 Объединительный Собор может состояться через несколько недель после предоставления Томоса об автокефалии, - Евстратий (Зоря)

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал Евстратий (Зоря), архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода УПЦ КП, руководитель Информационного отдела Киевской патриархии.

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Архиепископ напомнил дорожную карту создания Поместной Церкви. Сперва предоставление Константинопольской патриархией Томоса, затем - проведение Объединительного Собора архиереев православных Церквей в Украине. На этом Соборе будет провозглашено создание поместной Украинской Православной Церкви и будет избран ее предстоятель.

"Я думаю, что после того, как со стороны Константинопольского патриархата будет принято решение, что Томос предоставляется, технически созвать Собор можно за несколько недель", - уточнил он.

Владыка Евстратий отметил, что поместная Церковь будет состоять из всех обратившихся к Вселенскому патриарху с просьбой об автокефалии.

"Это иерархи Киевского патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и часть из Московского патриархата. Все они являются представителями Украинской Церкви, пока разделенной, и после получения Томоса объединятся в единую Украинскую Православную Церковь, а уже она получит Томос физически. То есть нельзя сказать, что ниоткуда появится новая структура, но и нельзя сказать, что какая-то одна из существующих церквей получит Томос".



На вопрос кто именно из иерархов Московского Патриархата поддержал обращение о Томосе и соответственно примет участие в Соборе, архиепископ отметил, что из них только двое открыто заявили об этом - Митрополит Александр и митрополит Софроний.

"Никто не объявлял, что обращался за Томосом, и понятно почему. Иначе Московский патриархат мог бы подвергнуть их разного рода наказаниям", - сказал Евстратий, добавив, что "когда придет время, украинское общество все увидит".

"Мы говорим о создании на основании предоставления Томоса одной Церкви - единой поместной Украинской Православной Церкви... Она должна называться по аналогии с другими поместными Церквями. Есть Болгарская Православная Церковь, Румынская Православная Церковь ... Будет и Украинская Православная Церковь", - сказал он.

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По словам владыки Евстратия, УПЦ Московского патриархата должна носить другое название:

"Согласно канонам, поместная Церковь - это одна-единственная Церковь. Поэтому Церковь Московского Патриархата должна носить то название, которое ей определено, - Русская Православная Церковь в Украине. Называться Русской Церковью - это не стыдно. Если они стесняются этого названия, то пусть объяснят, почему. А если не стесняются, тогда почему они говорят, что Томос - это провокация?..

Это не от них зависит. Название Церкви фиксируется в уставе, а устав принимается по требованию государственного законодательства. В Верховной Раде второй год лежит соответствующий законопроект 5309 о названиях религиозных организаций, центры которых находятся в стране-агрессоре. Такие организации должны в своем названии отображать полное название той Церкви, к которой они принадлежат. Все, больше нет никаких ограничений. Просто, чтобы они назывались так, кем они являются на самом деле. А требование государственного законодательства нельзя не выполнять".

Полное интервью с архиепископом Евстратием (Зорей) читайте ЗДЕСЬ.