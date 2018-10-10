EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1389  52
Материалы по теме:
Все про:Первый Национальный телеканал (45) телевидение (477) Полторак (1009) Ичня (34)

 "UA:Перший" отвергает обвинения Полторака в отказе дать эфир пресс-службе ВСУ по взрывам под Ичней

Национальная общественная телерадиокомпания Украины готова была предоставить пресс-службе Вооруженных Сил Украины эфир телеканала "UA:Перший" для оперативного освещения ситуации на складах под Ичней, но к ним никто не обращался.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила PR-директор "UA:Перший" Виктория Сидоренко.

Она отмечает, что Министр обороны Украины Степан Полторак на совещании у Президента во вторник заявил о том, что начальник пресс-службы ВСУ обращался к украинским телеканалам с просьбой включиться в прямой эфир для оперативного информирования населения о взрывах в Ичне, однако получил отказ. Об этом же Полторак сказал и на сегодняшнем заседании Кабмина.

Комментируя это заявление, Сидоренко написала: "Команда Общественного вещателя сообщает, что в редакцию телеканала UA:Перший пресс-служба ВСУ ни с какой просьбой о срочном включении в эфир не обращалась. Однако, безусловно, получила бы доступ к прямому эфиру для немедленного информирования населения в чрезвычайной ситуации, если бы обратилась с таким запросом.

Позже Сидоренко написала, что "ООО "ЭРА-МЕДИА" отказала пресс-службе ВСУ в предоставлении доступа в прямой эфир для экстренного информирования зрителей о событиях в Ичне".

"Как выяснила команда Общественного, к начальнику управления по связям с общественностью и СМИ ВСУ около 7 утра 9 октября обращалось ООО "ЭРА-МЕДИА", производящее программу "Доброго ранку, Країно!", с просьбой включиться в прямой эфир по телефону. Продержав на связи начальника управления длительное время, журналисты так и не осуществили включение в эфир, мотивировав это отсутствием времени.

Программа "Доброго ранку, Країно!" принудительно транслируется на телеканале UA: ПЕРВЫЙ по решению суда и является собственным продуктом ООО "ЭРА-МЕДИА".

Команда Общественного вещателя считает, что поведение журналистов ООО "ЭРА-МЕДИА" в этой ситуации не только является непрофессиональным, но и ставит под угрозу право и возможность граждан получить экстренную информацию от Вооруженных Сил Украины, что непосредственно влияет на безопасность населения", - написала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Авиация приступила к тушению пожара на военных складах под Ичней, - ГСЧС. ВИДЕО

Напомним, на сегодняшнем заседании Кабмина Полторак заявил, что в день инцидента, 9 октября, представители пресс-службы Минобороны полтора часа не могли выйти на "112 Канал", чтобы сообщить ситуацию, в то время, как этот канал давал массу информации по поводу взрывов на арсенале под Ичней. Также, по его словам, позицию военных отказались принять на Первом.UA. "Мне сказали: "Я позвонил на Первый.UA, а слышу в трубку, как говорят: "Задвинь его подальше, нам это не интересно", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня никто не хочет идти на должность начальника базы хранения боеприпасов, - Полторак

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".

Источник: https://censor.net.ua/n3090615
 
 
 Топ комментарии
 
если нет записи разговора то Полторак соврал....
 показать весь комментарий
 
Зато вера есть верховному главнокомандующему Порошенко, министру обороны Полтораку, начальнику Генштаба Муженко, которые постоянно взрывают артсклады...
 показать весь комментарий
 
Порошенковские воровские ублюдки заврались окончательно... Какой президент такая и власть.
Одна брехня постоянная от вора Порошенко и его воровских шестёрок.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Команда Общественного вещателя считает, что поведение журналистов ООО "ЭРА-МЕДИА" в этой ситуации не только является непрофессиональным, но и ставит под угрозу право и возможность граждан получить экстренную информацию от Вооруженных Сил Украины, что непосредственно влияет на безопасность населения", - написала она. Источник: https://censor.net.ua/n3090615

"І я, не я, і хата не моя"...

 показать весь комментарий
 
 
Ksenia VB , а ви, що, теж пишете не читаючи?
Це вже нікуди не годиться...
...

"Позже Сидоренко написала, что "ООО "ЭРА-МЕДИА" отказала пресс-службе ВСУ в предоставлении доступа в прямой эфир для экстренного информирования зрителей о событиях в Ичне".
"Как выяснила команда Общественного, к начальнику управления по связям с общественностью и СМИ ВСУ около 7 утра 9 октября обращалось ООО "ЭРА-МЕДИА", производящее программу "Доброго ранку, Країно!", с просьбой включиться в прямой эфир по телефону. Продержав на связи начальника управления длительное время, журналисты так и не осуществили включение в эфир, мотивировав это отсутствием времени. Источник: https://censor.net.ua
 показать весь комментарий
 
дивна позиція у першого... хіба не репортерська то справа - зібрати інформацію з усіх доступних джерел?
 показать весь комментарий
 
"UA: Перший" відкидає звинувачення Полторака у відмові дати ефір прес-службі ЗСУ щодо вибухів під Ічнею - Цензор.НЕТ 3794
Як показує практика, їх справи, це розповсюдження "зради" у головах українських обивателів...
 показать весь комментарий
 
если нет записи разговора то Полторак соврал....
 показать весь комментарий
 
 
Скорее всего записей нет, а значит...
 показать весь комментарий
 
magic SOM - вот и посмотрим....

Такие разговоры обязательно пишутся...
 показать весь комментарий
 
 
С таким бардаком, что творится сейчас в обоих этих структурах, то записей просто может и не быть...
 показать весь комментарий
 
 
Я уверен, что Полторак лично запроса не делал, должны были сделать прессекретари ГШ. а вот сделали, большой вопрос, а командующему честно отбрехались.
 показать весь комментарий
 
 
Попроси, что бы тебе кто то прочитал:

"Позже Сидоренко написала, что "ООО "ЭРА-МЕДИА" отказала пресс-службе ВСУ в предоставлении доступа в прямой эфир для экстренного информирования зрителей о событиях в Ичне".
"Как выяснила команда Общественного, к начальнику управления по связям с общественностью и СМИ ВСУ около 7 утра 9 октября обращалось ООО "ЭРА-МЕДИА", производящее программу "Доброго ранку, Країно!", с просьбой включиться в прямой эфир по телефону. Продержав на связи начальника управления длительное время, журналисты так и не осуществили включение в эфир, мотивировав это отсутствием времени. Источник: https://censor.net.ua/n3090615"




 показать весь комментарий
 
Аласания - харьковский сепарок... на службе Арсена Барисыча
 показать весь комментарий
 
 
Та вони там можуть догратися у Гетьманів...
 показать весь комментарий
 
Ну вот почему-то, я не верю Четвертаку... Не верю...
 показать весь комментарий
 
 
а по сути, кому верить, каким госструктурам - гостелерадио в лице UA:Перший или минобороны в лице Полторака?
Кто из них врёт?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенковские воровские ублюдки заврались окончательно... Какой президент такая и власть.
Одна брехня постоянная от вора Порошенко и его воровских шестёрок.
 показать весь комментарий
 
 
лайно это сплошные порошенковские брехуны... Защищаешь вора и брехуна Порошенко значит ты такой же брехун.
 показать весь комментарий
 
Ну вот, я так и знала, что Юлька во всем виновата))
 показать весь комментарий
 
 
баба юля прийдет порядок наведет.. тьху ты - варофффка, самая натуральная ничем не лучше того феерического фейспалма, который мы наблюдаем в нашем всеми не уважаемом политикуме как на международной арене так и не имеющему поддержки населения с европейскими ценами и нищенскими зарплатами
 показать весь комментарий
 
Скоріше за все була державна чи галузева програма щодо упорядкування складів РАО, але під неї не виділили кошти. Тобто винна Верховна Рада та КМУ. Військових зробили цапами-відбувайлами і не пускають до ЗМІ щоби виправдатися. Це можливе припущення.
 показать весь комментарий
 
ХЗ.
"Первый.ua " показывал сатанистскую ходу МП по Киеву, а ходу КП отказались и не показывали.
 показать весь комментарий
 
 
ну что, Первый уже тоже куплен скорей всего Жулькой +Медведчуком. а забыли как она месяц назад прибежала на утреннюю программу Первого и заявила: Порошенко хочет ввести военное положение, чтобы не проводить выборы!!! Во как!

+ сегодняшний случай с Полтораком + сатанинская хода МП.
 показать весь комментарий
 
Зато вера есть верховному главнокомандующему Порошенко, министру обороны Полтораку, начальнику Генштаба Муженко, которые постоянно взрывают артсклады...
 показать весь комментарий
 
 
То что склад взлетел на воздух они как раз рассказали. И про "мильйон пагибших" и про "полуразрушений город". А вот ГШ должен был внести реальную информацию что явно не ложилось в стратегию розгона зрады
 показать весь комментарий
 
112-ый тоже опроверг.
Пока только в эфире.
Полторак настойчиво упоминает 112-ый.
Война войной, а спецзадание по расписанию.
 показать весь комментарий
 
мраСМІ-112 вчора дали в ефір про "напівзруйновану Ічню"!
 показать весь комментарий
 
А 5-ый дал, что под Ичней вообще бомбосклада нет.
 показать весь комментарий
 
 
може дурбило з пресухи МО гінтеру двонило? ну по рейтингах воно таки перше... не вірю, щоб у Аласанії так відповили...
 показать весь комментарий
 
Просто из логики зачем пресслужбе ГШ выдумывать отказ. Есть чрезвычайная ситуация позвонили на телеканал - те отказали - мол не уплочено. "Украинская" журнаглистика она такая.
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос
Почему обратились только на 1-ый и на 112-ый?
Нужно было сразу на 5-ый обращаться.
 показать весь комментарий
 
 
Атвет - обращались ко всем отказали только ети
 показать весь комментарий
 
 
Каналы ждали отмашки из АП. Или от головнокоманувача лично. А то могут и свободу слова при попытке к бегству припаять.
 показать весь комментарий
 
а по суті увесь цей пінг понг викриває ще одну суттєву проблему... надійної системи оповіщення нема
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня на заСедании уряду имени гройсмана полторак подчеркнул, что меры безопасности на арсенале были соблюдены на достаточном уровне(?!!). "Но недостаточно было оборудование периметра,[...] мы надежно можем сохранить наши запасы только тогда, когда построим железобетонные конструкции..", сказал полторак перед подчеркиванием. И да. О 112 Украина обязательно. Гройсман не даст в обиду никого из своих министров, как и депутатов, когда вова был спикером.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"UA:Перший" отвергает обвинения Полторака в отказе дать эфир пресс-службе ВСУ по взрывам под Ичней
 
 
 
 
 
 вверх