 В Одессе представители прокуратуры пытаются изъять товар со складских помещений "ТБ Сервис", - директор компании

Об этом пишут Буквы, сообщают "Украинские новости".
Компания "ТБ Сервис" на рынке с 2010 года, входит в тройку лидеров Украины по импорту и экспорту посуды, имеет чистую таможенную историю и выигранные судебные иски у таможенных органов, - рассказал директор компании Евгений Мурзов.
По его словам, согласно сфабрикованному Генпрокуратурой делу о якобы созданной лицом, не имеющим никакого отношения к компании, организованной преступной группировки (ОПГ), о чем свидетельствуют все документы, и якобы возможном нанесении ущерба, в Единый реестр досудебных расследований была внесена информация об уголовном производстве. "Вынесенное следственным судьей определение о проведении обыска стало ширмой для абсолютного беспредела", - отмечает Мурзов.
"Вялотекущий обыск резко перерос в банальную попытку вывезти весь товар со склада компании без соответствующего судебного определения и описи. Пока представителям компании при поддержке активистов-общественников удается удерживать натиск представителей прокуратуры, в подкрепление к которым прибыл КОРД с автоматами и в балаклавах. А что будет дальше? И есть ли вообще "дальше" у белого бизнеса в Украине?!" - говорит Мурзов.
Директор компании "ТБ Сервис" обвиняет сотрудников Генпрокуратуры в рейдерских захватах.
"Опасность заключается в том, что этот вирус распространяется стремительно. Белый бизнес – в особой группе риска. В него не инвестируют. Его развитие не стимулируют. Его отжимают и целенаправленно загоняют в серый. С ним воюют сфабрикованными уголовными производствами, надуманными судебными определениями и с автоматчиками в балаклавах. Презумпция виновности как символ правового государства по-украински, абсолютный игнор законности со стороны тех, кто по Конституции обязан ее защищать, и вопиющее бесправие отечественного бизнеса, - таковы печальные реалии. Мало кто верит, что предприниматели открыто выступят единым фронтом. Но даже скептики уверены, что каждый будет защищать свой бизнес до конца. Да и автоматчиков в балаклавах на всех не хватит", - уверен Евгений Мурзов.
"Вроде и ребята из Генпрокуратуры молодые, и видно, что даже стесняются, и им неприятно заниматься явным прессингом белого бизнеса, но, как говорят в Одессе, такое... Представителями ГПУ, осуществляющими беспредел, руководит дядя времен Пшонки... Сейчас приехало много следователей и оперов для того, чтобы быстрее пересчитать белые тарелки. Мозг взрывается от бессмыслицы. Зачем нам новые структуры ГБР и так далее, если они вместо того, что бы бороться с реальным злом, будут считать тарелки? Причем вопреки решению суда? И восьмой день?" - написал в Facebook общественный активист Марк Гордиенко, опубликовав соответствующее видео.
- Ну, - сказал Остап оглянувшемуся Балаганову, - заседание продолжается! Подавайте сюда вашего подпольного Рокфеллера. Сейчас я буду его раздевать! Ох, уж мне эти принцы и нищие!(с)
«Следователи ГПУ незаконно проводят второй за месяц обыск и изъятие трех тысяч тонн зерна. Груз находится на ответственном хранении терминала. Следователи не предоставили ни одного документа, который бы давал им право изъять зерно», - говорится в сообщении.
По словам начальника службы безопасности Risoil Валерия Шнуренко, на вопрос о том, с какой целью сотрудники прокуратуры пытаются вывезти зерно, прибывший на предприятие следователь ответил, что груз должен быть вывезен на специализированное предприятие, которое занимается хранением конфискованного имущества. На вопрос, является ли этот груз конфискованным, следователь не смог дать ответ. «Требование следствия абсолютно не законно, потому что если груз является вещественным доказательством в рамках уголовного дела - он не должен перемещаться, потому что я как должностное лицо расписался, что принял груз, и мы как предприятие обязаны обеспечить хранение этого груза», - подчеркнул Шнуренко.
«Согласно определению суда, которое нам было предоставлено и стало основанием для обыска, обыск они имеют право проводить, но в определении четко указано - они имеют право изымать документы о хозяйственно-финансовой деятельности по ряду предприятий, которые указаны в этом определении», - адвокат компании Risoil Радион Танурков
Сотрудники Risoil написали заявление в ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) и Государственную таможенную службу с требованием не выдавать правоохранительным органам разрешение на незаконный вывоз имущества. Представители компании намерены также обратиться в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Европейскую бизнес-ассоциацию (ЕБА) в связи с незаконными действиями прокуратуры и полиции, которые блокируют работу терминала.
Согласно реестру ГП «Администрация морских портов Украины», ООО «СП Рисоил Терминал» оперирует причалом №11 морского порта «Черноморск». Терминал предоставляет услуги по перевалке пищевых наливных грузов с 2001 года. Зерновой комплекс введен в эксплуатацию в марте 2016 года. На реализацию третьей и четвертой очереди терминала, которые предусматривают строительство универсального склада №2, станции выгрузки автотранспорта и двухстороннего пирса, инвестор планировал направить $70 млн.
Risoil S.A. основана в 2000 году в Женеве (Швейцария). Основными направлениями деятельности компании являются обеспечение логистики масла, насыпных и генеральных грузов в портах Черного моря, продажа и производство растительных масел, торговля зерновыми и масличными культурами в контейнерах, хранение и переработка агропромышленных продуктов.
Помимо ООО «СП Рисоил Терминал» в порту «Черноморск», компания владеет терминалом по перевалке растительных масел ООО «Рисоил Юг» в морском порту «Южный», ООО «Морской технический центр», ЧАО «Раздельнянский элеватор», маслопрессовым заводом ООО «Биоил Универсал Украина», маслоэкстракционным заводом «Бисер Олива» (Болгария) и другими активами.