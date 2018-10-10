 Синод Константинопольского патриархата начал обсуждение вопроса предоставления автокефалии Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу".
Сообщается, что на второй день в заседании приняли участие Патриарх Константинопольский Варфоломей I, митрополит Урлы Пантелеймон, митрополит Италии и Мальты Геннадий, митрополит Германский Августин, митрополит Фригии Эрманос, митрополит Нью-Джерси Евангел, митрополит Родоса Кирилос, митрополит Кореи Амбрасос, митрополит Сингапура Константинос, митрополит Ретимнона Евгениос, митрополит Австрии Арсений, митрополит острова Сими Хризост и митрополит Чикаго Нафанаил.
В свою очередь митрополит Австрии сообщил, что участники заседания обсуждают вопрос автокефалии украинской церкви.
"Когда придет время, мы объявим о решении. Константинопольский патриархат обладает эксклюзивным правом предоставления автокефалии. Не хотим, чтобы возникла проблема между Россией и Украиной. Мы выступаем за мир", - отметил митрополит.
Напомним, сегодня сообщалось, что экзархи Вселенского патриархата архиепископ Памфильский и Западной епархии Украинской православной церкви в США Даниил и епископ Едмонта и Западной епархии Украинской православной церкви в Канаде Илларион прибыли на Синод в Стамбул.
Пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что вопрос Томоса обсудят только после отчета экзархов.
Напомним, сегодня, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
патриархсатанат? орудийпердимоноклей с северо-восточной стороны. (википедия)
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Волі і світу промінням
Ти і її осіни.
Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі Свої ласки, щедроти
Ти на люд наш зверни!
свалю с форума шоб не сглазить))
Якось насторожують слова митрополіта.
Источник: https://censor.net.ua/n3090681
А сейчас что, нет проблем?