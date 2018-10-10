 Под Киевом задержан ингуш Сайнароев, поддерживавший кавказцев, арестованных по запросу ФСБ, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Кавказ.Реалии" сообщил сосед Сайнароева.
"Выбили двери в квартире, сейчас проходит обыск, предъявили постановление суда на проведение следственных действий", – сказал собеседник. Ингуша, по его данным, подозревают в преступлении, предусмотренном ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.
Информацию об аресте Сайнароева подтвердила адвокат Злата Симоненко, представляющая его интересы. По ее словам, Салмана задержали в поселке Чайки, где проживают мусульмане – выходцы из Крыма и Северного Кавказа.
Уроженец Сунжи Сайнароев является активным участником движения в поддержку Тимура Тумгоева, которого 12 сентября Украина выдала России.
Сайнароев также координировал оказание юридической и другой помощи кавказцам, арестованным по запросу Москвы. Ранее он сообщал о поступающих ему от украинских силовиков угрозах.
Нация утомилась.....
Скоро украинцев случайно оказавшихся на Кавказе будут опускать в прямом смысле этого слова...
Господин Уткин живет на россии и не прячется.
Его даже в розыск не кому обьявить.
Ну в Сирии то понятно не кому.
А в Украине?
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Командиры ЧВК "Вагнер" рассказали, как Дмитрий Уткин набирал бригаду для войны в Украине в 2014 году
Бригада россиянина Дмитрия Уткина "зарекомендовала" себя в боевых действиях на Донбассе и ее решили укрупнить, утверждают командиры ЧВК "Вагнер".
7 марта 19.32
Бригада Уткина "хорошо зарекомендовала себя на Донбассе" - командир ЧВК "Вагнер"
Бригада Уткина "хорошо зарекомендовала себя на Донбассе" - командир ЧВК "Вагнер"
Фото: EPA
Командиры ЧВК "Вагнер" на условиях анонимности рассказали "Радио Свобода" , как россиянин Дмитрий Уткин сформировал свою бригаду для войны на востоке Украины, а позже ее укрупнили.
После участия в боевых действиях в Сирии в 2013 году на стороне войск президента Сирии Башара Асада подполковнику запаса Дмитрию Уткину поступило предложение от российских властей набирать наемников.
"Кого-то закрыли, а кому-то сделали такое предложение, от которого невозможно было отказаться. Просто на него карта легла", - сказал один из командиров.
Предложение сперва касалось Донбасса: Уткин и другие командиры начали формировать свои бригады для войны в Украине.
"В 2014 году товарищ Стрелков зашел в Славянск, и куча людей захотела Стрелкову помогать. Пересечь украинскую границу они не могли, потому что на то время граница существовала, и вся организация происходила в Ростове-на-Дону. Арендовали базу, взяли грамотных офицеров спецслужб и минобороны. Первый отряд пошел - "Луна", в июне 2014-го, второй - "Степь". Это были фактически ротно-тактические группы численностью до 250 человек. ЧВК тогда не было, но зарплату платили", - рассказали представители ЧВК
"Радио Свобода".
Вот пожалуйста.
Граждан Украины можно просто безнаказанно убивать и потом давать интервью об этом.
А мне рассказывают про каких то кавказцев.