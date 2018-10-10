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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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 От разлета боеприпасов с арсенала больше всего пострадал поселок Августовка. Жертв и фактов мародерства нет, - Нацполиция

В зоне опасности разлета боеприпасов с военного склада в Ичнянском районе Черниговской области больше всего пострадал н.п. Августовка, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины, руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

"Более 70 обращений, но это обращения в основном по поврежденным домам. Таких обращений будет на самом деле больше, потому что люди возвращаются домой и видят наличие там боеприпасов, осколков, других повреждений… Это в зоне опасности", - сказал А.Фацевич на брифинге в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, больше всего повреждений получила Августовка, где большинство – дачные домов.

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"Есть повреждения, выгоревшие дома, но оттуда очень быстро эвакуировали население. А также при помощи подразделений полиции буквально вчера оттуда вывезли последних пенсионеров, которые не смогли сами выехать. Поэтому жертв на сегодня нет", - сказал замглавы Нацполиции.

В то же время первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин отметил, что не подтвердилось ни одно сообщение о мародерстве. "Фактов мародерства нет", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090645
 
 
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Жаль людей....
Итак жизнь нелегкая....
Еще эти .... диверсанты....
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чей склад и чьи снаряды ???? правильно тети Гроси и дяди Пеци -они то заплотят но из нашего кармана
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Даже если бы погибло 1000 человек,отставки не было бы. Ибо кумовство. И безправие.
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Мародерства нет! Та и разрушений почти нет... А были ли взрывы вообще то? Ну , выдайте им по три тысячи грн. ,как в Сватово , пусть заткнутся! Там один псих со Сватово в Северодонецке под облрадой стоит с плакатами , требуя восстановить полностью разрушенный дом, так вы его просто проигнорируйте :мародерства нет! разрушений нет! жертв нет! Ични тоже нет!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОт разлета боеприпасов с арсенала больше всего пострадал поселок Августовка. Жертв и фактов мародерства нет, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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