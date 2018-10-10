 "Такая вот закономерность - объединяемся, только когда трагедия", - начальник Департамента патрульной полиции Жуков о ликвидации последствий ЧП под Ичней

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, комментуруя сплоченность украинцев при ликвидации последствий ЧП на складах под Ичней. Приводим его текст полностью.
"Такая вот закономерность, что чрезвычайная ситуация в стране может так хорошо обьеденить людей! Но очень плохо, что именно в этом понимании "Трагедия Объединяет" люди начинают понимать друг друга поддерживать и помогать!
Никто не выставляет трибун, не настраивает колонки, не выводит спикеров, не расшатывает толпу дурнымм обещаниями.
Без агрессии, пафоса и пиара,люди просто пи@дячат,во имя помощи другим людям, которые пострадали от вчерашних событий!
Спасатели, пожарные, волонтеры, полицейские, активисты, военнослужащие, предприниматели, медики, саперы, летчики, водителя маршруток, сотрудники спецслужб, повара, гвардейцы и многие-многие из профессий и многие-многие из людей! Которых объединило горе, как и в 2014 году, кто-то воевал, а кто-то подавал патроны и кормил.
А почему так? Да потому что так должно быть! Всегда, как у людей и по-человечески!
И то же руководство страны также должно быть в эпицентре событий в такой сложной ситуации, на то оно и руководство, чтоб помогать и вселять надежду в людей, простых граждан, что они не одни! Так должно быть! Информировать, подавать пример, а по итогу восстановить все разрушенное.
Как и происходит.
... 2014 год, беда...все встали в строй и вперед к общей победе!!
Так и сегодня, слажено и организованно, и старенькой бабушке или тем деткам не интересно, к какой политической силе вы относитесь, да им и похер, они знают, что вы придете на помощь!
И эти детки, когда подростут, так же придут на помощь другим, кто нуждается!
Вот и получается, когда вроде бы ничего не происходит, мы забываем о войне, и начинается принцип пауков в банке - друг друга обосрать, оболгать, подставить, ненужная агрессия и так далее.
Уничтожить то единое целое, которое создано трагедией.
В пример - уничтожение единого целого, которое было создано в 2014 году!!! И на сейчас - одна грязь, а не коллектив единомышлинников с общей целью, целью жить, строить, развивать, создавать!
Дурдом, в котором люди устали жить!
Потому что хотим хлеба, зрелищ! А кто-то со стороны масло в агонь льет, а мы этого не замечаем.
Те парни, которые друг друга дуют баллонами, бьют морды и оказываются в острых конфликтных ситуациях во время митингов, сейчас работают плечом к плечу, кушают вместе и прикрывают друг друга, и они ничем не отличаются! Просто один полицейский, а другой гражданский, и оба они - граждане и защитники своей страны!
К чему это все я? Да так, вспомнил, как оно на войне было, да и напомнил всем, что мы так можем! Можем жить без срача и страстей.
Только плохо одно - не научились еще, и объединяемся только, когда трагедия.
Вокруг куча манипуляций, технологий и неправдивых мнений.
Думайте только своей головой и делайте выводы сами, а не копируйте чьи-то больные воображения.
Иначе у нас нет будущего.
И не политики во всем виноваты, хотя вина их тоже не мала.
Но в каждом подразделении или коллективе есть хорошие и есть плохие
И каждый мудак имеет Фамилию Имя и Отчество, будь то депутат, доброволец, полицейский, военный, волонтер, бизнесмен или кристально чистый активист!!
Но хороших людей намного больше, все равно.
Думайте своей головой!
Спасибо всем, кто работает и помогает, в этой непростой ситуации!!!
Вместе мы сила!
А МЫ это Украина!
Хорошо бы это пораньше понять! Спасибо".
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".
А периметр (почти 3 км), как раз заканчивали оборудовать.
Видимо, на бумаге. Как теперь готовность периметра проверить?
Как же без этого? Без этого никак.
А теперь, если будет угроза всему человечеству!!! эту закономерность используем мы. Для группирования ...нас самих.......А иначе не доходит.
как херня какая случиться, так от этого только польза
ничто оказывается так не сплачивает украинцев , особенно вокруг своего лидера , как взорванный склад боеприпасов
и так 11 раз!
Это они объединяются, что бы от ответственности уйти.
Ворон ворону глаз не выклюет.
Разве, что на словах....