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Все про:арест (9710) задержание (5151) Тумгоев (15)

 Под Киевом задержан ингуш Сайнароев, поддерживавший кавказцев, арестованных по запросу ФСБ, - СМИ

Сотрудники полиции задержали в пригороде Киева ингуша Салмана Сайнароева, активно поддерживавшего арестованных по запросам ФСБ кавказцев.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Кавказ.Реалии" сообщил сосед Сайнароева.

"Выбили двери в квартире, сейчас проходит обыск, предъявили постановление суда на проведение следственных действий", – сказал собеседник. Ингуша, по его данным, подозревают в преступлении, предусмотренном ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Информацию об аресте Сайнароева подтвердила адвокат Злата Симоненко, представляющая его интересы. По ее словам, Салмана задержали в поселке Чайки, где проживают мусульмане – выходцы из Крыма и Северного Кавказа.

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Уроженец Сунжи Сайнароев является активным участником движения в поддержку Тимура Тумгоева, которого 12 сентября Украина выдала России.

Сайнароев также координировал оказание юридической и другой помощи кавказцам, арестованным по запросу Москвы. Ранее он сообщал о поступающих ему от украинских силовиков угрозах.

Источник: https://censor.net.ua/n3090671
 
 
 Топ комментарии
 
Торговые партнеры попросили......
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то есть певцы-артисты всякие враги страны, а те, кто сотрудничает с фсб, и кого-то тут по их запросам арестовывают - те, герои? ну есть тут разум в этой стране??? ну возможно ли, что во время ВОВ НКВД выдавало кого-то Гестапо по их запросам? Или покупка газа-угля и т.д. в россии?! Смотрим иначе - Йосиф, гутен морген. Привет Адольф. Йосиф, у нас тут уголь на исходе, топить нечем, вышли чуток. Да не вопрос Адольф, завтра отправим, встречайте. ну у нас же именно так!!!
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Ингуша, по его данным, подозревают в преступлении, предусмотренном ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Источник: https://censor.net.ua/n3090671
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Аналогично, Порошенко подозревают в преступлении, предусмотренном ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство... И что дальше?
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Шото черножопых в Украине развелось как свиней
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а ты типа белый господиг с зарплатой в 100 баксов Под Киевом задержан ингуш Сайнароев, поддерживавший кавказцев, арестованных по запросу ФСБ, - СМИ - Цензор.НЕТ 8979
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не прекратим сотрудничество с ФСБ ни на день...
Скоро украинцев случайно оказавшихся на Кавказе будут опускать в прямом смысле этого слова...
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А мне, украинцу, фиолетовы терки ингуша с фсб-цру-моссадом. Меня интересует на каких основаниях здесь живет ингуш и чем он здесь занимается (шахтпр, итишник, дворник... или обычный кавказский бандюк, которые в Киеве на каждом шагу)?
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Вот именно... У меня в посёлке азербайджанец жил. Работал в колхозе, конюхом. Человек, как человек... Только, когда умер, на похороны приехали родственники, и люди узнали, что жил он по чужим документам, и находился в розыске, у себя на родине, за убийство... А прятался от "кровников"...
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Ну и что?
Господин Уткин живет на россии и не прячется.
Его даже в розыск не кому обьявить.
Ну в Сирии то понятно не кому.
А в Украине?
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А что, есть доказательства, что Уткин лично руководил "вагнеровцами" на Донбассе? Или же люди, на Донбассе воевавшие, в состав ЧВК под руководством Уткина вошли уже позже? Тут, для того, чтобы что-то предъявлять, и, более того, в розыск международный объявлять, "железные" доказательства нужны...
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ВСЕ НОВОСТИ

Командиры ЧВК "Вагнер" рассказали, как Дмитрий Уткин набирал бригаду для войны в Украине в 2014 году
Бригада россиянина Дмитрия Уткина "зарекомендовала" себя в боевых действиях на Донбассе и ее решили укрупнить, утверждают командиры ЧВК "Вагнер".
7 марта 19.32
Бригада Уткина "хорошо зарекомендовала себя на Донбассе" - командир ЧВК "Вагнер"
Бригада Уткина "хорошо зарекомендовала себя на Донбассе" - командир ЧВК "Вагнер"
Фото: EPA

Командиры ЧВК "Вагнер" на условиях анонимности рассказали "Радио Свобода" , как россиянин Дмитрий Уткин сформировал свою бригаду для войны на востоке Украины, а позже ее укрупнили.

После участия в боевых действиях в Сирии в 2013 году на стороне войск президента Сирии Башара Асада подполковнику запаса Дмитрию Уткину поступило предложение от российских властей набирать наемников.

"Кого-то закрыли, а кому-то сделали такое предложение, от которого невозможно было отказаться. Просто на него карта легла", - сказал один из командиров.

Предложение сперва касалось Донбасса: Уткин и другие командиры начали формировать свои бригады для войны в Украине.

"В 2014 году товарищ Стрелков зашел в Славянск, и куча людей захотела Стрелкову помогать. Пересечь украинскую границу они не могли, потому что на то время граница существовала, и вся организация происходила в Ростове-на-Дону. Арендовали базу, взяли грамотных офицеров спецслужб и минобороны. Первый отряд пошел - "Луна", в июне 2014-го, второй - "Степь". Это были фактически ротно-тактические группы численностью до 250 человек. ЧВК тогда не было, но зарплату платили", - рассказали представители ЧВК
"Радио Свобода".
Вот пожалуйста.
Граждан Украины можно просто безнаказанно убивать и потом давать интервью об этом.
А мне рассказывают про каких то кавказцев.
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а они там и так люди 3 сорта. Вот представь , на Кавказе украинец привселюдно начнет знакомиться с девушками. Живым ведь не вернется. А у нас, в такой же ситуации, наоборот, если кто возмутится - объявят нетолерантным и неприветливым к гостю.
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Хотілося б більш розгорнутої інформації про підозру у зумисному вбивстві - де, кого, коли, за яких обставин?
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Беспредел по заказу русни продолжается. От такой "потужностi" аж дух захватывает.
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Порошенко строит "русский мир" пуйла в Украине.
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то есть певцы-артисты всякие враги страны, а те, кто сотрудничает с фсб, и кого-то тут по их запросам арестовывают - те, герои? ну есть тут разум в этой стране??? ну возможно ли, что во время ВОВ НКВД выдавало кого-то Гестапо по их запросам? Или покупка газа-угля и т.д. в россии?! Смотрим иначе - Йосиф, гутен морген. Привет Адольф. Йосиф, у нас тут уголь на исходе, топить нечем, вышли чуток. Да не вопрос Адольф, завтра отправим, встречайте. ну у нас же именно так!!!
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"Ярославчик", НКВД Гитлеру даже без "запросов", немецких коммунистов-интербригадовцев, с конца гражданской войны в Испании, аж до 22 июня 1941-го, передавало... А они точно шли под гильотину... Почитай Артура Кестлера, "Слепящая тьма"... Кестлер САМ воевал в интербригаде, только вот в СССР не поехал, а во Франции обосновался, поэтому и выжил. Книгу издали в 1938-м, на украинский, под названием "Ніч ополудні", была переведена в 1939-м, эмигрантами во Франции. На русском впервые была опубликована примерно в 1990, в журнале "Знамя". Так что не надо тут "кактусы" свои раскладывать... А "пригревать" всякий мусор, который сначала наёмничал в Сирии, а потом, "якобы в АТО воевал" (только, кроме собственных "словесов", ничем подтвердить не может), Украина не будет...
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А кто патриот, тот кто в вышиванке и спать ложится, при этом грабя Украину 24 часа в сутки?
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СБУ арсеналы профукало по заказу агента ФСБ в доме с химерами
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семОчко в расстрельной бригаде присутствовал? как уполномоченный прызыдентамыру.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод Киевом задержан ингуш Сайнароев, поддерживавший кавказцев, арестованных по запросу ФСБ, - СМИ
 
 
 
 
 
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