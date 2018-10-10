 Филарет является лучшей кандидатурой на должность предстоятеля поместной Церкви. Он имеет наибольший авторитет среди действующих иерархов, - Евстратий (Зоря)

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал Евстратий (Зоря), архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода УПЦ КП, руководитель Информационного отдела Киевской патриархии.
"Мы видим, что патриарх Филарет имеет наибольший общественный авторитет среди действующих иерархов в Украине. А с точки зрения церковного руководства и с точки зрения жизненного опыта лучшей кандидатуры нет. Поэтому мы от УПЦ КП будем выдвигать патриарха Филарета как предстоятеля единой Церкви. Если будут другие кандидатуры, то они могут быть внесены на рассмотрение Собора, и если будет поддержка архиереев, то эти кандидатуры будут вынесены на голосование", - отметил он.
На вопрос, не рассматривается возможность того, чтобы поместную Церковь возглавило новое лицо, архиепископ сказал:
"Есть такая украинская пословица: "хай гірше, аби інше" ("пусть хуже, лишь бы другое"). Да и извините, но это не новая Церковь! Украинской Церкви более тысячи лет. И если бы не труд патриарха Филарета, то возможно мы бы говорили о Томосе еще следующие сто лет. Надо смотреть на вещи реально. У меня вопрос: кого можно предложить взамен? Если просто кого-нибудь, то зачем?
Тем более Церковь - это не партия, а богочеловеческий организм. Для нас как для верующих важно не то, что думаем мы по поводу того, кто лучший патриарх. Для нас важно то, что по этому поводу думает Господь. Господь благословляет труд патриарха Филарета, и плоды его видно. Если бы Бог не благословлял, то не была бы Церковь Киевского Патриархата такой влиятельной и авторитетной. Он является человеком, который уже действительно достиг патриаршего возраста - через несколько месяцев будем праздновать 90-летие патриарха Филарета. И в таком возрасте иметь полную работоспособность и полную ясность ума - это действительно дар Божий. Так кто мы такие, чтобы противоречить Богу? Я убежден: как только Господь сочтет, что миссия патриарха Филарета закончилась, то позовет его к Себе".
Заявления, исходящие от иерархов РПЦ, по поводу того, что Филарет для участия в Объединительном Соборе якобы должен будет "опуститься" до уровня митрополита, в котором он был в 1992 году, Евстратий назвал фантазиями.
"Это русские фантазии. Как говорится, российский либерал кончается там, где начинается украинский вопрос. И даже если мы сталкиваемся с исключениями, они лишь подтверждают правило. Если бы мы слушали все советы, которые звучат с российской стороны, то у нас не было бы ни Церкви, ни Украины".
Полное интервью с архиепископом Евстратием (Зорей) читайте ЗДЕСЬ.
Хотя лично мне Филарет симпатичен своей непримиримостью к путяре. Но вопрос о семье остался.
В церкви иерархия и единоначалие по круче чем в армии....
Я вот бы хотел на его место более агрессивного и энергичного патриарха защищающего народ от власти и внешних угроз....
или такого как он...
Що Ви хотіли цим сказати? Я та більшість віруючих до 2014 року ходили в церкви, не задумуючись чиї вони. Думали, що "братские". А після 2014 року, агресії московинів нормальні люди пішли до своїх церков, які належать Україні.
жареный петух в жопу не клюнулдо вас не дошло, что Кацапия враг? Ну ну?
Как же я сразу об этом не подумал....
От у 2024 після ДРУГОГО Президентського терміну, Петро Олексійович, може по праву претендувати на Престоятеля Української Помісної Церкви.
Зважаючи на його вклад у здобутті Автокефаліїї, та церковний сан.
у Филарета все есть.
Тогда точно в униатскую церковь перейду, да простит меня моя бабка.
Но сейчас нужен более молодой, энергичный и, главное, ориентированный на модернизацию Патриарх Украинской православной церкви. Пример - греко-католики
"Это иерархи Киевского патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и часть из Московского патриархата. Все они являются представителями Украинской Церкви, пока разделенной, и после получения Томоса объединятся в единую Украинскую Православную Церковь, а уже она получит Томос физически. То есть нельзя сказать, что ниоткуда появится новая структура, но и нельзя сказать, что какая-то одна из существующих церквей получит Томос".
Источник: https://censor.net.ua/n3090665
Тобно МП з УП,объединяются,та получают один на двох Томос.А як,що Филарета приберут,то получит Томос другой,якись з МП,то и получиться,що представник МП получил Томос.Короче рейдерский захват
Потому что Филарет, мы 25 лет не просили Томос?
Донецкий, выпускник Московской духовной академии...
.
Во-первых - у него огромных антирейтинг и антирепутация у прихожан МП - не то, чтобы я к ним с особым уважением относился, но их интеграцию во всеукраинскую церковь не стоит усложнять этим фактором - ломать их через колено - очень плохой вариант. Не забываем, что он по анафемой МП - да, нам на эту анафему плевать, но ИМ не плевать.
Во-вторых - Филарет из той же старой когорты КГБшников. И это не плюс.
В третьих - он слишком амбициозен, не смотря на возраст. А излишняя амбициозность суть гордыня.
Во-вторых и третьих не особо важно, но пункт первый заставляет желать другой кандидатуры.
как сектанты и делают
А УПЦ КП по вашей же логике на сегодняшний день является точно такой же сектой.
этой структуре 1000+ лет
они сами уже не помнят всех канонов
многие на ходу правила придумывают