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 Герман подтвердил не только существование списка Бабченко, но и свои контакты с другими фигурантами дела, - Луценко

После осуждения подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа украинские спецслужбы работают над задержанием организатора и финансиста террористического центра, организованного в Украине, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Российская Федерация организовала в Украине центр, который организовывал заказные покушения на общественных деятелей и журналистов, в том числе российского военного корреспондента Аркадия Бабченко. Об этом сообщил журналистам 10 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Одним из действенных участников этого центра был гражданин Борис Герман, который после недолгого пребывания в следственном изоляторе пошел на сотрудничество со следствием, полностью признал свою вину и указал на конкретное физическое лицо, которое сейчас скрывается на территории РФ, организовавшее и финансировавшее весь этот преступный план", – рассказал он.

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Луценко отметил, что украинские силовики нейтрализовали этот преступный центр, однако он не единственный на территории Украины.

"Герман подтвердил не только существование печально известного списка [Бабченко], не только деятельность на заказ и организацию убийства Бабченко, он подтвердил также свои контакты с другими фигурантами дела. Считаем, что СБУ сделала беспрецедентно хорошую работу", – подчеркнул глава ГПУ.

Он добавил, что суд сам принял решение провести закрытое заседание по делу Германа.

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"Мы ищем и мелкие корни этого центра по территории Украины, кое-кого задерживаем, по некоторым проводим оперативную работу. Думаю, что дело еще не завершено, по крайней мере, пока не задержан организатор и финансист. Фамилия его известна, наши спецслужбы работают для его законного задержания. Других способов нет", – подытожил Луценко.

Напомним, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

18 июня суд оставил Бориса Германа под стражей.

30 августа 2018 года Голосеевский районный суд Киева приговорил Бориса Германа к 4,5 годам лишения свободы, после того, как он пошел на сделку со следствием.

Источник: https://censor.net.ua/n3090676
 
 
 Топ комментарии
 
Я вообще не пойму какой Герман,если все это типа придумали СБУ.Короче так забрехались уже,что оучше б было щабыть,но нет...
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Патриоты, помогите Бабченко бабками. Ему на пиво не хватает.
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/1556312914468936
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Алла! Ну будьте немного мудрее! Ну не было никакого покушения на Бабченко! Не было списков, не было никакого центра заказных убийств! Нет у Прокуратуры и СБУ в Украине никаких больше крупных успехов по раскрытию резонансных дел! А раз их нет, то надо из ПРИДУМАТЬ и САМИМ УСПЕШНО РАСКРЫТЬ! Получить ордена, медали, премии! Вы посмотрите на этого Бабченко! Ведь он Даже статью написать нормальную не может! Журналист! Только посты в Фейсбуке! И реквизиты на перечисление денег в каждом!
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НАТО отжигает ))) На святое покусились! ))) Решили видимо отжать у Пети "потоки" себе Герман подтвердил не только существование списка Бабченко, но и свои контакты с другими фигурантами дела, - Луценко - Цензор.НЕТ 4549 Требуют от Петра декриминализировать, декоррумпировать и деполитизировать СБУ да еще и поставить службу под цивильный контроль )))"Реформа СБУ була підкреслена, як ключовий пріоритет... Недоцільно продовжувати відкладати цю критично важливу реформу, тому що це серйозно підірве довіру союзників"Ірон нагадала, що реформа СБУ є однією з основних в реформуванні нацбезпеки України.За її словами, реформа повинна зробити з СБУ демілітаризовану, деполітизовану, ефективну структуру з забезпечення внутрішньої безпеки з розвідувальними функціями і запобігання злочинності.Т.е. НАТО хочет, что СБУ прекратила заниматься борьбой с инакомыслием и оппозицией в пользу Петра... перестала крышевать криминальный бизнес... Наивные Герман подтвердил не только существование списка Бабченко, но и свои контакты с другими фигурантами дела, - Луценко - Цензор.НЕТ 1356
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GSN - с таким НАТО нам не по пути...

Скоро Пер Лексеевич сделает заявление....
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А почему Бабченко небыло в списке Бабченко?И шо там с чуваком родившимся 31 ноября?
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Кстати, это тот самый чувак, который стал очень известным в прошлом году где-то в начале лета.
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А 4,5 года за организацию террористической деятельности, планирование заказных покушений на 70 человек, создание центра по их организации? Это как? И арестованный только один Герман? Где сообщники? Или он всё один?
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Я вообще не пойму какой Герман,если все это типа придумали СБУ.Короче так забрехались уже,что оучше б было щабыть,но нет...
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Уже объяснялось про сделку со следствием.
Странно, что такому маленькому сроку за планирование убийства, удивляются те, в чьей стране убийцу военных этой страны не то что не наказывают вообще, а делают Героем россии.
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Алла! Ну будьте немного мудрее! Ну не было никакого покушения на Бабченко! Не было списков, не было никакого центра заказных убийств! Нет у Прокуратуры и СБУ в Украине никаких больше крупных успехов по раскрытию резонансных дел! А раз их нет, то надо из ПРИДУМАТЬ и САМИМ УСПЕШНО РАСКРЫТЬ! Получить ордена, медали, премии! Вы посмотрите на этого Бабченко! Ведь он Даже статью написать нормальную не может! Журналист! Только посты в Фейсбуке! И реквизиты на перечисление денег в каждом!
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У Вас и Скотленд-Ярд все выдумал про Чепигу и его "вторую половину".
Так что еще вопрос, кому и к чьей мудрости нужно взывать.
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Чепига существует я уверен, как и Мишкин! И скоро мы их всех вместе увидим. С Петровым и Бошировым!
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В их существовании никто не сомневается. Но Вы отрицаете их преступления в Британии, вот в чем вопрос.
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Преступления конечно отрицаю. Потому что они абсурдны и даже смешны. Фарс этот что с обвинениями, что с расследованиями, что с оправданиями скоро закончится. Посмеемся вместе.
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Мне достаточно того, что Вы это открыто здесь признали.
Чтобы читающим было понятно кто есть кто.
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И что стало понятно? Кто есть кто? Хотя если Вы верите в организацию Германом покушения на Бабченко, то ...
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... чтобы читающим комменты стало понятно, что за "интернационал" слетелся и пишет комменты в этой теме.
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Ну Вы же знаете, кто я! Этого разве не достаточно?
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По секрету: здесь не только мы двое.
На данный момент посетителей 30147, поэтому информация о "кто есть кто" для других, 30145.
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Кстати, а куда пропала еще одна одиозная личность? Александр Костенко! Что-то давно не слышно? Ведь чуть Героя Украины не дали?
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Вы не на одностороннем допросе.
Не вижу объяснений по поводу убийцы российских солдат Кадырова.
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А каких объяснений Вы от меня ждете? Я не считаю Кадырова Героем России! Более того я считаю, что нельзя было давать ему это почетное звание! Это безусловно большая ошибка руководства Страны, в том числе и Путина. Можно было обойтись и без этого. Каким способом решили прекратить войну - другой вопрос. Возможно он был самый лучший на тот момент. Возможно нет. Главное предотвратили смерти сотен и тысяч россиян. И это самый главный и важный результат!
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Меня, на самом деле, мало волнуют внутренние, бродильные процессы в россии.
Но раз уж россиян так сильно волнует наше правосудие, то приходится напоминать им о кульбитах их так называемого правосудия.
Меня намного больше волнует, когда тот, который путин, прекратит войну в Украине.
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Почему Вы считаете её должен прекращать тот, кто её не начинал?
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Этот коммент тоже "хорош" для понимания того, кто именно настаивает на том, что "все это подстава, хи-хи..."
Спорить о том, кто начал войну не буду, надоело пятый год повторять одно и то же.
Причем, часто одним и тем же лицам. Герман підтвердив не лише існування списку Бабченка, а й свої контакти з іншими фігурантами справи, - Луценко - Цензор.НЕТ 2441
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А Вы допускаете возможность того, что в каких-то моментах можете банально ошибаться? Или возможно быть введены в заблуждение? Я в отношении себя всегда это допускаю.
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Наверное просто устала от переливания из пустого в поржнее.
И на сегодня у меня есть уважительная отмазка, тема о другом, а флудить нельзя.
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Патриоты, помогите Бабченко бабками. Ему на пиво не хватает.
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/1556312914468936
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200 тыс подписчиков, каждый пришлет по евро. Очень неплохо можно на пиво собрать!
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Я гривен на счетах не имею. Отправлю копейку.
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юра, не отлетай далеко от корабля, трос может оборваться, ты ж не маленький... всё продолжаете?? когда ты уже сажать начнёшь по тому списку "причастных" из вашего списка??
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГерман подтвердил не только существование списка Бабченко, но и свои контакты с другими фигурантами дела, - Луценко
 
 
 
 
 
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