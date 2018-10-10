 Кабмин одобрил создание нового отряда пограничников на границе с Россией

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Решение принято без обсуждения.

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Шосткинский пограничный отряд, согласно его названию, будет действовать в Сумской области.