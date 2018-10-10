 Прокуратура намерена просить для Вышинского минимум 12 лет тюрьмы: расследование продолжается, - зампрокурора АРК Поночовный

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель прокурора Крыма Игорь Поночовный, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебное расследование продолжается, ничего еще не завершено",- сказал он.

По его словам, по делу продолжаются экспертизы.

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Вместе с тем, прокуратура Автономной Республики Крым намерена просить суд приговорить руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского минимум к 12 годам лишения свободы за государственную измену, пишет Гордон.

"Минимум к 12 годам тюрьмы", – сказал Поночовный.

Ранее стало известно, что СБУ завершила расследование дела российского пропагандиста Вышинского.

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".