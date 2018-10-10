EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  1570  56
Материалы по теме:
Все про:УПЦ КП (399) Филарет (304) автокефалия (149) Евстратий (Зоря) (1)

 Филарет является лучшей кандидатурой на должность предстоятеля поместной Церкви. Он имеет наибольший авторитет среди действующих иерархов, - Евстратий (Зоря)

Патриарх Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет является лучшей кандидатурой на должность предстоятеля единой поместной Церкви, которая будет создана после предоставления Томоса об автокефалии. Для УПЦ КП это является несомненным.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал Евстратий (Зоря), архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода УПЦ КП, руководитель Информационного отдела Киевской патриархии.

Читайте также: Объединительный Собор может состояться через несколько недель после предоставления Томоса об автокефалии, - Евстратий (Зоря)

"Мы видим, что патриарх Филарет имеет наибольший общественный авторитет среди действующих иерархов в Украине. А с точки зрения церковного руководства и с точки зрения жизненного опыта лучшей кандидатуры нет. Поэтому мы от УПЦ КП будем выдвигать патриарха Филарета как предстоятеля единой Церкви. Если будут другие кандидатуры, то они могут быть внесены на рассмотрение Собора, и если будет поддержка архиереев, то эти кандидатуры будут вынесены на голосование", - отметил он.

На вопрос, не рассматривается возможность того, чтобы поместную Церковь возглавило новое лицо, архиепископ сказал:

"Есть такая украинская пословица: "хай гірше, аби інше" ("пусть хуже, лишь бы другое"). Да и извините, но это не новая Церковь! Украинской Церкви более тысячи лет. И если бы не труд патриарха Филарета, то возможно мы бы говорили о Томосе еще следующие сто лет. Надо смотреть на вещи реально. У меня вопрос: кого можно предложить взамен? Если просто кого-нибудь, то зачем?

Тем более Церковь - это не партия, а богочеловеческий организм. Для нас как для верующих важно не то, что думаем мы по поводу того, кто лучший патриарх. Для нас важно то, что по этому поводу думает Господь. Господь благословляет труд патриарха Филарета, и плоды его видно. Если бы Бог не благословлял, то не была бы Церковь Киевского Патриархата такой влиятельной и авторитетной. Он является человеком, который уже действительно достиг патриаршего возраста - через несколько месяцев будем праздновать 90-летие патриарха Филарета. И в таком возрасте иметь полную работоспособность и полную ясность ума - это действительно дар Божий. Так кто мы такие, чтобы противоречить Богу? Я убежден: как только Господь сочтет, что миссия патриарха Филарета закончилась, то позовет его к Себе".

Заявления, исходящие от иерархов РПЦ, по поводу того, что Филарет для участия в Объединительном Соборе якобы должен будет "опуститься" до уровня митрополита, в котором он был в 1992 году, Евстратий назвал фантазиями.

"Это русские фантазии. Как говорится, российский либерал кончается там, где начинается украинский вопрос. И даже если мы сталкиваемся с исключениями, они лишь подтверждают правило. Если бы мы слушали все советы, которые звучат с российской стороны, то у нас не было бы ни Церкви, ни Украины".

Читайте также: Синод Константинопольского патриархата начал обсуждение вопроса предоставления автокефалии Украине

Полное интервью с архиепископом Евстратием (Зорей) читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3090689
 
   
 Топ комментарии
 
пускай дальше остаётся кем есть. вату нужно жечь и дальше. а у тебя наверное уже подгорает от Петра Алексеича?
 показать весь комментарий
 
Он единственный достойный этой должности.
 показать весь комментарий
 
Лучшим кандидатом является Петр Алексеич Филарет является лучшей кандидатурой на должность предстоятеля поместной Церкви. Он имеет наибольший авторитет среди действующих иерархов, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 7121 Кто, если не он?! Филарет является лучшей кандидатурой на должность предстоятеля поместной Церкви. Он имеет наибольший авторитет среди действующих иерархов, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 4853
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Он единственный достойный этой должности.
 показать весь комментарий
 
 
Филарет - второй кандидат после Юлии Владимировны, "дорогенькі мої" Філарет є найкращою кандидатурою на посаду предстоятеля помісної Церкви. Він має найбільший авторитет серед діючих ієрархів, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 4941
 показать весь комментарий
 
А вы знаете, почему его не избрали патриархом в 1990г.? Хотя он был что называется и.о., а выбрали Алексия. Не избрали из-за того,что у Филарета была семья, что недопустимо по канонам для его сана. Гундяй, правда тоже имеет семью, но мы же не будем брать Кирюху за образец. А вот к Филарету есть вопросы.
Хотя лично мне Филарет симпатичен своей непримиримостью к путяре. Но вопрос о семье остался.
 показать весь комментарий
 
 
Наличие семьи в данном случае на много лучше наличия судимостей за шапки. На первое время он был бы лучшем, пока подобрал бы себе достойную замену.
 показать весь комментарий
 
 
Не надо "на первое время". Надо выбрать более молодого и не нарушающего церковные каноны безбрачия. Если сразу с ложью, то что потом?
 показать весь комментарий
 
ну попробовал бы что то сказать против Босса....
В церкви иерархия и единоначалие по круче чем в армии....

Я вот бы хотел на его место более агрессивного и энергичного патриарха защищающего народ от власти и внешних угроз....
 показать весь комментарий
 
 
Grnd Str - да вот его хотя бы...

или такого как он...
Філарет є найкращою кандидатурою на посаду предстоятеля помісної Церкви. Він має найбільший авторитет серед діючих ієрархів, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 1446
 показать весь комментарий
 
Драбинко достаточно неплохой вариант. Вот только вряд-ли Филарет согласится отдать власть...
 показать весь комментарий
 
Лучшим кандидатом является Петр Алексеич Филарет является лучшей кандидатурой на должность предстоятеля поместной Церкви. Он имеет наибольший авторитет среди действующих иерархов, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 7121 Кто, если не он?!
 показать весь комментарий
 
 
пускай дальше остаётся кем есть. вату нужно жечь и дальше. а у тебя наверное уже подгорает от Петра Алексеича?
 показать весь комментарий
 
 
Два военных склада ещё осталось. До 31 марта 2019-го успеет ещё "подгореть", как думаешь?
 показать весь комментарий
 
 
Что значит кем есть, зрадофил?! Філарет є найкращою кандидатурою на посаду предстоятеля помісної Церкви. Він має найбільший авторитет серед діючих ієрархів, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 9239 Всего лишь дьяконом мацковского парханата? Петр Алексеич достоин большего
Філарет є найкращою кандидатурою на посаду предстоятеля помісної Церкви. Він має найбільший авторитет серед діючих ієрархів, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 6711
 показать весь комментарий
 
 
Крымлёвская фейка. Серёга Семочко подтвердит.
 показать весь комментарий
 
 
это его хобби-разваливать сук руско-кривославных. он не может больше. он обрезаный Філарет є найкращою кандидатурою на посаду предстоятеля помісної Церкви. Він має найбільший авторитет серед діючих ієрархів, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 136
 показать весь комментарий
 
Для Stuart Pearce

Що Ви хотіли цим сказати? Я та більшість віруючих до 2014 року ходили в церкви, не задумуючись чиї вони. Думали, що "братские". А після 2014 року, агресії московинів нормальні люди пішли до своїх церков, які належать Україні.
 показать весь комментарий
 
 
"Я та більшість до 2014 року... не задумуючись чиї вони" - нормальні люди ще задовго до 2014-го замислювались - де, що і чиє.
 показать весь комментарий
 
 
А кто же по-вашему ходил в церкви Киевского Патриархата покажареный петух в жопу не клюнул до вас не дошло, что Кацапия враг? Ну ну?
 показать весь комментарий
 
 
Це лише свідчить про те, що Петро Олексійович - дуже чесна, дуже справедлива і дуже відповідальна людина!
 показать весь комментарий
 
Stuart Pearce - вообще то да....

Как же я сразу об этом не подумал....
 показать весь комментарий
 
 
Петр Алексеевич, после получения Томоса, будет вообще-то "Равноапостольный Петр" за повторное крещение Украины-Руси
 показать весь комментарий
 
 
даст Бог, сегодня пойдешь в Днепр окунаться Філарет є найкращою кандидатурою на посаду предстоятеля помісної Церкви. Він має найбільший авторитет серед діючих ієрархів, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 1466
 показать весь комментарий
 
То есть повторное крещение сегодня, мадам? Вас уже повторно покрестили? Или вы сфилонили?
 показать весь комментарий
 
А. чого ж, доречі слушна думка!
От у 2024 після ДРУГОГО Президентського терміну, Петро Олексійович, може по праву претендувати на Престоятеля Української Помісної Церкви.
Зважаючи на його вклад у здобутті Автокефаліїї, та церковний сан.
 показать весь комментарий
 
А вот не надо тут Будку шатать! Если великие инициативы Петра Алексеича будут отображены в скрижалях Конституции Украины, то вступает в силу мудрое решение Конституционного суда, постановивший, что 1+1=1, и Петр Алексеич к нашему всеобщему восторгу сможет баллотироваться и третий раз. Все равно лучше нет. Да и думать о лучшем - срам, агенто-кремлевскость и богохульство!
 показать весь комментарий
 
 
куди нам з православним рейхом в європу- там протестанти.а тут пісюнів з хліба нароблять зверху біленьким полиють яйця покрасять і паскою назвали.
 показать весь комментарий
 
 
для Предстоятеля поместной Церкви не так важен возраст как ясный Ум, Совесть и Вера.
у Филарета все есть.
 показать весь комментарий
 
 
Воно то є.. Але скільки йому років ще відміряно..
 показать весь комментарий
 
а хто ж тe знае? - господне тe діло рока відмірювати...
 показать весь комментарий
 
 
еще самого Филарета забули спросить. А еще Путина. Обоих указанных тварей кандидатура более чем устроит - идеально для развала Украины по религиозному признаку.
Тогда точно в униатскую церковь перейду, да простит меня моя бабка.
 показать весь комментарий
 
Патриархата Филарет сделал невероятно много для единой поместной Церкви.

Но сейчас нужен более молодой, энергичный и, главное, ориентированный на модернизацию Патриарх Украинской православной церкви. Пример - греко-католики
 показать весь комментарий
 
 
разве греко-католики подчиняются не папе?)
 показать весь комментарий
 
Та вы прикалываетесь.Тут афёрой за версту тхне
"Это иерархи Киевского патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и часть из Московского патриархата. Все они являются представителями Украинской Церкви, пока разделенной, и после получения Томоса объединятся в единую Украинскую Православную Церковь, а уже она получит Томос физически. То есть нельзя сказать, что ниоткуда появится новая структура, но и нельзя сказать, что какая-то одна из существующих церквей получит Томос".
Источник: https://censor.net.ua/n3090665

Тобно МП з УП,объединяются,та получают один на двох Томос.А як,що Филарета приберут,то получит Томос другой,якись з МП,то и получиться,що представник МП получил Томос.Короче рейдерский захват
 показать весь комментарий
 
Ну избрали Филарета,дали ему Томос,дедуле 90 лет.Он раз такой и назначил приемника когось из мокшанских попов...и пошло поехало.Наша песня хороша,начинай сначала.
 показать весь комментарий
 
И если бы не труд патриарха Филарета, то возможно мы бы говорили о Томос еще следующие сто лет
Філарет є найкращою кандидатурою на посаду предстоятеля помісної Церкви. Він має найбільший авторитет серед діючих ієрархів, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 2395
Потому что Филарет, мы 25 лет не просили Томос?
Донецкий, выпускник Московской духовной академии...
.
 показать весь комментарий
 
Уже должности делят ещё не получив Томоса. Напомнило:
Філарет є найкращою кандидатурою на посаду предстоятеля помісної Церкви. Він має найбільший авторитет серед діючих ієрархів, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 268
 показать весь комментарий
 
"Филарет является лучшей кандидатурой на должность предстоятеля поместной Церкви. Он имеет наибольший авторитет среди действующих иерархов, - Евстратий (Зоря)" - 100%!
 показать весь комментарий
 
У Филарета есть пара недостатков.
Во-первых - у него огромных антирейтинг и антирепутация у прихожан МП - не то, чтобы я к ним с особым уважением относился, но их интеграцию во всеукраинскую церковь не стоит усложнять этим фактором - ломать их через колено - очень плохой вариант. Не забываем, что он по анафемой МП - да, нам на эту анафему плевать, но ИМ не плевать.
Во-вторых - Филарет из той же старой когорты КГБшников. И это не плюс.
В третьих - он слишком амбициозен, не смотря на возраст. А излишняя амбициозность суть гордыня.

Во-вторых и третьих не особо важно, но пункт первый заставляет желать другой кандидатуры.
 показать весь комментарий
 
 
В- четвёртых, он имеет семью(тайную), что запрещено для священника его сана. Так говорят.
 показать весь комментарий
 
мп прихожане могут молиться дома или в любом ларьке
как сектанты и делают
 показать весь комментарий
 
Это плохой аргумент - ведь говорится об ОБЪЕДИНЕНИИ церквей.
А УПЦ КП по вашей же логике на сегодняшний день является точно такой же сектой.
 показать весь комментарий
 
Та щас гэбэшному попу расстриге Томос вручим!
 показать весь комментарий
 
Филарет уже вошел в Историю...в теме единой поместной Церкви нужен молодой, энергичный и авторитетный...в Украине их много...
 показать весь комментарий
 
одни специ по церковным делам)))
этой структуре 1000+ лет
они сами уже не помнят всех канонов
многие на ходу правила придумывают
 показать весь комментарий
 
Тролі московинів починають гадити на наших священників. Починають зводити все до пошлого, обсирають саму ідею обєднання церков. Гади ви всі сатанвстські. Нормальні люди радовались би цій подіі, вже як не по братські, то вже по-сусідські. А ви були суками, так ними і залишились.
 показать весь комментарий
 
нову церку треба будувати з новою людиною
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоФиларет является лучшей кандидатурой на должность предстоятеля поместной Церкви. Он имеет наибольший авторитет среди действующих иерархов, - Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
 вверх