 Семейных врачей будут обучать предоставлению услуг в сфере психического здоровья, - Минздрав

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы обеспечить качественную помощь украинцам, специалисты всех звеньев должны уметь работать с последствиями психических травм и другими распространенными психическими расстройствами (тревожными, депрессивными и т.д.), а также пациентам с хроническими психическими расстройствами в стадии ремиссии. Речь идет не только о медикаментозном лечении, но и об освоении психологических методов. Вместе с Всемирной организацией здравоохранения начинаем внедрять систему обучения специалистов, оказывающих первичную медицинскую помощь. Семейный врач, терапевт или педиатр, в том числе, сможет пройти курс и научиться распознавать расстройства психического здоровья. При необходимости, он будет осуществлять базовые вмешательства или направлять пациента к узкому специалисту. Украинский семейных врачей, терапевтов и педиатров будут учить по программе mhGAP, разработанной ВОЗ и успешно апробированной в 90 странах мира. Уже в этом году состоятся пилотные проекты на востоке страны, и после этого опыт и система будет распространена на всю страну. Кроме медицинских работников, учения будут проходить и социальные работники, полицейские, волонтеры, учителя и другие", – отмечается в сообщении.

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Также Министерство здравоохранения Украины инициировало создание Национальной линии жизни - единого телефонного номера, на который может позвонить каждый в моменты отчаяния или безнадежности. Она будет создаваться по одному из лучших примеров в мире - линии психологической поддержки БО "Australia Lifeline". В прошлом году Минздрав Украины организовал в Украину визит представителей этой организации, во время которого они поделились опытом со своими украинскими коллегами и дали рекомендации по развитию такой формы помощи в Украине. Сейчас идут переговоры с австралийским правительством по переводу протоколов и проведению тренингов для украинских организаций от "Australia Lifeline".

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