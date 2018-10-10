 "UA:Перший" отвергает обвинения Полторака в отказе дать эфир пресс-службе ВСУ по взрывам под Ичней

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила PR-директор "UA:Перший" Виктория Сидоренко.

Она отмечает, что Министр обороны Украины Степан Полторак на совещании у Президента во вторник заявил о том, что начальник пресс-службы ВСУ обращался к украинским телеканалам с просьбой включиться в прямой эфир для оперативного информирования населения о взрывах в Ичне, однако получил отказ. Об этом же Полторак сказал и на сегодняшнем заседании Кабмина.

Комментируя это заявление, Сидоренко написала: "Команда Общественного вещателя сообщает, что в редакцию телеканала UA:Перший пресс-служба ВСУ ни с какой просьбой о срочном включении в эфир не обращалась. Однако, безусловно, получила бы доступ к прямому эфиру для немедленного информирования населения в чрезвычайной ситуации, если бы обратилась с таким запросом.

Позже Сидоренко написала, что "ООО "ЭРА-МЕДИА" отказала пресс-службе ВСУ в предоставлении доступа в прямой эфир для экстренного информирования зрителей о событиях в Ичне".

"Как выяснила команда Общественного, к начальнику управления по связям с общественностью и СМИ ВСУ около 7 утра 9 октября обращалось ООО "ЭРА-МЕДИА", производящее программу "Доброго ранку, Країно!", с просьбой включиться в прямой эфир по телефону. Продержав на связи начальника управления длительное время, журналисты так и не осуществили включение в эфир, мотивировав это отсутствием времени.

Программа "Доброго ранку, Країно!" принудительно транслируется на телеканале UA: ПЕРВЫЙ по решению суда и является собственным продуктом ООО "ЭРА-МЕДИА".

Команда Общественного вещателя считает, что поведение журналистов ООО "ЭРА-МЕДИА" в этой ситуации не только является непрофессиональным, но и ставит под угрозу право и возможность граждан получить экстренную информацию от Вооруженных Сил Украины, что непосредственно влияет на безопасность населения", - написала она.

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Напомним, на сегодняшнем заседании Кабмина Полторак заявил, что в день инцидента, 9 октября, представители пресс-службы Минобороны полтора часа не могли выйти на "112 Канал", чтобы сообщить ситуацию, в то время, как этот канал давал массу информации по поводу взрывов на арсенале под Ичней. Также, по его словам, позицию военных отказались принять на Первом.UA. "Мне сказали: "Я позвонил на Первый.UA, а слышу в трубку, как говорят: "Задвинь его подальше, нам это не интересно", - отметил он.

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".