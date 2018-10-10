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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (10679) Зубко (370) отопительный сезон (167) счетчик (13)

 Кабмин разрешил жителям старых домов устанавливать индивидуальные счетчики тепла в своих квартирах

Установка распределительного учета тепловой энергии даст возможность каждому украинцу экономить потребление тепла и платить исключительно по собственному счетчику. Выбор потребителями оптимальной системы индивидуального учета осуществляется при технической возможности инженерных систем и экономической целесообразности для каждого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, так прокомментировал принятие на заседании Правительства постановления "Об утверждении Порядка определения технической возможности установки узлов распределительного учета тепловой энергии и экономической целесообразности установки приборов - распределителей тепловой энергии" вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Постановление разработано Минрегионом во исполнение Закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Чиновник пояснил, что ранее индивидуальный (поквартирный) учет был доступен только для жителей домов с горизонтальной системой отопления, а жители старых домов, где отсутствует техническая возможность установить индивидуальный счетчик, платили за объем тепла, которое потребляло все здание, по коммерческому домовому узлу делилась пропорционально площади на всех. И все платили одинаково.

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"Отныне владельцы квартир, которые установят квартирные счетчики (при горизонтальной разводке инженерных сетей в доме) или приборы-распределители на отопительные приборы (при вертикальной разводке), смогут регулировать температуру в своих квартирах, экономить тепло и платить исключительно по собственному счетчику, а не по перерасходу небрежного соседа. Доплата составит лишь за обогрев общих мест пользования и вспомогательных помещений в соответствии с площадью их квартиры. Это общеевропейская практика", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Вместе с тем отмечается, что для системы учета с помощью приборов-распределителей необходимо, чтобы их установили не менее 50% жителей многоквартирного дома. Оплата установки такой системы осуществляется за счет потребителей - владельцев квартиры.

Источник: https://censor.net.ua/n3090628
 
 
 Топ комментарии
 
крутят мутят хрен знает что по всей Европе давным давно стоит автономное отопление когда захотел тогда включил когда зачотел выключил вконце сколько напалил столько и заплатил,правда воровать так газ нельзя ибо тогда реальный обьем легко пощитать можно.
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каким интересно образом, если у большинства трубы проходят насквозь?
на каждую батарею вешать?)
а так конечно щедро, учитывая сколько стоит прибор учета и проект на его установку
это всё равно как мне разрешить на канары по безвизу смотаться)
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старые дома и СЧЕТЧИК ???? нонсенс )))))) он стоит 3 коп . ???
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крутят мутят хрен знает что по всей Европе давным давно стоит автономное отопление когда захотел тогда включил когда зачотел выключил вконце сколько напалил столько и заплатил,правда воровать так газ нельзя ибо тогда реальный обьем легко пощитать можно.
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напиши еще насколько среднесуточная температура за бортом в отапливаемый период выше чем у нас
это я к тому когда кобёлёвы с гройсманом из шакаладной банды рассказывыают нам как жить и тычут в европейские цены на газ
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тоесть ты уверен что грея воду хрен знает где в послевоенных котельнях и гоняя её по трубам километрами, которые кстати очень часто прорывает, это экономия денежных средств?
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дурня не включай
у меня автономка и в квартире и дома
за счет этого только еще держусь на плаву
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я дурака не включаю я понять тогда не могу что ты хотел сказать постом выше?
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где европа и где мы?
как ты себе представляешь переобородувание под автономное отпление обычной советской 9-ти или 12-ти этажки? это 90% жилого фонда Украины
ты наверное давно небыл на родине павло александрович
в италии наверное хорошо? Кабмін дозволив мешканцям старих будинків встановлювати індивідуальні лічильники тепла у своїх квартирах - Цензор.НЕТ 9231
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Если я не ошибаюсь то в многоетажках идёт стояк от которого к каждой квартире идут трубы, так вот если пупкин на 10 етаже решил что он не хочет иметь центральное отопление а автономное, пишет заяву, отсоединяется, переподключает трубы на котёл(хз как у нас оно называется у меня он и воду в кране и в батарее греет) вот и уся музыка.... топит когда ему надо а не на улице +20 а у меня бабуля окна открывает так как батареи кипят, такой идиотизм каждую весну осень наблюдаю.
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каким интересно образом, если у большинства трубы проходят насквозь?
на каждую батарею вешать?)
а так конечно щедро, учитывая сколько стоит прибор учета и проект на его установку
это всё равно как мне разрешить на канары по безвизу смотаться)
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старые дома и СЧЕТЧИК ???? нонсенс )))))) он стоит 3 коп . ???
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на каждый стояк надо ставить такой счетчик (а он не одну тыс. стоит + тех. условия узаконить и прочую бюрократическую волокиту - разрешения-согласования...и иметь бухгалтерские навыки чтобы это все посчитать... и юридические знания...чтобы доказать в теплосетях и... стальные нервы...
лучше упростите отказ от центрального отопления...заявы написал - и убегай!
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а у меня и газ есть и электричество
иногда кажется и на буржуйку бы перешел...ибо все равно прохладные батарей не стоят тех денег что я плачу (и догреваю все равно электрическими обогревателями)
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А в Европе буржуйками топят? Сам видел? Кабмін дозволив мешканцям старих будинків встановлювати індивідуальні лічильники тепла у своїх квартирах - Цензор.НЕТ 9375
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У нас кроме стоимости газа, мошенники разных "Теплоэнерго" в добавляют общую стоимость отопления и свою бесхозяйственность и потери 50% тепла по дороге в твой дом+ свой отпуск на Мальдивах.
На кой хрен такое отопление?
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Буржуйки не буржуйки а в маленьких гододах и посёлках(в горной месности в основном) до 4 етажей стоят и камин и газ, сам в такой переезжаю через 5 дней посмотрю как оно...
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тепловые счетчики в среднем на 1 - ю квартиру уйдет с работой до 30 тыс грн.
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А если у меня 4 стояка и они все проходят через квартиру?
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У меня есть квартирка в старой сталинке. Я ее сдаю в аренду. Там установлена газовая колонка и есть возможность просто заменить ее на отопительный котел. Или просто отрезать квартиру от отопления и газа - топить електрокотлом в 3 квт.. Но!!! Вот уже 20 лет я не могу получить разрешение на это под предлогом того что буду, дескать, "греться от соседних квартир которые платят за централизованное однотрубное отопление". Понятно что при однотрубной разводке счетчик на тепло не устанавливают (хотя это решаемо легко!), в квартире (дом утеплен 10 см. пенопласта, стеклопакеты, бронедверь с утеплителем) холодно и зимой уходит дополнительно к оплате централизованного еще 1,5-2 тысячи гривен на электричество... Это было нужно Омельченко, Черновецкому, Ахметову. Теперь Кличку ... Фирташу и Нафтогазу с Киевэнерго - всем ворам и подонкам. Живу я в частном доме где отопление 100 м. кв. обходится значительно дешевле чем отопление 31 кв. в квартире с централизованным отоплением. К тому же в своем доме я технически легко могу вообще отказаться от газа, потребление которого с 2014 сократил в три раза, однако в доме температура только выросла... Понятно что "энергосбережение" совсем не в приоритетах у нынешней яценючей власти...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин разрешил жителям старых домов устанавливать индивидуальные счетчики тепла в своих квартирах
 
 
 
 
 
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