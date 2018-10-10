 "Будут и подозрения, и аресты": Луценко анонсирует "резонансные действия" против Фирташа и его компаний в ближайшие месяцы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал журналистам в Киеве в среду

"У господина Фирташа в ближайшие месяцы будут добрые для нас сообщения из органов прокуратуры. Это будет касаться и облгазов, и химзаводов, и предприятий на временно оккупированной территории", – сказал он.

"Если говорить откровенно, жду окончательных выводов экспертиз. Как только они будут, будут и подозрения, и наложенные аресты, и другие резонансные действия", – добавил Генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завод Фирташа "Титан" в оккупированном Крыму продолжает работать на украинском ильмените из Житомирской области, - журналист Клименко

По его словам, наглость, с которой Фирташ обращается к Москве с требованием покарать Украину, перешла любые пределы.

"А это значит, что это дело лежит у меня в ближайшей к моей правой руке стопочке", – подчеркнул Луценко.

Он отметил, что прокуратура неоднократно пыталась воспрепятствовать поставкам украинского сырья на предприятия Фирташа в оккупированном Крыму, однако реализовать это на практике мешают суды, решениями которых систематично снимаются аресты с месторождений.

"Периодически мы получаем такие решения, начинаем все снова: снова накладываем аресты, снова их отменяют… Это достаточно рутинная работа", – констатировал Генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фирташ в прошлом году лично оформил на себя все свои активы в Украине, - Чорновол

Как сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму в $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Д.Фирташ все обвинения отрицал и назвал их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Д.Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа в эту страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены (Австрия) подала апелляцию на это решение, 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возвращение Фирташа в Украину в ближайшее время нереально, - Енин

Однако окончательное решение об экстрадиции за федеральным министром юстиции Австрии, который ожидал завершения рассмотрения еще одного запроса на экстрадицию Д.Фирташа – от Испании, по которому он был задержан прокуратурой Вены сразу после заседания апелляционного суда 21 февраля 2017 года. Земельный суд 23 февраля до рассмотрения запроса по сути отпустил бизнесмена под обязательства регулярно являться в суд и не покидать территорию Австрии, а также учитывая залог в EUR125 млн по делу об экстрадиции в США. После освобождения из следственного изолятора Фирташ вновь заявил, что не виновен, а запросы США и Испании назвал частью кампании по его политическому преследованию.