 "Лазаренко до второй половины октября должен дать ответ": Луценко рассказал, когда США и Украина "разделят" арестованные $220 млн

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко в среду.
"Гражданин Лазаренко до второй половины октября должен дать ответ американским властям о готовности заключить сделку со следствием", - сказал он.
Генпрокурор отметил, что одно из условий, которое выдвинул Лазаренко для заключения сделки со следствием, - закрытие в отношении него экономических уголовных дел в Украине.
"Адвокаты Лазаренко были в Генпрокуратуре. Они интересовались перспективой экономических дел здесь. Их перспектива очевидна. Сроки давности давно прошли, а, насколько я понимаю, это одно из условий Лазаренко для заключения соглашений с властями США о распределении средств, которые, вероятно, будут конфискованы", - отметил Луценко.
Он рассказал, что украинская сторона заявила о своих претензиях на возмещение суммы, которая в ходе следствия была доказана как такая, что имеет происхождение из Украины.
"Как только Лазаренко скажет "да", Украина и Америка встретятся и примут решение относительно согласования распределения. После этого нам придется подписать какие-то документы, которыми мы снимем украинские аресты. Сейчас аресты на активах лежат американские и украинские", - пояснил генпрокурор.
Он уточнил, что сейчас под арестом находится около 220 млн долларов. После заключения соглашения Лазаренко со следствием часть этой суммы должна отойти США на оплату технических расходов, а также выплаты экспертам и судьям. Часть средств отойдет Украине, еще часть - другим пяти странам, в банках которых находятся замороженные средства Лазаренко.
"Это достаточно сложная работа, но 75 процентов ее мы прошли",- резюмировал Луценко.
Напомним, Павел Лазаренко возглавлял правительство Украины с июня 1996 по июль 1997 года. В 1998 году он стал народным депутатом и возглавил парламентскую фракцию "Громада". Лазаренко был арестован в США в феврале 1999 года с панамским паспортом. Он провел в тюрьме в ожидании процесса около четырех лет. В июне 2003 года его выпустили под залог в размере 65 млн долларов, однако 1 октября 2008 года экс-премьер решил вернуться в американскую тюрьму, заявив, что опасается за свою жизнь.
Прокуратура обвиняла Лазаренко в вымогательстве, мошенничестве, перевозке украденных средств и отмывании в 1994-1999 годах почти 280 млн долларов. Также Лазаренко фигурирует в обнародованных весной 2016 года материалах о владельцах крупных офшоров, которые основываются на данных "Панамского архива" – сборника документов об оффшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.
Крали і будемо красти!
- Это грабеж! - завизжал Паниковский. Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича!(с)
Скільки би не надрукував, все за одну годину би викупили
https://ru.scribd.com/document/86987181/Tymoshenko-accomplice-in-Lazarenko-crimes-USA-Court-of-Law
2. Принимаем решение поднять процентную ставку до заоблачного уровня X... ну а шо... это ж мы сами решаем!
3. Через свои конторы берем кредит в любом западном банке под Y... (что в три раза меньше нами ранее установленной ставки)...
4. СВОИМ даем возможность купить ОВГЗ по замечтательному проценту...
5. Теряем небольшой процент на конвертации в грн и потом обратно в валюту...
6. Ждем...
7. Раздеваем страну с бюджета напрямую при погашении...НАФИГА работать? Именно такую схему мутит сейчас ВЛАСТЬ... ОВГЗ в долларе по ... 7%!!!! ВУАЛЯ!Это та схема, которую намутил в свое время Арбузов! Сами вогнали страну в долги, а потом сами же выкупили долги и стали владеть страной... Все это тогда с "частными кредиторами" провернула Яреська с Гонтаревой для себя и Порошенко в сговоре с новыми-старыми... Ничего личного - джаст БАБЛО...На выходе:
1. Бабло в бюджет сейчас...
2. Страна в долгах... Долги должны нам...
3. ПРОФИТ. Плюс полный ФИНАНСОВЫЙ контроль над страной и пофик какая власть политическая придет!Конгениально!
Нынешние чиновники смотрят на него как на говно.))
Ляшко больше в спортлото выигрывает.