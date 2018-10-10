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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Лазаренко (203) Луценко (7177) США (14237)

 "Лазаренко до второй половины октября должен дать ответ": Луценко рассказал, когда США и Украина "разделят" арестованные $220 млн

Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко в октябре должен дать ответ о своих условиях заключения сделки со следствием в США, что позволит разделить арестованных 220 млн долларов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко в среду.

"Гражданин Лазаренко до второй половины октября должен дать ответ американским властям о готовности заключить сделку со следствием", - сказал он.

Генпрокурор отметил, что одно из условий, которое выдвинул Лазаренко для заключения сделки со следствием, - закрытие в отношении него экономических уголовных дел в Украине.

"Адвокаты Лазаренко были в Генпрокуратуре. Они интересовались перспективой экономических дел здесь. Их перспектива очевидна. Сроки давности давно прошли, а, насколько я понимаю, это одно из условий Лазаренко для заключения соглашений с властями США о распределении средств, которые, вероятно, будут конфискованы", - отметил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко: В США обещают, что дело Лазаренко завершат уже в 2018 году

Он рассказал, что украинская сторона заявила о своих претензиях на возмещение суммы, которая в ходе следствия была доказана как такая, что имеет происхождение из Украины.

"Как только Лазаренко скажет "да", Украина и Америка встретятся и примут решение относительно согласования распределения. После этого нам придется подписать какие-то документы, которыми мы снимем украинские аресты. Сейчас аресты на активах лежат американские и украинские", - пояснил генпрокурор.

Он уточнил, что сейчас под арестом находится около 220 млн долларов. После заключения соглашения Лазаренко со следствием часть этой суммы должна отойти США на оплату технических расходов, а также выплаты экспертам и судьям. Часть средств отойдет Украине, еще часть - другим пяти странам, в банках которых находятся замороженные средства Лазаренко.

"Это достаточно сложная работа, но 75 процентов ее мы прошли",- резюмировал Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США обещают передать Украине большую часть средств Лазаренко, - Луценко

Напомним, Павел Лазаренко возглавлял правительство Украины с июня 1996 по июль 1997 года. В 1998 году он стал народным депутатом и возглавил парламентскую фракцию "Громада". Лазаренко был арестован в США в феврале 1999 года с панамским паспортом. Он провел в тюрьме в ожидании процесса около четырех лет. В июне 2003 года его выпустили под залог в размере 65 млн долларов, однако 1 октября 2008 года экс-премьер решил вернуться в американскую тюрьму, заявив, что опасается за свою жизнь.

Прокуратура обвиняла Лазаренко в вымогательстве, мошенничестве, перевозке украденных средств и отмывании в 1994-1999 годах почти 280 млн долларов. Также Лазаренко фигурирует в обнародованных весной 2016 года материалах о владельцах крупных офшоров, которые основываются на данных "Панамского архива" – сборника документов об оффшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.

Источник: https://censor.net.ua/n3090672
 
   
 Топ комментарии
 
А сколько вы стырили за 4 года?
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когда США и Украина "разделят" арестованные $220 млн. (с) США и кто?
- Это грабеж! - завизжал Паниковский. Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича!(с)
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Тато повернеться і вонЮ на трон допоможе посадити... Приїде і буде тут розповідати як добре жилося при його каденції прем'єрміністра, а лохи послухають і підуть вкидати бюлетні з галочкою напроти воні
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Він сюди не повернеться бо грохнуть ще на трапі літака.
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когда США и Украина "разделят" арестованные $220 млн. (с) США и кто?
- Это грабеж! - завизжал Паниковский. Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича!(с)
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А Юля тоже участвует?Ведь её доля там тоже есть.
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Про юльку мемуари написав ? Вони би розійшлись шаленим накладом )))
Скільки би не надрукував, все за одну годину би викупили
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Та куда ему. Ваша братия про юльку знают в разы больше, чем паша, так что бросай цензор, перо в руки и вперед за мемуары
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ТРЕБУЮ взять меня в министры! Я тоже так хочу! Схема нипель...1. Осознаем, что пора грабить ВСЕ и ВСЯ и пока в руках власть - даем право национализированному банку торговать ОВГЗ...
2. Принимаем решение поднять процентную ставку до заоблачного уровня X... ну а шо... это ж мы сами решаем!
3. Через свои конторы берем кредит в любом западном банке под Y... (что в три раза меньше нами ранее установленной ставки)...
4. СВОИМ даем возможность купить ОВГЗ по замечтательному проценту...
5. Теряем небольшой процент на конвертации в грн и потом обратно в валюту...
6. Ждем...
7. Раздеваем страну с бюджета напрямую при погашении...НАФИГА работать? "Лазаренко до второй половины октября должен дать ответ": Луценко рассказал, когда США и Украина "разделят" арестованные $220 млн - Цензор.НЕТ 3606 Именно такую схему мутит сейчас ВЛАСТЬ... ОВГЗ в долларе по ... 7%!!!! ВУАЛЯ!Это та схема, которую намутил в свое время Арбузов! Сами вогнали страну в долги, а потом сами же выкупили долги и стали владеть страной... Все это тогда с "частными кредиторами" провернула Яреська с Гонтаревой для себя и Порошенко в сговоре с новыми-старыми... Ничего личного - джаст БАБЛО...На выходе:
1. Бабло в бюджет сейчас...
2. Страна в долгах... Долги должны нам... "Лазаренко до второй половины октября должен дать ответ": Луценко рассказал, когда США и Украина "разделят" арестованные $220 млн - Цензор.НЕТ 3606
3. ПРОФИТ. Плюс полный ФИНАНСОВЫЙ контроль над страной и пофик какая власть политическая придет!Конгениально!
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Всего 220 млн украл?
Нынешние чиновники смотрят на него как на говно.))
Ляшко больше в спортлото выигрывает."Лазаренко до другої половини жовтня має дати відповідь": Луценко розповів, коли США і Україна "розділять" заарештовані $220 млн - Цензор.НЕТ 2610 "Лазаренко до другої половини жовтня має дати відповідь": Луценко розповів, коли США і Україна "розділять" заарештовані $220 млн - Цензор.НЕТ 6415
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Тупенький Югик хочет что-то поделить, там до тебя все поделили и уже отсидели.... ты его ловил?, судил, скажи хоть амерам спасибо, которые хоть на заре Независимости помогали..., .
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"Как только Лазаренко скажет "да", он в американском суде запоёт за Юлины делишки. Его уголовное дело в Украине закроется, а Юлино- откроется. Аккурат под выборы (совершенно случайно).
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Ну и кто видел как власенко по кацаптв называл народ Украины прыщами?)))) тимошонка труп...
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А почему деньги предполагают разделить? Они же с Украины выведены... "Лазаренко до другої половини жовтня має дати відповідь": Луценко розповів, коли США і Україна "розділять" заарештовані $220 млн - Цензор.НЕТ 8293
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Вот Тимошенке и скелет из шкафа. - Ибо беречь честь,нужно смолоду.
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У Юги очередные галюники, а предупреждали - сией маркой не злоупотреблять, а еще лучше полностью воздержаться:
"Лазаренко до другої половини жовтня має дати відповідь": Луценко розповів, коли США і Україна "розділять" заарештовані $220 млн - Цензор.НЕТ 4037
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Олигарх Порошенко, за время президентства, украл и вывел в офшоры $ 10 млрд.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Лазаренко до второй половины октября должен дать ответ": Луценко рассказал, когда США и Украина "разделят" арестованные $220 млн
 
 
 
 
 
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