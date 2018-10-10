EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1054  11
Все про:война (3094) опрос (1582) оружие (3555) призыв (458) День защитника Отечества (27) мобилизация (553) День защитника Украины (52)

 Более половины украинцев готовы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках, - опрос

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в сентябре-октябре 2018 года, 52% опрошенных выразили готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках (в 2017 таких респондентов было 54%, 2012 - 33%).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса.

Читайте: Украинцы относятся к России лучше, чем россияне к Украине, - соцопрос КМИС и "Левады". ИНФОГРАФИКА

Больше всего таких опрошенных на Западе (63%), в Центре и Юге - половина. В то же время на Востоке относительное большинство (55%) отметили, что не готовы защищать Родину с оружием в руках (35% готовы, 10% - не определились). Патриотически настроенных больше среди мужчин и обеспеченных опрошенных.

Также 62% опрошенных поддерживают идею установления государственного праздника Дня защитника Украины 14 октября (25% - не поддерживают). При этом половина (51%) высказываются против отмены празднования Дня защитника Отечества 23 февраля (в 2017 году таких было несколько больше - 56%). Следует отметить, если сторонников введения праздника 14 октября больше на Западе, то противников отмены советского праздника больше на Юге и Востоке. Сторонников идеи установления Дня Защитника Украины на Покрову больше среди более обеспеченных, высшим уровнем образования и жителей сел. Интересно, что не наблюдается различий между полами в поддержке либо не поддержке обеих инициатив. Кроме того, среди сторонников идеи введения 14 октября в качестве Дня Защитника Украины, 42% не поддерживают отмену празднования советского праздника 23 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Этой осенью на срочную воинскую службу будут призваны 18 тысяч украинцев

45% опрошенных поддерживают идею признания ОУН-УПА участниками борьбы за государственную Независимость Украины (в 2017 - 49%). Треть имеют противоположное мнение, почти четверть затруднились ответить. С начала исследований в 2010 году уровень поддержки этой инициативы вырос в 2,5 раза. Больше всего тех, кто поддерживает признание ОУН-УПА, - на Западе (80%). В Центре таких респондентов 45%. Тех, кто придерживается противоположного мнения больше всего среди жителей Юга и Востока (соответственно 52% и 46%). Относительно больше тех, кто поддерживает идею признания ОУН-УПА, среди мужчин, более обеспеченных и лиц с высоким уровнем образования.

56% респондентов положительно относятся к идее примирения воинов Советской армии и ОУН-УПА. 22% выразили противоположное мнение, еще 23% затруднились с ответом. Больше всего тех, кто положительно относится к примирению, на Западе (70%), а меньше всего - на Востоке (40%). Несколько больше поддерживают идею мужчины, жители сел и старшие опрошенные. Среди сторонников признания ОУН-УПА 79% опрошенных согласны с идеей примирения. В то же время среди тех, кто не поддерживает идею признания национально-повстанческого движения, таких 36%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 40% военных-срочников продолжают службу в армии по контракту, - Генштаб ВСУ

• Абсолютное большинство респондентов (82%) соглашается с тезисом о том, что во время Второй мировой войны воины Советской армии защищали свою Родину. Однако по сравнению с прошлыми годами их количество несколько меньше (в 2017 - 90%, 2012 - 96%). 51% опрошенных согласны с тезисом о том, что во время Второй мировой войны воины ОУН-УПА защищали свою Родину. Уровень поддержки последнего тезиса такой же, как и в прошлом году (по сравнению с 2012 вырос в 1,5 раза). Сторонников тезиса, что воины ОУН-УПА защищали свою Родину, больше всего на Западе, меньше всего - на Юге и Востоке.

Аудитория опроса: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 27 сентября – 4 октября 2018

Источник: https://censor.net.ua/n3090688
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А вторая мене половины, будет глосовать за Йулю?
 показать весь комментарий
 
 
Потому шо Люля это - " партия мыру"( на условиях х.йла ) ,, ей армия не нужна . Более половины украинцев готовы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках, - опрос - Цензор.НЕТ 7544 .
 показать весь комментарий
 
....ну все ВЕРНО 50 % мужщины , остальные ЖЕНЩИНЫ и ДЕТИ !!!
 показать весь комментарий
 
І це правда, хоча всі мої друзі 100% готові захищати Україну від загарбників до останнього подиху!!!
 показать весь комментарий
 
 
Отлично!
Все мужчины и часть женщин готовы взять в руки оружие.
 показать весь комментарий
 
 
Показові ремарки: вірні відповіді дають більш забезпечені громадяни. "Ніщєбродам" в принципі нема чого захищати: "у пралєтариата нєту атєчєства!"
 показать весь комментарий
 
 
"обеспеченных опрошенных"- это как их узнали, опрашивая всех подряд?
 показать весь комментарий
 
Щодня читаєш, як хтось загинув на сході, по телевізору показують героїв-калік, мало хто хоче собі такої долі. Все ж таки життя і здоров'я одне, шкода його втрачати, навіть за Україну. Плюс, командування Віктора "Катафалка" Муженка, демотивує ще сильніше.
 показать весь комментарий
 
Украинцы не знают свою настоящую историю , большинство живёт штампами брехливой пропаганды комуняк . Это всё отражено в ответах украинцев , к сожалению.
 показать весь комментарий
 
 
"Выборочная совокупность: 2000 респондентов" Опитали 2000 людей, і узагальнили на 38 мільонів. Більш-менш правдиві дані можна отримати лише при переписі населення, коли опитають кожного, а тут чиста спекуляція. Тому не 52% українців готові воювати, а 52% з опитаних двох тисяч осіб, готові воювати.Источник: https://censor.net.ua/n3090688
 показать весь комментарий
 
а тебе какое дело?
гастрабайтер
откуда ты воняешь????
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее половины украинцев готовы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках, - опрос
 
 
 
 
 
 вверх