, через 100 лет. При таких подходах.
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Многа букаф... Я видел как эта каракатица делается, уровень "гаража". Если нужен трактор, то их делает ХТЗ и ЮМЗ.
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Схоже на чеську дану, але це неточно, може одна з модифікацій.
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Осталось найти гроши и наладить производство . ВСЕГО _ НИЧЕГО ! Например, у Волдыря полтора лимона , на содержание, забрать . Львов лишить субвенций . Та, много чего можно забрать, шоб у маленьких бабуинчиков оченята повылазылы .
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Вопрос: а ВСУ этим всем довольны? А на передовой этого всего достаточно? лично меня это интересует больше всего.
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Зарубежные партнеры довольны... Как? Сцуко, как можно нести такую х е р н ю? Турчинов, это то же самое, что сказать: соседка довольна как ты Турчинов пялишь свою жену! Что за бред? Кто вам такие убогие тексты пишет?
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Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов. ФОТОрепортаж
это хорошо,что партнёры довольные
но,главное ,когда довольные будут этим оружием украинские воины
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вот тот "небесный патруль" ну прям как вылитый руцкофоб выглядит, мне нравится.
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Вроде восьмиколесная самоходка. Но чье производства и какой калибр ...?
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а где результаты выставки??? сколько отечественной продукции продано, сколько подписано контрактов???
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Результаты выставки принято обсуждать в конце выставки, а не в ее начале.
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А если пастору дать Томос у рашуи вообще пердаки полетят.
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За скільки Крим продав сектант мордатий?
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Питання лише в тому, коли наші солдати будуть задоволені.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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