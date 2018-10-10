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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8883) Луценко (7177) Фирташ (977)

 "Будут и подозрения, и аресты": Луценко анонсирует "резонансные действия" против Фирташа и его компаний в ближайшие месяцы

После получения окончательных выводов экспертиз в ближайшие месяцы будут предприняты резонансные действия в отношении бизнесмена Дмитрия Фирташа и принадлежащих ему предприятий в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал журналистам в Киеве в среду

"У господина Фирташа в ближайшие месяцы будут добрые для нас сообщения из органов прокуратуры. Это будет касаться и облгазов, и химзаводов, и предприятий на временно оккупированной территории", – сказал он.

"Если говорить откровенно, жду окончательных выводов экспертиз. Как только они будут, будут и подозрения, и наложенные аресты, и другие резонансные действия", – добавил Генпрокурор.

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По его словам, наглость, с которой Фирташ обращается к Москве с требованием покарать Украину, перешла любые пределы.

"А это значит, что это дело лежит у меня в ближайшей к моей правой руке стопочке", – подчеркнул Луценко.

Он отметил, что прокуратура неоднократно пыталась воспрепятствовать поставкам украинского сырья на предприятия Фирташа в оккупированном Крыму, однако реализовать это на практике мешают суды, решениями которых систематично снимаются аресты с месторождений.

"Периодически мы получаем такие решения, начинаем все снова: снова накладываем аресты, снова их отменяют… Это достаточно рутинная работа", – констатировал Генпрокурор.

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Как сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму в $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Д.Фирташ все обвинения отрицал и назвал их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Д.Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа в эту страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены (Австрия) подала апелляцию на это решение, 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.

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Однако окончательное решение об экстрадиции за федеральным министром юстиции Австрии, который ожидал завершения рассмотрения еще одного запроса на экстрадицию Д.Фирташа – от Испании, по которому он был задержан прокуратурой Вены сразу после заседания апелляционного суда 21 февраля 2017 года. Земельный суд 23 февраля до рассмотрения запроса по сути отпустил бизнесмена под обязательства регулярно являться в суд и не покидать территорию Австрии, а также учитывая залог в EUR125 млн по делу об экстрадиции в США. После освобождения из следственного изолятора Фирташ вновь заявил, что не виновен, а запросы США и Испании назвал частью кампании по его политическому преследованию.

Источник: https://censor.net.ua/n3090643
 
 
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юГик перед "выборами" делает жалкую попытку оживить рейтинг прызыдентамыру.
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Это как раз тот момент,когда пете уже ничего не поможет.
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шо неужели... петю и каличку посодит?
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roshenko q - перестанут снабжать завод Титан в Крыму?

Смело..., очень смело...
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ага, выйдет как с вилкулом, добкиным, трухой и т.п. но, конечно, сотрясти воздух надо.
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всё будет
если проголосуете за петра алексеича и его команду!
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***
смелость, храбрость, справедливость у генпрокурора -
первые признаки.... алкогольного опьянения
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Прокурор должен быть до синевы выбрит и слегка пьян - но не наоборот...)))
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И подозрения, и громкие аресты с прилетанием на вертолетах - а потом очень тихие отпускания за отсутствием состава преступления, за недостатком улик или из-за неправильно оформленной бумажки...)))
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Короче заявления с целью отвлечь внимание и выиграть время...
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Еще и компенсацию из бюджета выплатят.
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Будет вам и дудка. Будет и свисток. - Как будто закон можно анонсировать ))
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А шо фирташ? Посадят зиц-председателя- Могилевич другого назначит. И , что интресно, Луценко все жто знает но пиар- пистеж устраивает. А за Севу молчок. А за севой стоит хремль
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это означает что Фирташу нужно готовить чемодан денег для Югика
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Ахаха вы бы мудаки для начала электричество в Крым фирташке прекратили продавать!
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это уже геноцидом попахивает прэзидентМыру на такое пойтить неможет))))
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" Твікс (АП+ГП)" пропонують Фірташу "пролонгацію Віденських протоколів" на 2019-2024 роки...
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фееричный прокурор разболтал все наперед а как же тайна следствия ????
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iot karol - ну он же идиот....

Не воспринимайте все так серьезно....
Видите - на ветке все над ним смеются....
Смейтесь и вы.....
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- Ваше Высочество, сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить.
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Генитальный прокурор, а к марту месяцу 2019 года с действиями успеем? Или год уточнять не будем?
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"Периодически мы получаем такие решения, начинаем все снова: снова накладываем аресты, снова их отменяют… Это достаточно рутинная работа", - констатировал Генпрокурор. Источник: https://censor.net.ua/n3090643

АлкоLOLик, а в какой руке дело Кернеса? Может и в случае Фирташа твои подчиненные так же поддерживают дела в суде?
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Да да.....
Как же верю.....
Пиз-еж точь в точь про Бойко и первые выступления клоуна луцика на ТВ!
Наверно у него как и у презика шаблоны речи заготовлены. Только вставляй более актуальные фамилии и пиз-ди дальше!
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о, вчергове "анонс"...торги оголошуються відкритими....
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Новый ЦИРК с вертолетами, колясками и пледами намечается?
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От пілять! Анонси, афіші, трейлери... Югасику, ти генпрокурор чи шоумен?
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Ну вот....все ближе и ближе к газовым королям и королевам...
Их может спасти лишь приход к власти в 2019...
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Ага, одни анонсы, результата 0,00. Импотенты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Будут и подозрения, и аресты": Луценко анонсирует "резонансные действия" против Фирташа и его компаний в ближайшие месяцы
 
 
 
 
 
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