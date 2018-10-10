 "Мы живем в исторический момент", - митрополит Галльский о Томосе для Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал "Радио Свобода" в Стамбуле, где происходит трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата.

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"Всегда радостно езжу в Киев, чтобы увидеть ситуацию на месте. Мы молимся и всегда прилагаем наши усилия для объединения православных церквей в Украине. Мы живем в исторический момент и по Божьей милости все будет хорошо (для Украины)", - сказал митрополит, который принимает участие в заседании Синода.

10 октября экзархи Вселенского патриархата в Украине архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион прибыли на Синод, где они выступят на с отчетом о ситуации в Украине.

Как сообщалось, вопрос Томоса обсудят после отчета экзархов.

Напомним, 9 октября в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.