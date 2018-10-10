 "Мы живем в исторический момент", - митрополит Галльский о Томосе для Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал "Радио Свобода" в Стамбуле, где происходит трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата.
"Всегда радостно езжу в Киев, чтобы увидеть ситуацию на месте. Мы молимся и всегда прилагаем наши усилия для объединения православных церквей в Украине. Мы живем в исторический момент и по Божьей милости все будет хорошо (для Украины)", - сказал митрополит, который принимает участие в заседании Синода.
10 октября экзархи Вселенского патриархата в Украине архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион прибыли на Синод, где они выступят на с отчетом о ситуации в Украине.
Как сообщалось, вопрос Томоса обсудят после отчета экзархов.
Напомним, 9 октября в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
Вирішальний момент..
давайте уже не томите))
а американцы на сегодня наши единственные друзья
Наша задача -- не стать их попутчиками.
думаю уже дали еще вчера
надо только немного подождать чтобы осадочек от складов улегся
и сразу объявят)
псы. видеообращение гаранта к народу Украины уже готово
принимаются ставки сколько раз прозвучат местоимения Я, МОИ,МНЕ
Я так понял, что на парашу эта Божья милость не распространяется.
Боженька спаси и сохрани Украину.
достоверность, шо надписи на заборе... тобишь на мордокниге.
или деза, или вытекание инфы... ХЗ.