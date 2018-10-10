 Адвокат, требовавший с бизнесмена $25 тысяч, якобы для взятки судье, задержан в Днепре, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуе пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
Он отметил: "Следователями управления специальных расследований ГПУ при процессуальном руководстве прокуроров Департамента процессуального руководства по уголовным производствах, подследственных ГБР, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения преступлений, предусмотренных ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), в .209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), ст.369-2 (злоупотребление влиянием), 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест или которое подлежит конфискации) и 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.
В ходе расследования установлено, что адвокат, в сговоре со своей знакомой, требовали от предпринимателя 25 тыс долларов США. Эти средства они якобы должны были передать судье районного суда для принятия судом решения о снятии ареста с земельного участка.
9 октября 2018 в одном из заведений питания в городе Днепр, следователями и прокурорами, при оперативном сопровождении Управления защиты экономики Нацполиции в Днепропетровской области, адвокат и его знакомая были задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения указанных денежных средств.
Досудебное расследование продолжается".
А тепер перевірте декларацью того судді і його майно- все стане на свої місця.
любой украинец знает шо адвокаты в большинстве своём предназначены для заноса судьям
там если и прилипает , то максимум 10%
а прокурорских такие функции выполняет обычно помощник прокурора, у того бонусы еще меньше, а риска больше, если примут конкуренты
так всегда было, и после 2014 года тоже
может что то поменялось? переубедите
искренне порадуюсь за нашу судебную систему реформированную петром алексеевичем