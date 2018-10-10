 Оккупанты рисуют цифры: в Госпогранслужбе отрицают "туристический рекорд" в Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В Крыму оккупанты пытаются выгодно показать очередной провальный сезон, говоря о рекордных 6,1 млн туристов, из которых около 1 млн украинцев. Однако анализ результатов оперативно-служебной деятельности Государственной пограничной службы Украины свидетельствует об отсутствии тенденции к увеличению посещения аннексированного в 2014 году полуострова Крым", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, всего в течение 9 месяцев 2018 г. на админграницах с временно оккупированным полуостровом пограничным ведомством зафиксировано 2 млн пересечений гражданами. При этом количество пересечений админграниц украинцами на выезд на ВОТ АРК составило 996 тыс. раз и осталось на уровне предыдущего года, а вот в направлении материковой Украины это количество зафиксировано на уровне 1,011 млн раз и имеет тенденцию к увеличению (на 3%).

Кроме того, для сравнения в течение именно туристического сезона с мая по сентябрь этого года на админграницах с оккупированным Крымом зафиксировано 1,4 млн пересечений, из которых 690 тыс. раз гражданами Украины в направлении полуострова и 713 тыс. раз из Крыма.

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В ведомсте добавили, что анализ пропускных операций в 2015-2017 годах показывает устойчивую тенденцию к уменьшению пассажиро-транспортного потока и посещения гражданами оккупированного полуострова.

"В то же время статистика оккупантов пытается нарисовать "туристический рекорд Крыма". Стоит отметить, что они считают исключительно для картинки и всех, кто пересекает админграницы и зачисляют их в туристы. Съездил на материк из Крыма, а затем вернулся - турист, навестил родителей или родных - турист. Создается впечатление, что в течение года в Крым направляются исключительно "туристы" и для этого оккупанты делают все возможное, чтобы выгодно представить провальный турсезон", - резюмировали в Госпогранслужбе.