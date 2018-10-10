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 Объединительный Собор может состояться через несколько недель после предоставления Томоса об автокефалии, - Евстратий (Зоря)

От момента предоставления Томоса об автокефалии Украинской Церкви до проведения Объединительного Собора, на котором будет провозглашено создание Поместной Церкви и избран ее предстоятель, может пройти несколько недель.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал Евстратий (Зоря), архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода УПЦ КП, руководитель Информационного отдела Киевской патриархии.

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Архиепископ напомнил дорожную карту создания Поместной Церкви. Сперва предоставление Константинопольской патриархией Томоса, затем - проведение Объединительного Собора архиереев православных Церквей в Украине. На этом Соборе будет провозглашено создание поместной Украинской Православной Церкви и будет избран ее предстоятель.

"Я думаю, что после того, как со стороны Константинопольского патриархата будет принято решение, что Томос предоставляется, технически созвать Собор можно за несколько недель", - уточнил он.

Владыка Евстратий отметил, что поместная Церковь будет состоять из всех обратившихся к Вселенскому патриарху с просьбой об автокефалии.

"Это иерархи Киевского патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и часть из Московского патриархата. Все они являются представителями Украинской Церкви, пока разделенной, и после получения Томоса объединятся в единую Украинскую Православную Церковь, а уже она получит Томос физически. То есть нельзя сказать, что ниоткуда появится новая структура, но и нельзя сказать, что какая-то одна из существующих церквей получит Томос".

На вопрос кто именно из иерархов Московского Патриархата поддержал обращение о Томосе и соответственно примет участие в Соборе, архиепископ отметил, что из них только двое открыто заявили об этом - Митрополит Александр и митрополит Софроний.

"Никто не объявлял, что обращался за Томосом, и понятно почему. Иначе Московский патриархат мог бы подвергнуть их разного рода наказаниям", - сказал Евстратий, добавив, что "когда придет время, украинское общество все увидит".

"Мы говорим о создании на основании предоставления Томоса одной Церкви - единой поместной Украинской Православной Церкви... Она должна называться по аналогии с другими поместными Церквями. Есть Болгарская Православная Церковь, Румынская Православная Церковь ... Будет и Украинская Православная Церковь", - сказал он.

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По словам владыки Евстратия, УПЦ Московского патриархата должна носить другое название:

"Согласно канонам, поместная Церковь - это одна-единственная Церковь. Поэтому Церковь Московского Патриархата должна носить то название, которое ей определено, - Русская Православная Церковь в Украине. Называться Русской Церковью - это не стыдно. Если они стесняются этого названия, то пусть объяснят, почему. А если не стесняются, тогда почему они говорят, что Томос - это провокация?..

Это не от них зависит. Название Церкви фиксируется в уставе, а устав принимается по требованию государственного законодательства. В Верховной Раде второй год лежит соответствующий законопроект 5309 о названиях религиозных организаций, центры которых находятся в стране-агрессоре. Такие организации должны в своем названии отображать полное название той Церкви, к которой они принадлежат. Все, больше нет никаких ограничений. Просто, чтобы они назывались так, кем они являются на самом деле. А требование государственного законодательства нельзя не выполнять".

Полное интервью с архиепископом Евстратием (Зорей) читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3090665
 
   
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В рубриці "Резонанс" - повне інтерв'ю владики Євстратія.. Дуже цікаво , пізнавально і своєчасно.. Рекомендую перечитати - не пожалієте..
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"Усмирение нашей гордыни" (выделено мною).
То есть, гордыня общая, а усмиряли Украину.
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А чого тягнути "кота за хвоста"? Треба діяти швидше,щоб не дати оговтатись Раші,бо вона нам ще добряче нагадить
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нашим попам тра' вже напоготові бути. Куйтє жєлєзо, нє отходя от каси!
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Короче развод якись.Томос на двоих.По 50% акций.Ще и неизвестно,який поп его получит,як що с МП,то+1 акция и песец короче Объединительный Собор может состояться через несколько недель после предоставления Томоса об автокефалии, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 4867
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"Русскую церковь" расстреляли большевики начиная с 1918-го. Её нет уже ровно 100 лет. Да и не было никогда- это был само-отколовшийся кусок древней церкви Киевской Руси. Поэтому ОНО должно называться "Сралинско-гундяевский сатанат" (1943-2018). Объединительный Собор может состояться через несколько недель после предоставления Томоса об автокефалии, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 3596
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Їй томос сатаністський дав товаріщ сралін. Яке відношення вона має до УПЦ? Її територя - це московія, а ми є окрема держава зі своїми кордонами. Геть з України нечисть.
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нам сталін дал в кривійє рукі ксіву
а вмєсто сєрдца - красний омофор
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Зачєм тянуть кота за рєзіну?!?!? Ерекція должна бить мґновєнной!!!
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за кілька тижнів може вторе пришестя случитись. Нє тєряйєм врємєні, Євстратій! Всьо должно уже бить готово - і зал, і загал, і туґамєнти. Токо свіснуть шоп оставалось
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"На запитання, хто саме з ієрархів Московського Патріархату підтримав звернення про Томос і відповідно візьме участь у Соборі, архієпископ зазначив, що з них тільки двоє відкрито заявили про це - Митрополит Олександр і митрополит Софроній.
"Ніхто не оголошував, що звертався по Томос, і зрозуміло чому. Інакше Московський патріархат міг би піддати їх різного роду покараннями", - сказав Євстратій, додавши, що "коли прийде час, українське суспільство все побачить".Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3090665Чому тільки ці двоє? Дуже просто, не тому, що вони такі сміливі і духовні! Вони, як і більшість є служтелями відділу ФСБ під керівництвом гундяя. У них, є доручення, вплинути на хід подій і посприяти створенню нової організаціі з узаконенням сатанату.
Далі: "
За словами владики Євстратія, УПЦ Московського патріархату мусить мати іншу назву:
" Відповідно до канонів, помісна Церква - це одна-єдина Церква. Тому Церква Московського Патріархату повинна носити ту назву, яку їй визначено, - Російська Православна Церква в Україні".Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3090665
Якщо, мацкавсько-гундяєвський сатанат не має томосу, то таке утворення автоматично призведе до підтягнення сатанату до легітимної церкви з томосом! Інакше, при отриманні УПЦ КП томосу без участі сатанату, останній опиняється в стані НЕ ПРИЗНАНОЇ СВІТОВОЮ ЦЕРКОВНОЮ СПІЛЬНОТОЮ СЕКТИ!!!
Якщо, все станеться як віщує цей "превелебний" то сатанат буде в законі і продовжить вплив на Українських громадян! В такому разі, Україна знову подарує сатанату всі права! І може більше.
частину лаври використовує Українська православна церква (Московського патріархату).

Інша частина лаври - просто музей!
У переліку релігійних організацій під назвою "Українська православна церква" зареєстрована саме Київська митрополія Московського патріархату. Таку назву не може мати жодна інша релігійна організація.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОбъединительный Собор может состояться через несколько недель после предоставления Томоса об автокефалии, - Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
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