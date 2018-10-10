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Все про:Госпогранслужба (3004) Крым (20670) туризм (1076)

 Оккупанты рисуют цифры: в Госпогранслужбе отрицают "туристический рекорд" в Крыму

Нынешняя власть в оккупированном Крыму пытается изобразить позитивную картину туристического сезона, значительно завышая количество посетителей полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В Крыму оккупанты пытаются выгодно показать очередной провальный сезон, говоря о рекордных 6,1 млн туристов, из которых около 1 млн украинцев. Однако анализ результатов оперативно-служебной деятельности Государственной пограничной службы Украины свидетельствует об отсутствии тенденции к увеличению посещения аннексированного в 2014 году полуострова Крым", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, всего в течение 9 месяцев 2018 г. на админграницах с временно оккупированным полуостровом пограничным ведомством зафиксировано 2 млн пересечений гражданами. При этом количество пересечений админграниц украинцами на выезд на ВОТ АРК составило 996 тыс. раз и осталось на уровне предыдущего года, а вот в направлении материковой Украины это количество зафиксировано на уровне 1,011 млн раз и имеет тенденцию к увеличению (на 3%).

Кроме того, для сравнения в течение именно туристического сезона с мая по сентябрь этого года на админграницах с оккупированным Крымом зафиксировано 1,4 млн пересечений, из которых 690 тыс. раз гражданами Украины в направлении полуострова и 713 тыс. раз из Крыма.

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В ведомсте добавили, что анализ пропускных операций в 2015-2017 годах показывает устойчивую тенденцию к уменьшению пассажиро-транспортного потока и посещения гражданами оккупированного полуострова.

"В то же время статистика оккупантов пытается нарисовать "туристический рекорд Крыма". Стоит отметить, что они считают исключительно для картинки и всех, кто пересекает админграницы и зачисляют их в туристы. Съездил на материк из Крыма, а затем вернулся - турист, навестил родителей или родных - турист. Создается впечатление, что в течение года в Крым направляются исключительно "туристы" и для этого оккупанты делают все возможное, чтобы выгодно представить провальный турсезон", - резюмировали в Госпогранслужбе.

Источник: https://censor.net.ua/n3090623
 
 
 Топ комментарии
 
на самом деле немало наших туда едет
и бедных и богатых
один только семачка со своим кодлом кацапам план сделал
мотался каждую неделю
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Так, вважаю кримчан збоченцями..
Бо прагнути руцького міру і особисто путіна, який прибрав з полиць все смачне, спорожнив гаманці і позбавив майбутнього, можуть лише ідіоти - мазохісти.
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Да есть там рост какой-то в этом году, зачем отрицать. Мост - это не паром.
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Ну понятно, местные теперь чаще шныряют по мосту в ростовскую область за продуктами и бутылями питьевой воды. По парому этот вид барыжного туризма был бы очень проблематичен...
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Скоро в сам Крым всего навезут : "За первую неделю октября трафик грузовиков по мосту через Керченский пролив составил десять тысяч транспортных средств."
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на самом деле немало наших туда едет
и бедных и богатых
один только семачка со своим кодлом кацапам план сделал
мотался каждую неделю
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уж кто, а бедные в ту лохань точно не едут. Хотя бы, из-за кацапских цен. Исключение - кто могилы родных проведать. Ну а бахатые - то кто имеет недвижимость в виде дач... Да хай себе ездють, хоть месяц-другой без них в Украине воздух чище будет
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фотошоп
в жизни она гораздо красивее Оккупанты рисуют цифры: в Госпогранслужбе отрицают "туристический рекорд" в Крыму - Цензор.НЕТ 2475 Оккупанты рисуют цифры: в Госпогранслужбе отрицают "туристический рекорд" в Крыму - Цензор.НЕТ 3641
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Самое опасное, чем могут отравиться крымчане - это продукция фабрики Рошен!
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Пропоную Шпілику приїхати до Армянскьку і видати свою фразу, чому кацапи завжди тішаться коли хворіють діти?
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то кримчани за ковбасами та сиром вояжують
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Так, вважаю кримчан збоченцями..
Бо прагнути руцького міру і особисто путіна, який прибрав з полиць все смачне, спорожнив гаманці і позбавив майбутнього, можуть лише ідіоти - мазохісти.
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Соглашусь с вами: глистам нужна ж-па. Поэтому крымчане должны там жить.
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Так, рекорд...
А ще кримська залізниця заявила, що за рік кудись перевезла понад 2,5 млн пасажирів.
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то нано-поезда с непредсказуемыми рельсами
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**** Оккупанты рисуют цифры: в Госпогранслужбе отрицают "туристический рекорд" в Крыму - Цензор.НЕТ 7144
«Это все Америка нас награждает! Они травят нас», - заявила крымчанка.
По ее словам, масса случаев онкологическими заболеваниями.
На вопрос журналиста «Как именно Америка травит крымчан», пенсионерка сказала, что кругом по Крыму проходят военные маневры (!!!!) и поэтому «народ травят».
При этом женщина сразу же переключилась на то, что у нее маленькая пенсия и заоблачные цены в оккупированном Крыму, не анализируя, кто устанавливает цены, и при чем здесь «Америка».
«Яйца 65 рублей! Когда такое было. На улице еще тепло, а уже такие цены. Дорогие также овощи и фрукты», - возмущается женщина.
Крымчанка заявила, что Путин всем помогает, посылает гуманитарную помощь, но при этом еще раз подтвердила, что жители Крыма бедствуют.


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зараз вони жевріють, а раніше жирували..
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Когда крым станет Украиной приедешь на отдых ?
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Плов татарский,вино крымское домашнее с шашлыком из мидий.Креветки с пивандрием.Оооййй
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Думаєте, я в себе цього поїсти не можу ?
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Можете паночка Ксения.Но согласитесь что в Украинском Крыму от этого получить можно будет двойное наслаждение)))Героям Слава.
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Знаєте, що особисто мені додасть найбільше задоволення ?
Я мабуть воліла би бачити як в один день будуть зняті всі російські прапори та герби, а на їхньому місці постане те, що має бути там по праву.
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Ну якщо плов, то вже узбецький, вино може бути з Одеси чи Закарпаття, на рахунок креветок, то ті які я купляв по 10 євро в рибалок в Будві о 6-й ранку прямо на причалі, в Криму ніколи не буде, дві штуки займали цілу пательню.
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Мені знайомі із Закарпаття вино привозили. Родичі займаються виноробством, приймають участь в конкурсах. Дуже сподобалось.
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В нас в суботу- неділю був день міста, було й вино і шашлик і ярмарок, значно краще ніж раніше, навіть малечі сподобалось.
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Ясно. То ви гарно відпочили. У вас комфортний регіон і люди привітні.
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Сам був здивований, скільки народу приїхало зі сходу України, переважно чомусь жінок, так і ходили компаніями і намагались розмовляти українською, іноді аж смішно було чути. Окупанти малюють цифри: в Держприкордонслужбі заперечують "туристичний рекорд" у Криму - Цензор.НЕТ 5556
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В Європу потрапили )))) Відкрили новий туристичний край
Їм напевно цікаво, бо навряд вони здогадувались, що десь в Україні живуть інакше і люди дійсно відрізняються.
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Мне интересно, по каким соображениям украинцы, вообще, в Крым на отдых ездят? Там же все за время оккупации вернулось к совку 70-х - 80-х, даже хуже.
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Позагорать и поплавать в море .
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Какое позагорать и поплавать? Там сплошные зоны: от Керчи до Феодосии, от Судака до Алушты, от Алушты до НБС, от НБС до Ялты, от Берегового до Сак, от Сак до Евпатарии. Если не военные, то чиновничьи.
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Ты так пишешь потому что иы сепвратист и ватник.Там нет ничего после окупации рашкой и крысчанам на их ватные бошки метеориты с космоса падаютили камни с неба.
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Коле в око "руськість" сучасних російських запроданців під іноземними прапорами, так і уявляю собі офіцера преображенця, ховающого свою суть під прапором Валахії чи Молдови, от що таке " рабочии места", це по валашськи ?
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Лишнехромосомный, ты это на ленту.сру вычитал?

А этe^
Болезнь медицины
Почему Крым испытывает нехватку врачей и медсестер

https://lenta.ru/articles/2017/09/22/medicine/

наверно жидобандеровцы взломали страницу

Теперь скажи так (лишнехромосомные проглотят): там создаются рабочие места и врачи ушли на созданные рабочие места...
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удмуртъ. люди из Украины в основном едут к родственникам или к родителям или к детям. Чтобы просто так ехать чтобы покупаться дураков очень мало.
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А. если приехали к родственникам, то в паранже ходят?
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Взагалі то чисельність туристів дуже легко вираховується по цифрам, на які окупаційна кримська влада знизить вимоги на дотації з бюджету окупантів.
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Очень сомневаюсь в кацапских "данных". В прошлом году один мой знакомый съездил отдохнуть в Крым. Я не стал его стыдить - человек взрослый и понимает что делает Поставил в "черный список" и сообщил всем совместным знакомым о его "отдыхе". Они всвою очередь тоже поставили зверька в свои "черные списки". В результате его бизнесу в Киеве пришел капец.
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И теперь Вы гордитесь, что настучали на своего знакомого другим общим знакомым, от чего у того развалился бизнес в Киеве, и он теперь не сможет больше платить налоги, предоставлять рабочие места и кормить свою семью!
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Мабуть, родина цього Шпіли втратила бізнес в свій час по торгвлі з німцями в 1941.
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При чем тут это? Если речь идет о Киевлянине имеющим бизнес в Киеве, вся вина которого состоит в том, что он поехал отдохнуть в Крым, который скорее всего искренне считает тоже Украинским!
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Ну так українські громадяне не є однородною біомасою на відміну від бувших руських, і процес відокремлення українців від "наприехавших" по вашому триває, ніхто ж їх не вбиває, але якщо любиш калантарянів, шойгу і кургінянів, то будь ласка - нафіг за порєбрік, і зауважте, ніхто як в Донецьку не забирає бізнес за безцінь, продавай по риночній вартості і ЧВР.
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Однородная биомасса - исчерпывающая характеристика. Её процент от общего населения как-то высчитывается в процентном отношении. Как понять общество все поражено или есть ещё надежда на спасение? И Вы куда-то в сторону ушли от темы обычного стукачества, про которое так с гордостью рассказал Окупанти малюють цифри: в Держприкордонслужбі заперечують "туристичний рекорд" у Криму - Цензор.НЕТ 3792 НБ!
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жаль что таких стукачей МАЛО. Было бы больше - Крым бы до сих пор не был аннексирован.
Браво, ребята!
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Таиланд, говоришь...
Патриоты в Крым отдыхать не ездят.
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Почему?
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Нечистоплотно. Понимание на уровне инстинкта, что так поступать нельзя.
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Так а как же тогда Крым возвращать планируете? Если даже дотронуться до него боитесь? На уровне инстинкта!
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вот пусть и отвечает за свои действия. Гражданство страны предполагает не только права, но и ответственность. Помогает оккупанту - пусть платит. Да, бизнесом. Или валит в Крым или Рашку.
если таких не наказывать - за Крымом будут и другие территории.
Не дождетесь.
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А чем он помог оккупанту? Тем что потратил деньги в Крыму? Так он же украинский по Вашим же убеждениям?
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Я не писал заявлений в СБУ. Я просто исключаю из своей жизни все что хоть каким то боком позитивно реагирует на аннексию Крыма, оккупацию Донбасса и "русский мир". Его, кстати, никто не побил и машину его не сожгли. Его просто исключили из общества порядочных людей и перевели в разряд прокацапленной мрази.
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... и, кстати, все русскоязычные граждане Украины.
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А шо наша погранслужба все вопросы решила на закарпатье с лесом (дровами) и сигаретами? Я собственно к тому что маскали пишут около миллиона, наши 996 тыс. Ну, и в чем подвох?
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туристАв багато, тільки вони всі - бідні, як церковні миші )).. По одному персику купляють на базарі, по три огурця..
Так що, крисчани, з такими "прибутками" не всі навіть до зими дотягнуть )))
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Очень хорошо понимаю тех,кто едет в Крім на отдых.Они обычные по)(уисты,родом или корнями из мышебратской федерации.Им плевать на Украину,но им так же плевать и на РФ.Это такой сорт лишнехромосомных для которых Родина там-где нос в табаке.Как показала жизнь-таких обсосков в Украине не так и много.Что с ними делать???Думаю просто держаться от них подальше,исключать по возможности их присутствие в стране и всячески способствовать их переезду на "историческую родину".
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