 Более половины украинцев готовы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках, - опрос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса.

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Больше всего таких опрошенных на Западе (63%), в Центре и Юге - половина. В то же время на Востоке относительное большинство (55%) отметили, что не готовы защищать Родину с оружием в руках (35% готовы, 10% - не определились). Патриотически настроенных больше среди мужчин и обеспеченных опрошенных.

Также 62% опрошенных поддерживают идею установления государственного праздника Дня защитника Украины 14 октября (25% - не поддерживают). При этом половина (51%) высказываются против отмены празднования Дня защитника Отечества 23 февраля (в 2017 году таких было несколько больше - 56%). Следует отметить, если сторонников введения праздника 14 октября больше на Западе, то противников отмены советского праздника больше на Юге и Востоке. Сторонников идеи установления Дня Защитника Украины на Покрову больше среди более обеспеченных, высшим уровнем образования и жителей сел. Интересно, что не наблюдается различий между полами в поддержке либо не поддержке обеих инициатив. Кроме того, среди сторонников идеи введения 14 октября в качестве Дня Защитника Украины, 42% не поддерживают отмену празднования советского праздника 23 февраля.

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45% опрошенных поддерживают идею признания ОУН-УПА участниками борьбы за государственную Независимость Украины (в 2017 - 49%). Треть имеют противоположное мнение, почти четверть затруднились ответить. С начала исследований в 2010 году уровень поддержки этой инициативы вырос в 2,5 раза. Больше всего тех, кто поддерживает признание ОУН-УПА, - на Западе (80%). В Центре таких респондентов 45%. Тех, кто придерживается противоположного мнения больше всего среди жителей Юга и Востока (соответственно 52% и 46%). Относительно больше тех, кто поддерживает идею признания ОУН-УПА, среди мужчин, более обеспеченных и лиц с высоким уровнем образования.

56% респондентов положительно относятся к идее примирения воинов Советской армии и ОУН-УПА. 22% выразили противоположное мнение, еще 23% затруднились с ответом. Больше всего тех, кто положительно относится к примирению, на Западе (70%), а меньше всего - на Востоке (40%). Несколько больше поддерживают идею мужчины, жители сел и старшие опрошенные. Среди сторонников признания ОУН-УПА 79% опрошенных согласны с идеей примирения. В то же время среди тех, кто не поддерживает идею признания национально-повстанческого движения, таких 36%.

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• Абсолютное большинство респондентов (82%) соглашается с тезисом о том, что во время Второй мировой войны воины Советской армии защищали свою Родину. Однако по сравнению с прошлыми годами их количество несколько меньше (в 2017 - 90%, 2012 - 96%). 51% опрошенных согласны с тезисом о том, что во время Второй мировой войны воины ОУН-УПА защищали свою Родину. Уровень поддержки последнего тезиса такой же, как и в прошлом году (по сравнению с 2012 вырос в 1,5 раза). Сторонников тезиса, что воины ОУН-УПА защищали свою Родину, больше всего на Западе, меньше всего - на Юге и Востоке.

Аудитория опроса: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 27 сентября – 4 октября 2018