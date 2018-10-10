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Все про:агрессия (1356) армия РФ (5658) Ливия (635) Путин (24275) Россия (70700) Явлинский (27)

 "Теперь российских военных нет еще и в Ливии", - Явлинский о переброске спецназа РФ в Тобрук и Бенгази

Российский оппозиционный политик Григорий Явлинский напомнил об агрессии России в разных уголках мира, комментируя информацию о переброске в восточную Ливию для поддержки командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара несколько десятков военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба РФ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Теперь российских военных нет еще и в Ливии. Их не было в феврале 2014-го в Крыму. Уже четыре года нет на Донбассе. Трижды уже ушли из Сирии. Нет в Центральноафриканской Республике...Зато есть в Ленинградской области кладбище с тысячей свежих могил под номерами без имен. Есть, наверное, и в других местах... А еще есть бесконечное вранье", - отметил Явлинский.

Ранее газета The Sun сообщила со ссылкой на источники в британском правительстве, что россияне готовят военных армии маршала Хафтара, которому Россия также поставляет тяжелые вооружения. На востоке Ливии, как пишет The Sun, уже оказалось российское вооружение - противокарабельные крылатые ракеты "Калибр" и зенитные ракетные комплексы С-300.

Теперь российских военных нет еще и в Ливии, - Явлинский о переброске спецназа РФ в Тобрук и Бенгази 01

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В двух городах на северо-восточном побережье, Бенгази и Тобрук, как утверждает издание, были открыты две военные базы под прикрытием "ЧВК (прим. — частной военной компании) Вагнера". Источники в британском правительстве сообщили The Sun, подготовившие доклад для премьера Терезы Мэй разведчики утверждали, что Россия хочет превратить Ливию в "новую Сирию".

Источники РБК, близкие к Минобороны, а также к ливийским властям, подтвердили изданию информацию британской газеты о военной активности России в регионе. По их данным, она связана в том числе с нефтегазовыми интересами. Собеседники РБК утверждают, что переброска "элитных десантных подразделений" из Подмосковья в Ливию началась несколько месяцев назад.

Теперь российских военных нет еще и в Ливии, - Явлинский о переброске спецназа РФ в Тобрук и Бенгази 02

Источник: https://censor.net.ua/n3090630
 
   
 Топ комментарии
 
как по мне это хорошая новость
чем больше их там перемочат
тем нам меньше останется
Аллах Акбар! "Теперь российских военных нет еще и в Ливии", - Явлинский о переброске спецназа РФ в Тобрук и Бенгази - Цензор.НЕТ 4754
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Ох и Явлинский!!! Дык бабка Иоана Грозного, уроженная Садык Хафезовна сама же с Ливиии. ....Наверное хоть иногда матчасть надо причитывать....
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Ох и Явлинский!!! Дык бабка Иоана Грозного, уроженная Садык Хафезовна сама же с Ливиии. ....Наверное хоть иногда матчасть надо причитывать....
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Дійсно? Мамай (Глінська) із Сіверщини не його мати?
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как по мне это хорошая новость
чем больше их там перемочат
тем нам меньше останется
Аллах Акбар! "Теперь российских военных нет еще и в Ливии", - Явлинский о переброске спецназа РФ в Тобрук и Бенгази - Цензор.НЕТ 4754
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А какая классная страна была при Каддафи и банковая и счастливая
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Ну тебе Олежка виднее из-за поребрикак как живется в других странах
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Проблема большинства диктаторов только в одном, они не могут уйти вовремя, до того момента, как всё полыхнет из-за того, что они хотят сидеть вечно.
А вот Франко например, ушёл вовремя. И Испания нормально живет, даже с учётом буйной Каталонии. Сменяемость власти придумана не дураками.
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Ливия - это прекрасно. А когда в Балкарию будут перебрасывать росгвардию?
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это не интересно.
Больше трэша в Карачаевске, Нальчике и Кизляре.
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Ах, какие названия)) Ветераны Роммеля полезли в заначки за эрмами и гранатами.
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Поки захід куняє, росія самостверджується..
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Захід має велику інерцію, але також на заході є послідовність та невідворотність своїх дій. Приклад: переслідування лівійців за знищення літака (Теракт над Локербі - Вікіпедія).
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Где Мэттис? Срочно выпускайте Мэттиса!

"Теперь российских военных нет еще и в Ливии", - Явлинский о переброске спецназа РФ в Тобрук и Бенгази - Цензор.НЕТ 5144
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Я бачив ікону Сталіна, путіна, Миколи ІІ...
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Напевно ху?лу явився "дух Каддафі" і сказав йому "Щастя твоє у Бенгазі (Лівія)"
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"8 октября в районе передовых позиций, при попытке пересечения линии разграничения, подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях боевики 1-й отдельной мотострелковой бригады "1 АК": двое из них погибли, один тяжело ранен.
При этом российское оккупационное командование скрывает количество безвозвратных потерь и истинные причины гибели российских военнослужащих, перекладывая вину на обстрел со стороны ВС У"
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Дык в Ливии есть и нефть и газ, шоб только у Расеи и покупали, а не у Ливии
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При все сочувствии ливийцам, испытываю положительные эмоции...
Чем больше ихтамнетов сдохнет в Ливии, в ЦАР, в Сирии, тем меньше их будет на Донбассе.
Хотя сами тушки то такое, бабы еще нарожают...
Но ресурсы и бабки тратятся, это хорошо.
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Их санкциями душат , а они расширяют арену своей деятельности! Что то здесь не так! Может нужно что то другое? Может как с Бен-Ладоном надо?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Теперь российских военных нет еще и в Ливии", - Явлинский о переброске спецназа РФ в Тобрук и Бенгази
 
 
 
 
 
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