 Кабмин разрешил жителям старых домов устанавливать индивидуальные счетчики тепла в своих квартирах

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, так прокомментировал принятие на заседании Правительства постановления "Об утверждении Порядка определения технической возможности установки узлов распределительного учета тепловой энергии и экономической целесообразности установки приборов - распределителей тепловой энергии" вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
Постановление разработано Минрегионом во исполнение Закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".
Чиновник пояснил, что ранее индивидуальный (поквартирный) учет был доступен только для жителей домов с горизонтальной системой отопления, а жители старых домов, где отсутствует техническая возможность установить индивидуальный счетчик, платили за объем тепла, которое потребляло все здание, по коммерческому домовому узлу делилась пропорционально площади на всех. И все платили одинаково.
"Отныне владельцы квартир, которые установят квартирные счетчики (при горизонтальной разводке инженерных сетей в доме) или приборы-распределители на отопительные приборы (при вертикальной разводке), смогут регулировать температуру в своих квартирах, экономить тепло и платить исключительно по собственному счетчику, а не по перерасходу небрежного соседа. Доплата составит лишь за обогрев общих мест пользования и вспомогательных помещений в соответствии с площадью их квартиры. Это общеевропейская практика", - подчеркнул Геннадий Зубко.
Вместе с тем отмечается, что для системы учета с помощью приборов-распределителей необходимо, чтобы их установили не менее 50% жителей многоквартирного дома. Оплата установки такой системы осуществляется за счет потребителей - владельцев квартиры.
это я к тому когда кобёлёвы с гройсманом из шакаладной банды рассказывыают нам как жить и тычут в европейские цены на газ
у меня автономка и в квартире и дома
за счет этого только еще держусь на плаву
как ты себе представляешь переобородувание под автономное отпление обычной советской 9-ти или 12-ти этажки? это 90% жилого фонда Украины
ты наверное давно небыл на родине павло александрович
в италии наверное хорошо?
на каждую батарею вешать?)
а так конечно щедро, учитывая сколько стоит прибор учета и проект на его установку
это всё равно как мне разрешить на канары по безвизу смотаться)
лучше упростите отказ от центрального отопления...заявы написал - и убегай!
иногда кажется и на буржуйку бы перешел...ибо все равно прохладные батарей не стоят тех денег что я плачу (и догреваю все равно электрическими обогревателями)
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У нас кроме стоимости газа, мошенники разных "Теплоэнерго" в добавляют общую стоимость отопления и свою бесхозяйственность и потери 50% тепла по дороге в твой дом+ свой отпуск на Мальдивах.
На кой хрен такое отопление?