 Кабмин одобрил создание нового отряда пограничников на границе с Россией

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Решение принято без обсуждения.
Шосткинский пограничный отряд, согласно его названию, будет действовать в Сумской области.
Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Решение принято без обсуждения.
Шосткинский пограничный отряд, согласно его названию, будет действовать в Сумской области.
То есть место обещает быть прибыльным.....
Так что за погранцов не волнуйтесь....
На одной контрабанте можно здорово подняться....
Это не какой нибудь занюханный лес в Карпатах крышевать...
anti-colorados
УКРАИНА
В эти дни в Киеве проходит выставка, на которой предприятия оборонной промышленности демонстрируют образцы техники, которая предлагается для запуска в серию. В частности, обращают на себя два момента. Первый - особое внимание уделяется разработке небольших роботизированных систем огневой поддержки и второй - все более расширяющийся спектр боевых модулей, которые могут устанавливаться на уже выпускающиеся или стоящие на вооружении платформы.
Боевой модуль «Спис»
В частности, можно было увидеть новые модули «Спис», на различных платформах, в том числе и перспективных. Как и несколько их одноклассников такой боевой модуль - беспилотный и управляется посредством боевой информационно-управляемой системы. Прелесть ее в том, что оператор находится в наиболее защищенном месте машины, а боевой модуль, вместе с боекомплектом - отдельно от экипажа.
В случае поражения машины огнем противника, экипаж имеет больше возможностей выжить. А кроме того, управление именно боевым модулем, уже возможно обеспечить удаленно и если будет внедрена общая система управления огнем и движением машины, то присутствие в ней экипажа станет опциональным. В нашем случае важно то, что практически любую, даже устаревшей модели машину, можно сделать беспилотной.
«Пиранья»
То, что инженерная мысль идет в этом направлении, демонстрирует разработанная «Кузней на рибальськом», автономная боевая единица «Пиранья», которая способна оперировать в 10 км от оператора и вести прицельный огонь, обладая прицельным комплексом с телевизионным и тепловизионным каналом. Машина - управляется дистанционно и если канал связи будет подавлен, она возвращается в исходную или другую заданную точку. Заметим, описанные выше системы - требуют оператора, пусть и дистанционно и пока там не использованы возможности искусственного интеллекта для распознавания и выбора целей, а главное - принятия решения на открытие огня. Но тут уже речь идет о программных средствах, а железо уже потихоньку подтягивается к полной автономности.
На выставке было представлено множество других образцов техники, но мы выбрали только эти два потому, что читая наши СМИ поражаешься их реакции на выставку. Она имеет два основных направления. Одно - игнорировать событие полностью и вместо этого выдавать новости бессодержательные в принципе, а второе - выдавать обзоры с иронией, мол - делают игрушки, никому не нужные и бестолковые. Достаточно вспомнить о том, как наша (?) пресса подавала описания артиллерийских бронекатеров.
Разве что по полу не катались от хохота, но переброска всего двух таких малышей в акваторию Азовского моря, сразу изменила ситуацию, а их рейд к керченскому мосту, ввел в ступор все российские силовые структуры, которые располагали там своими плавсредствами, в частности - боевыми катерами. Их реакцию можно описать как угодно, только вот юмора у них - точно не было. Что характерно, все эти «шутники», которые выдавливали едкие шутки, теперь заткнулись как по команде и пишут о концерте какого-то Монадика или каких-то подобных пустых вещах.
«Кентавр»
А между тем, на базе тех самых «никаких» бронекатеров, уже выпускаются более интересные машинки - десантные катера «Кентавр ЛК», проекта 58503. Как теперь понятно, концепция катера была изначально модульной и изменив компоновку, а также другие узлы и агрегаты, получилось нечто действительно выдающееся.
Водометы от «Hamilton Jet»
Водометные двигатели новозеландской компании «Hamilton Jet» обеспечивают скорость в 50 узлов или 92,6 км/ч. Если кто-то читал обширное интервью командира одного из наших славных бронекатеров, «поставивших на уши» россиян, единственное пожелание к его катеру было - обеспечить большую скорость и тогда в Азовском море у них не было бы проблем вообще. И вот мы получили катера, которые «в плане скорости» уже не по зубам тому, что РФ имеет в Азовском море.
Но прессе это не интересно, а мы просто представим себе, что вещи, показанные и рассказанные нашими (?) СМИ, должны бы основываться на каком-то сравнении. Например, можно было сравнивать то, что у нас было или выпускалось, с тем - что демонстрируется на выставках или испытаниях. Вот, на той же выставке представлены вертолеты украинского производства. На вид они очень смахивают на совковый Ми-2, но понятно, что там - другие узлы и агрегаты, другие материалы, другая электроника, однако главное - не это. Украина не имела собственного производства вертолетов, а теперь - имеет.
То же касается дронов, неуправляемых авиационных ракет и многого другого. Еще раз, мы не производили массы изделий, которые достались нам как наследство совка и их производство осталось в РФ, а теперь - производим сами. Все это - менее чем за 4 года. Мы прошли путь в годы, который другие (в том числе РФ) проходили десятилетиями и понятно, что сейчас начинается выпуск того, что можно быстро внедрить, а о том что находится в разработке и выйдет завтра - можно лишь предполагать.
Но такое сравнение нашим (?) СМИ недоступно.
Есть и другой алгоритм сравнения, который именно сейчас был бы как раз кстати, но опять же - кому? Дело в том, что в США сейчас проходит выставка вооружений, примерно по такому же профилю, как и у нас. Понятно, что там представлены разработки мировых грандов оборонной промышленности и тем не менее, можно сравнить то, что демонстрируют там, в качестве перспективы и то, что прямо сейчас можно увидеть у нас.
Уже довольно продолжительное время, мы наблюдаем за дискуссией, которую ведут американские военные и специалисты в области оборонной промышленности, по поводу перспектив бронетехники вообще и танков - в частности. В общем, подобная дискуссия ведется постоянно и обычно она сводилась к возможностям средств защиты танка и средств его поражения. Ведь сам смысл танка сводится к тому, что артиллерийское орудие имеет возможность довольно бодро, самостоятельно перемещаться и обеспечивает повышенную живучесть экипажа и самой машины.
Долгое время процесс шел примерно линейно, танкисты наращивали броневую защиту, а противотанкисты - пробивающую силу боеприпасов. В итоге, танки становились все тяжелее, броня толще, подвижность - меньше и чтобы более или менее быстро танк мог двигаться, двигатель надо было устанавливать все более мощный, а он потреблял больше топлива и надо было либо увеличивать топливный бак (и опять же - вес танка), либо сокращать радиус его действия.
Прототип машины от General Dynamics Land Systems
Между прочим, крупнейшее, в мировой истории, танковое сражение, произошедшее в июне 1941 года в районе Броды-Ровно-Дубно, как раз и показало цену более тяжелым совковым танкам, которые оставшись без топлива (а оно хранилось на складах во Львове, которые противник уже захватил) превратились в неподвижные цели, которые немцы методично уничтожали зенитными орудиями.
Но в какой-то момент стало понятно, что увеличивать толщину брони - некуда. Танки стали настолько тяжелыми, что уперлись в ограничения железнодорожного транспорта, мостов и просто - почвы, по которой двигался танк. Его вес уже был избыточным, что влияло на его маневренность и логистику. Отсрочку тяжелому танку дала слоеная броня Чобхем, которая существенно снижала вес бронирования, без потери ее останавливающих свойств, но уже тогда появилась альтернатива, в виде активной защиты.
Собственно говоря, это был принципиально новый способ защиты от противотанковых боеприпасов, который мог свести толщину брони до противопульной а это уже ведет к отказу от 60-70 тонных монстров. Но если с броней было давно все понятно, то с динамической защитой возникала масса вопросов и главным из них был баланс между стоимостью и надежностью этой системы. Армату похоронило то, что единственная существенная идея, которая была реализована в его концепции, сплошная динамическая защита, требовала значительных средств и главное - наличия высокотехнологических производств, которые могли бы серийно производить ключевые элементы защиты.
Проще говоря, если старые танки можно было почти полностью собирать из собственных комплектующих (кроме ночных и тепловизионных прицелов), то Армата уже требовала намного больше импортных ключевых элементов защиты, что приводило к зависимости от производителей тех стран, которые входят в титульный блок вероятного противника - НАТО. Это значит, что Армата требовала другой уровень российской оборонной промышленности, либо глубокой кооперации с партнерами, которые могли поставлять критические комплектующие, но такие партнеры превратились в противников и проект умер.
Заметим, Штаты очень долго топтались на месте вокруг своего Абрамса, давая ему все новые и новые модернизационные пакеты, но концептуально - оставляя его в прежнем виде тяжелого танка. И вот похоже на то, что военные определились со своим видением бронетехники завтрашнего дня и сформулировали его промышленности, которая запустила работу по создания прототипов машин завтрашнего дня.
Насколько можно понять, речь идет о высокомобильных гусеничных машинах, с высокой проходимостью и маневренностью. Предельный вес машины - 40 тонн, что почти вдвое легче Абрамса. При этом, производителям поставлена задача обеспечить безопасность экипажа на уровне или выше того, что сейчас дает Абрамс.
И вот в гонку по программе NGCV, за возможный контракт, включились несколько промышленных групп, в частности: «General Dynamics Land Systems, BAE Systems и Rhienemetall-Raytheon». Уже из самих названий видно, что в игре - крупнейшие производители систем вооружений. И вот что они предлагают в виде концепций.
Каждая машина будет оснащаться комплексом динамической защиты, которая будет как активно противодействовать системам наведения управляемых снарядов и ракет, так и разрушать их на каком-то расстоянии от машины. Видимо, в конструкции корпуса будет предусмотрено место для экипажа, с повышенной степенью защиты. Сам экипаж сокращается с 3 до 2 человек и конструкция машины должна изначально учитывать возможность ее беспилотного использования.
Обязательным условием является необитаемый и дистанционно управляемый боевой модуль. Конструкция машины должна позволять легко менять как боевой модуль, так и другие системы и агрегаты. Включая двигатель. А кроме того, по аналогии с истребителем пятого поколения Ф-35, новая машина должна уметь активно взаимодействовать с наземными беспилотными боевыми комплексами. Эта возможность пока не наработана и ожидается, что это - следующий шаг, когда будет рассматриваться боевая информационно-управляющая система, с элементами искусственного интеллекта.
На выставке был продемонстрирован прототип машины от General Dynamics Land Systems с 50-мм пушкой, расположенной в необитаемой башне и оборудованной средствами динамической защиты, в том числе - средствами видео кругового видеонаблюдения, радарами и лазерами, которые обеспечивают круговую оборону машины, путем обнаружения, уничтожения или отклонения противотанковых боеприпасов.
Краткое описание того, какой американцы видят свою бронетехнику к 2030 году, возникает эффект дежавю с тем, что демонстрируется на нашей выставке. Да, наша промышленность исходит из того, что она может произвести сегодня или готовится производить завтра, но концепции - те же самые. Мы еще не дошли до нового уровня динамической защиты, которые используют гранды, но мы только недавно ушли со старта и по уровню инженерной мысли и концепций новой бронетехники, движемся в том же направлении и где-то даже опережаем старших партнеров.
Вот это уже не смешно, а мы уже знаем, что если для СМИ нет причин, чтобы поржать с нашей армии или оборонной промышленности, они просто не будут писать об этом, а будут смаковать возвращение в Украину ренегатки Повалий или прочую дрянь. Наверное, это (СМИ) все же не наши еноты, ибо наши себя так не ведут никогда.