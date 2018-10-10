 "Теперь российских военных нет еще и в Ливии", - Явлинский о переброске спецназа РФ в Тобрук и Бенгази

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Теперь российских военных нет еще и в Ливии. Их не было в феврале 2014-го в Крыму. Уже четыре года нет на Донбассе. Трижды уже ушли из Сирии. Нет в Центральноафриканской Республике...Зато есть в Ленинградской области кладбище с тысячей свежих могил под номерами без имен. Есть, наверное, и в других местах... А еще есть бесконечное вранье", - отметил Явлинский.

Ранее газета The Sun сообщила со ссылкой на источники в британском правительстве, что россияне готовят военных армии маршала Хафтара, которому Россия также поставляет тяжелые вооружения. На востоке Ливии, как пишет The Sun, уже оказалось российское вооружение - противокарабельные крылатые ракеты "Калибр" и зенитные ракетные комплексы С-300.

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В двух городах на северо-восточном побережье, Бенгази и Тобрук, как утверждает издание, были открыты две военные базы под прикрытием "ЧВК (прим. — частной военной компании) Вагнера". Источники в британском правительстве сообщили The Sun, подготовившие доклад для премьера Терезы Мэй разведчики утверждали, что Россия хочет превратить Ливию в "новую Сирию".

Источники РБК, близкие к Минобороны, а также к ливийским властям, подтвердили изданию информацию британской газеты о военной активности России в регионе. По их данным, она связана в том числе с нефтегазовыми интересами. Собеседники РБК утверждают, что переброска "элитных десантных подразделений" из Подмосковья в Ливию началась несколько месяцев назад.