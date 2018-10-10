 ЦИК признала кандидата Савку избранным народным депутатом от "Народного фронта"

Соответствующее постановление принято на заседании ЦИК в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Признать избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Савку Ивана Ивановича", - говорится в решении ЦИК.

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Согласно процедуре, в дальнейшем Иван Савка должен подать в Центризбирком необходимые документы, после чего ЦИК сможет зарегистрировать его народным депутатом.

Как проинформировали в Центризбиркоме, такое решение принято в связи со сложением полномочий народным депутатом от Народного фронта Ирины Ефремовой, которая была избрана членом ЦИК.

Прежде чем объявить избранным нардепом Ивана Савку (№84 в избирательном списке НФ) Центризбирком объявил, что два кандидата - Сергей Кондратюк (№82 в избирательном списке НФ) и Игорь Гоцул (№83 в избирательном списке НФ. Он является первым заместителем министра молодежи и спорта Украины и в августе 2018 года подал заявление об отставке по собственному желанию), которые занимали следующие места в партийном избирательном списке НФ и должны были пройти в парламент перед Иваном Савкой, подали заявления об отказе от депутатства.

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И.Савка на парламентских выборах 2014 года шел под №84 по списку "Народного фронта". Беспартийный, на момент подачи документов в ЦИК занимал должность заместителя командира воинской части по работе с личным составом - начальник отделения воинской части АА 0224, проживает в Николаеве.