EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  642  21
Материалы по теме:
Все про:взрыв (4069) Черниговщина (508) Жуков Евгений (11) Ичня (34)

 "Такая вот закономерность - объединяемся, только когда трагедия", - начальник Департамента патрульной полиции Жуков о ликвидации последствий ЧП под Ичней

Пожар и взрывы боеприпасов на территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области сплотили общество, продемонстрировав способность украинцев объединяться в сложных ситуациях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, комментуруя сплоченность украинцев при ликвидации последствий ЧП на складах под Ичней. Приводим его текст полностью.

"Такая вот закономерность, что чрезвычайная ситуация в стране может так хорошо обьеденить людей! Но очень плохо, что именно в этом понимании "Трагедия Объединяет" люди начинают понимать друг друга поддерживать и помогать!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни одно сообщение о мародерстве под Ичней не подтвердилось, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Никто не выставляет трибун, не настраивает колонки, не выводит спикеров, не расшатывает толпу дурнымм обещаниями.
Без агрессии, пафоса и пиара,люди просто пи@дячат,во имя помощи другим людям, которые пострадали от вчерашних событий!

Спасатели, пожарные, волонтеры, полицейские, активисты, военнослужащие, предприниматели, медики, саперы, летчики, водителя маршруток, сотрудники спецслужб, повара, гвардейцы и многие-многие из профессий и многие-многие из людей! Которых объединило горе, как и в 2014 году, кто-то воевал, а кто-то подавал патроны и кормил.

А почему так? Да потому что так должно быть! Всегда, как у людей и по-человечески!
И то же руководство страны также должно быть в эпицентре событий в такой сложной ситуации, на то оно и руководство, чтоб помогать и вселять надежду в людей, простых граждан, что они не одни! Так должно быть! Информировать, подавать пример, а по итогу восстановить все разрушенное.
Как и происходит.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": К Генштабу много претензий, идут очень серьезные разборки, не исключены кадровые решения, - Ирина Луценко о взрывах на складах Минобороны. ВИДЕО

... 2014 год, беда...все встали в строй и вперед к общей победе!!
Так и сегодня, слажено и организованно, и старенькой бабушке или тем деткам не интересно, к какой политической силе вы относитесь, да им и похер, они знают, что вы придете на помощь!
И эти детки, когда подростут, так же придут на помощь другим, кто нуждается!

Вот и получается, когда вроде бы ничего не происходит, мы забываем о войне, и начинается принцип пауков в банке - друг друга обосрать, оболгать, подставить, ненужная агрессия и так далее.
Уничтожить то единое целое, которое создано трагедией.

В пример - уничтожение единого целого, которое было создано в 2014 году!!! И на сейчас - одна грязь, а не коллектив единомышлинников с общей целью, целью жить, строить, развивать, создавать!
Дурдом, в котором люди устали жить!
Потому что хотим хлеба, зрелищ! А кто-то со стороны масло в агонь льет, а мы этого не замечаем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет по нацбезопасности не позволит в этот раз сделать стрелочниками тех людей, которые служили на арсеналах под Ичней, - Пашинский

Те парни, которые друг друга дуют баллонами, бьют морды и оказываются в острых конфликтных ситуациях во время митингов, сейчас работают плечом к плечу, кушают вместе и прикрывают друг друга, и они ничем не отличаются! Просто один полицейский, а другой гражданский, и оба они - граждане и защитники своей страны!

К чему это все я? Да так, вспомнил, как оно на войне было, да и напомнил всем, что мы так можем! Можем жить без срача и страстей.
Только плохо одно - не научились еще, и объединяемся только, когда трагедия.

Вокруг куча манипуляций, технологий и неправдивых мнений.
Думайте только своей головой и делайте выводы сами, а не копируйте чьи-то больные воображения.
Иначе у нас нет будущего.
И не политики во всем виноваты, хотя вина их тоже не мала.
Но в каждом подразделении или коллективе есть хорошие и есть плохие
И каждый мудак имеет Фамилию Имя и Отчество, будь то депутат, доброволец, полицейский, военный, волонтер, бизнесмен или кристально чистый активист!!
Но хороших людей намного больше, все равно.
Думайте своей головой!

Спасибо всем, кто работает и помогает, в этой непростой ситуации!!!
Вместе мы сила!
А МЫ это Украина!

Хорошо бы это пораньше понять! Спасибо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделит 100 млн грн на ликвидацию последствий взрывов под Ичней, - Гройсман

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".

Источник: https://censor.net.ua/n3090637
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а знаєте, хто першими евакуював людей у самій Дружбі? прилуцький ПС
 показать весь комментарий
 
 
огу лишь сказать одно .Наказание никто не понесет.И не потому что Правительство плохое.А потому что это рашенская диверсия подло кацапская.
 показать весь комментарий
 
 
100 млн выделено на ликвидацию последствий.А нельзя ли было выделить половину этой суммы на охрану и реконструкцию складов.Бардак во всем.Какой бы Сталин хреновый не был,но после первого склада,который взлетел,остальные были бы целы
 показать весь комментарий
 
 
Полторак сказал на кабмине, что охрана была укомплектована и несла службу исправно.
А периметр (почти 3 км), как раз заканчивали оборудовать.
Видимо, на бумаге. Как теперь готовность периметра проверить?
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. Абвер никаких диверсий не произвёл?
 показать весь комментарий
 
Произвёл! Обязательно произвёл.
Как же без этого? Без этого никак.
 показать весь комментарий
 
Если у твоих соседей тараканы, то как ты не затыкай дыры в полу и перегородках, они все равно появятся. Тараканы должны сдохнуть, что бы не мешали, вариантов больше нет-Дихлофос.
 показать весь комментарий
 
Во, во - это общая закономерность всех живых существ. Группирования в момент угрозы для выживания. И этой закономерностью кое-кто пользовался (Беслан,Норд-Ост,многоэтажки и т.д.)
А теперь, если будет угроза всему человечеству!!! эту закономерность используем мы. Для группирования ...нас самих.......А иначе не доходит.
 показать весь комментарий
 
прямо как у кацапов
как херня какая случиться, так от этого только польза
ничто оказывается так не сплачивает украинцев , особенно вокруг своего лидера , как взорванный склад боеприпасов
и так 11 раз!
 показать весь комментарий
 
 
Это про "элитных" украинцев.
Это они объединяются, что бы от ответственности уйти.
Ворон ворону глаз не выклюет.
 показать весь комментарий
 
 
Че-то, как-то про единство слабо верится...
Разве, что на словах....
 показать весь комментарий
 
99% политиков может зарабатывать бабло и содержать свое майно только на бюджетных потоках, тендерах, трансферах, или на льготах в налогообложении. Все из телевизора-Тимошенко, Червоненко, Рабинович, Мураев, Добкин, Бойко, Курченко...набили кубышку именно так. Кубышка кончается-вот и рвутся к кормушке. Порошенко не с Марса, и он тоже работал в 90х, в системе налогообложения Азарова, когда на заработанную гривну нужно было заплатить налогов 1, 2гр, полюбасу нарушал, иначе было нельзя, только грузчиком на заводе.
 показать весь комментарий
 
бредовый ролик, а бабаЙуля посмешила. в 2013 на ПС Харьков регулярно заливали деньги, ни разу их не было в горячих фазах, когда студенты отбивали Обладминистрацию, валили памятник ленину, бились с антимайданом и оплотовцами. ПиарСектор.
 показать весь комментарий
 
Местечковость, разрозненность ,жадность--наши национальные особенности. Всю историю украинцев подкупают за копейки, разъединяют сплетнями и погоняют все кому не лень! Ни одного украинца нельзя подкупить ни мерседесом, ни млном! Только кабанчиком...
 показать весь комментарий
 
Если закономерность преступная - меняют законодавцев.
 показать весь комментарий
 
со своими "верными " словами , ты, паренек, опоздал на четыре года...а как бы люди откликались на общую борьбу, если бы, вы все эти годы их не обворовывали со словами: жрать меньше надо...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Такая вот закономерность - объединяемся, только когда трагедия", - начальник Департамента патрульной полиции Жуков о ликвидации последствий ЧП под Ичней
 
 
 
 
 
 вверх