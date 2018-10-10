 Порошенко подписал закон о выплатах семьям военнослужащих, умерших от ран в течение года после увольнения со службы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Реализация закона позволит усилить социальную защиту членов семей лиц, погибших после увольнения со службы вследствие травм, контузий, увечий или заболеваний, полученных в связи с защитой Отечества и позволит предоставить им объем прав на получение единовременного денежного пособия, которым владеют члены семей лиц, умерших в статусе военнослужащего.
"Законом предусматривается предоставление права на получение единовременного денежного пособия членам семей лиц, погибших или умерших вследствие заболевания, ранения, контузии, увечья в период прохождения ими военной службы, или которые погибли или умерли уже после увольнения со службы", - говорится в сообщении.
Также расширен перечень оснований для получения единовременного пособия военнослужащими и предоставлено право на получение единовременного денежного пособия членам семей иностранцев и лиц без гражданства, погибших или умерших после увольнения со службы вследствие заболевания, ранения, контузии или увечья, полученных при прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.