 Оккупанты рисуют цифры: в Госпогранслужбе отрицают "туристический рекорд" в Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"В Крыму оккупанты пытаются выгодно показать очередной провальный сезон, говоря о рекордных 6,1 млн туристов, из которых около 1 млн украинцев. Однако анализ результатов оперативно-служебной деятельности Государственной пограничной службы Украины свидетельствует об отсутствии тенденции к увеличению посещения аннексированного в 2014 году полуострова Крым", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, всего в течение 9 месяцев 2018 г. на админграницах с временно оккупированным полуостровом пограничным ведомством зафиксировано 2 млн пересечений гражданами. При этом количество пересечений админграниц украинцами на выезд на ВОТ АРК составило 996 тыс. раз и осталось на уровне предыдущего года, а вот в направлении материковой Украины это количество зафиксировано на уровне 1,011 млн раз и имеет тенденцию к увеличению (на 3%).
Кроме того, для сравнения в течение именно туристического сезона с мая по сентябрь этого года на админграницах с оккупированным Крымом зафиксировано 1,4 млн пересечений, из которых 690 тыс. раз гражданами Украины в направлении полуострова и 713 тыс. раз из Крыма.
В ведомсте добавили, что анализ пропускных операций в 2015-2017 годах показывает устойчивую тенденцию к уменьшению пассажиро-транспортного потока и посещения гражданами оккупированного полуострова.
"В то же время статистика оккупантов пытается нарисовать "туристический рекорд Крыма". Стоит отметить, что они считают исключительно для картинки и всех, кто пересекает админграницы и зачисляют их в туристы. Съездил на материк из Крыма, а затем вернулся - турист, навестил родителей или родных - турист. Создается впечатление, что в течение года в Крым направляются исключительно "туристы" и для этого оккупанты делают все возможное, чтобы выгодно представить провальный турсезон", - резюмировали в Госпогранслужбе.
и бедных и богатых
один только семачка со своим кодлом кацапам план сделал
мотался каждую неделю
в жизни она гораздо красивее
Бо прагнути руцького міру і особисто путіна, який прибрав з полиць все смачне, спорожнив гаманці і позбавив майбутнього, можуть лише ідіоти - мазохісти.
А ще кримська залізниця заявила, що за рік кудись перевезла понад 2,5 млн пасажирів.
«Это все Америка нас награждает! Они травят нас», - заявила крымчанка.
По ее словам, масса случаев онкологическими заболеваниями.
На вопрос журналиста «Как именно Америка травит крымчан», пенсионерка сказала, что кругом по Крыму проходят военные маневры (!!!!) и поэтому «народ травят».
При этом женщина сразу же переключилась на то, что у нее маленькая пенсия и заоблачные цены в оккупированном Крыму, не анализируя, кто устанавливает цены, и при чем здесь «Америка».
«Яйца 65 рублей! Когда такое было. На улице еще тепло, а уже такие цены. Дорогие также овощи и фрукты», - возмущается женщина.
Крымчанка заявила, что Путин всем помогает, посылает гуманитарную помощь, но при этом еще раз подтвердила, что жители Крыма бедствуют.
Я мабуть воліла би бачити як в один день будуть зняті всі російські прапори та герби, а на їхньому місці постане те, що має бути там по праву.
Їм напевно цікаво, бо навряд вони здогадувались, що десь в Україні живуть інакше і люди дійсно відрізняються.
А этe^
Болезнь медицины
Почему Крым испытывает нехватку врачей и медсестер
https://lenta.ru/articles/2017/09/22/medicine/
наверно жидобандеровцы взломали страницу
Теперь скажи так (лишнехромосомные проглотят): там создаются рабочие места и врачи ушли на созданные рабочие места...
Браво, ребята!
Патриоты в Крым отдыхать не ездят.
если таких не наказывать - за Крымом будут и другие территории.
Не дождетесь.
Так що, крисчани, з такими "прибутками" не всі навіть до зими дотягнуть )))