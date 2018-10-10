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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:автокефалия (149) Томос (3)

 "Мы живем в исторический момент", - митрополит Галльский о Томосе для Украины

Представитель Константинопольского патриархата, митрополит Галльский Эммануил выразил надежду на объединение православных церквей в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал "Радио Свобода" в Стамбуле, где происходит трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата.

Читайте также: Синод, от которого ожидают решения об автокефалии для Украины, начался в Стамбуле

"Всегда радостно езжу в Киев, чтобы увидеть ситуацию на месте. Мы молимся и всегда прилагаем наши усилия для объединения православных церквей в Украине. Мы живем в исторический момент и по Божьей милости все будет хорошо (для Украины)", - сказал митрополит, который принимает участие в заседании Синода.

10 октября экзархи Вселенского патриархата в Украине архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион прибыли на Синод, где они выступят на с отчетом о ситуации в Украине.

Как сообщалось, вопрос Томоса обсудят после отчета экзархов.

Напомним, 9 октября в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3090631
 
   
 Топ комментарии
 
Взагалі, зараз дуже відповідальний момент в історії нашої держави.
Вирішальний момент..
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Все будет хорошо и правильно.
Боженька спаси и сохрани Украину.
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Ну да, это как решение обратится к доктору. Надеюсь что Вселенский примет и назначит лекарство. А там надо не ленится и излечится от "русомира" вернуть Лавры и церкви украинцам, украденные кацами.
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Взагалі, зараз дуже відповідальний момент в історії нашої держави.
Вирішальний момент..
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Ну да, это как решение обратится к доктору. Надеюсь что Вселенский примет и назначит лекарство. А там надо не ленится и излечится от "русомира" вернуть Лавры и церкви украинцам, украденные кацами.
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положительное от томоса - это то что в кацапстан бабло не будет течь из Украины и московские попы в головы срать не будут. а для неверующих- это в остальном практически ни о чем
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А для верующих намного больше. Церковное единение с истинною материнской церковью очень важно. Устраняется самосвятный посредник, Бог становится ближе.
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А для неверующих Релігія - опіум для народу, то нехай цей опіум буде українського виробництва, а не москалького. "Ми живемо в історичний момент", - митрополит Гальський про Томос для України - Цензор.НЕТ 9983
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админы почему этого томаса оставили,а фотографию "гастроном томос" убрали )))
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потому что это американский кот
а американцы на сегодня наши единственные друзья "Мы живем в исторический момент", - митрополит Галльский о Томосе для Украины - Цензор.НЕТ 9270
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Когда московия вернется в свои исконные мокшанские болота.
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Они уже в пути!
"Мы живем в исторический момент", - митрополит Галльский о Томосе для Украины - Цензор.НЕТ 4079

Наша задача -- не стать их попутчиками.
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Наша задача - допогти їм потужним вектором прискорення. У якості вектора найкраще зарекомендував себе лобрячий копняк.
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никому нельзя верить кроме петра алексеича
думаю уже дали еще вчера
надо только немного подождать чтобы осадочек от складов улегся
и сразу объявят)
псы. видеообращение гаранта к народу Украины уже готово
принимаются ставки сколько раз прозвучат местоимения Я, МОИ,МНЕ
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в сумах еще при рыгах такую открыли
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"...и по Божьей милости все будет хорошо (для Украины)".

Я так понял, что на парашу эта Божья милость не распространяется.
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Наверно все решится к Покровам Богородицы......
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Все будет хорошо и правильно.
Боженька спаси и сохрани Украину.
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Спасают и сохраняют только люди. Главное захотеть и сделать.
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по сети уже бродит мутка, шо уже...
достоверность, шо надписи на заборе... тобишь на мордокниге.
или деза, или вытекание инфы... ХЗ.
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вот это поворот, залупин попал в историю как чмо которое пошло войной на братскую Украину, а Порошенко попадет в историю как президент при котором получили томос и сохранили государственность, красав, че уж там.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы живем в исторический момент", - митрополит Галльский о Томосе для Украины
 
 
 
 
 
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