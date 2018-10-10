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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
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 Руководитель Ичнянского склада боеприпасов был уволен в запас без выходного пособия еще в августе 2018 года, - Луценко

Руководитель склада боеприпасов в Ичнянском районе Черниговской области был уволен в запас без выходного пособия еще в августе 2018 года после проверок правоохранителей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщил журналистам 10 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Позволю себе разгласить дополнительную информацию. Дело в том, что подразделения сил специального назначения в августе месяце проводили отработку всех складов на территории Украины на предмет готовности к антидиверсионным задачам. По результатам этих учений на всей территории Украины, в частности, руководитель Ичнянского склада был снят с должности, уволен в запас без выходного пособия", – сказал Генпрокурор.

По его словам, после проверок в 2017 году мероприятия по усилению охраны склада в Ичне "не были реализованы". 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Авиация приступила к тушению пожара на военных складах под Ичней, - ГСЧС. ВИДЕО

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".

Источник: https://censor.net.ua/n3090608
 
 
 Топ комментарии
 
куда, интересно, идет военный налог, который платит каждый украинец?
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Югик, кого там уволили - это история... Кто был начальником склада на момент взрыва? Или уже начинаются отмазки типа "он работал меньше двух месяцев, не вошел в курс дела"? Или вообще в.о. на этой должности было?
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Луценко: "Стрелочник был расстрелян еще месяц назад прямо на переезде. Поэтому виноватых нет" Руководитель Ичнянского склада боеприпасов был уволен в запас без выходного пособия еще в августе 2018 года, - Луценко - Цензор.НЕТ 6054 Руководитель Ичнянского склада боеприпасов был уволен в запас без выходного пособия еще в августе 2018 года, - Луценко - Цензор.НЕТ 5460
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Блин, неужели эти люди управляют моей страной??????????????
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куда, интересно, идет военный налог, который платит каждый украинец?
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Весь налог должен идти на охрану складов ???
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я такого и не говорил. чего ты пенишься, бот? я всего лишь простой вопрос задал.
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Наверное ты всё знаешь... ну тогда расскажи про офшоры Порошенко?
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По-моему, начать должен и сказать - сколько у Порошенко в офшорах, если вступился за Олег Петрович ed2c8e0a.
А то все знают, что там миллиарды долларов, и никому не рассказывают...
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Рука руку моет.
Белорусские тролли Лукашенко вступись за Пецу )))
Белорусский царь дал команду?
Керівника Ічнянського складу боєприпасів було звільнено в запас без вихідної допомоги ще в серпні 2018 року, - Луценко - Цензор.НЕТ 3553
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Югик, кого там уволили - это история... Кто был начальником склада на момент взрыва? Или уже начинаются отмазки типа "он работал меньше двух месяцев, не вошел в курс дела"? Или вообще в.о. на этой должности было?
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А никто не работал. Сказали ж выше: не хотят.
А на нет - так и суда нет. Печерский районный суд не даст соврать.
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У детей такой юмор - исказить какое-либо слов...
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Фсё! Раскрыли! Ну слава ГПУ. Кто виноват?! Да он это, он. Ты на морду его посмотри! Глаза злющие такие, уф. И мотив есть - без виходного пособия. В бухгалтерию я , - за премией. На выходных меня не тревожить. "Ой чий там кинь стойиииить...."
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- Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги. (с)
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Та нееее, начальство ГплокуЛОЛу методичку свою подогнало, "они давно уволились из армии и ихтамнет". Это же "Старая песня о главном". Керівника Ічнянського складу боєприпасів було звільнено в запас без вихідної допомоги ще в серпні 2018 року, - Луценко - Цензор.НЕТ 8322
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значит виноваты те кто сняли и не обеспечили сохранность складов.
или решили пока безвластие на складах на лево спихнуть а потом и следы замеси.
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А они тоже "ихтамнет", система отработана за четыре года.
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Ну проверили, ну сняли, ну уволили, а боеприпасы то тю тю. Толку от ваших проверок, если живучесть арсенала после проверки вы не обеспечили. Кто ответит? Погибших, на кого можно было бы спихнуть ответственность нет.
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в августе 2018 года.... Примерно в декабре 2019го восстановится и получит зарплату за 1,5 года. C'est La Vie
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Луценко: "Стрелочник был расстрелян еще месяц назад прямо на переезде. Поэтому виноватых нет" Руководитель Ичнянского склада боеприпасов был уволен в запас без выходного пособия еще в августе 2018 года, - Луценко - Цензор.НЕТ 6054 Руководитель Ичнянского склада боеприпасов был уволен в запас без выходного пособия еще в августе 2018 года, - Луценко - Цензор.НЕТ 5460
--
Блин, неужели эти люди управляют моей страной??????????????
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Тебе военный коммунизм захотелось ?
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Уничтожение ворья и преступников это восстановление справедливости... Порошенковские воры и преступники не исключение.
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Тогда расскажи - что не по-закону делают судьи. Приведи пример любого процесса.
Вот тогда и мы убедимся, что тебе не нужен военный коммунизм.
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Опять Лукашенковская троллеферма активизировалась.
Передай Бацке, что вам здесь не рады Керівника Ічнянського складу боєприпасів було звільнено в запас без вихідної допомоги ще в серпні 2018 року, - Луценко - Цензор.НЕТ 873
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не смеши читателей
твоей страной
страна то как раз ихняя
вот и творят что хотят
заплатил хйло кому нада
подорвали складі
а виноват кот что яйценюки чесал
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как говорят моряки
*овно и пена всегда сверху.
что лишний раз и подтверждается нашей нынешней властью.
на фоне Майдана всплыло от папиредникав,
залив собой всех, кто что то стоил.
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Т.е. ты приравниваешь наиболее активных граждан, которые наверху, к говну и пене?
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Не служить больше Паниковскому. Уволю без выходного пособия. И вообще хватит с нас государственной деятельности. Пора заняться делом. (с)
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Таке в Армії буває. Рішенням командира когось призначають на посаду, але формально це не проводять, щоби не платити зайві гроші та не присвоювати чергове звання. Тобто військовий підрозділ є, але формально-юридично у нього немає командира.
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Ихтамнету засмердело. До боли знакомая риторика
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мабуть цю диверсію СЕМОЧКО влаштував
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чувака вчасно звільнили.. і тепер кінці в воду, єдиний стрелочник і той звільнений. з цим воєнно-політичним керівництвом країни АТО може закінчитися вже дуже швидко. просто воювати не буде чим.
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Ну и что, что уволился. Представление о системе управления и защиты в Генштабе имеется? Или они впервые об этом слышат. Даже в простой самолёт (с меньшей стоимостью) дублируется управление вторым пилотом и дублируются системы живучести самолёта. А вдруг что то пойдёт не так. А здесь логика, как в улитки : - ушёл человек - взорвали склады.
Не пойму, а как вы до этого конфеты лепили? Ведь даже при лепке конфет нужно иметь больше мозгов и ответственности
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допустим! ...но должен быть какойнить ИО (исполняющий обязанностями)
допустим и его нет....но кто-то же там был? (живой)
кто-то же охранял (как бы) и зарплату получал (не-не?)
это же арсенал???? не сельский нужник...
бэля....с вашими отбрешками... еще страшнее становится (АЭС хоть охраняют? плотины?)
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Руководитель склада кружка "Наши руки не для скуки"
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Не, ну если так, то и беспокоиться не о чем. Все в порядке! Расходимся.
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Уряяяя...вот и Луцык-стрелочник протрезвел первый "винуватый" назначен! А чё ж вы говнюки на него уголовное дело не завели раз было за что? Но идин мало, ищите лося рейтинг Пети понадУсэ!!
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Його звільнили без вихідної допомоги, а вас, соєві офшоропітеки, звільніть з вихідним отвором від палі.
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не надоїло вам ще цього придурка кагтавого слухати? собаки так не брєшуть...... .
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статьи еще какие-то противозаконные и непонятные открывают.
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За эти склады у Педрилы можно смело конфисковать все офшоры!!
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4 Руководитель Ичнянского склада боеприпасов был уволен в запас без выходного пособия еще в августе 2018 года, - Луценко. Похоже отвечать некому. Этого уволили, нового еще не назначили. Значит отвечать должен тот кто увольнял. Так всегда было в армии. Ведь сняв с должности командира и не назначив нового всю ответственность снявший берет на себя. А если и назначили то скажут, что новый еще не вошел в курс дела.
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По логике вещей начальник склада - материально-ответственное лицо. А при увольнении материально-ответственного лица надлежит провести инвентаризацию и приём-передачу материальных ценностей в подотчёт новому начальнику или исполняющему обязанности. Если такой порядок не соблюдён, ответственность возлагается на старшего начальника. При чём, у военных материальная ответственность регламентирована специальным Положением (постановление ВР от 23.06.1995 №243/95-ВР с последующими изменениями), которое гораздо проще, строже и конкретней, чем для гражданских лиц (шоб не сказать «драконовское»).
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по версии генитального нашли стрелочника который отомстил...
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Значит мог сдать рашкованам всю инфу про охрану.
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Навіть якщо так, то цих дій було недостатньо. Результат усім відомий. Хочу нагадати гаркавому прокурору, як охороняли весілля його сина, де був присутній головний барига країни. Поки у нас весілля охороняють значно краще за стратегічні склади, доти вони будуть вибухати.
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Просрали очередний склад боеприпасів.Луценко вже після вказівки нашого ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧОГО намікає,що ніхто не винний.Винні люди,що живуть під керівництвом таких долбо..ів.
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було таке... зняли! а треба було під суд! комісія МО проводилась, а паралельно "диверсантів" групу туди - пройшли по ВСІЙ території! і аніГУГУ
вся Ічня, почувши вибухи, знала - горить БАЗА... всі про все знали(
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У Вас что-то с переводчиком . Намікає ??? Натякає.
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Старого начальника уволили, а нового забыли назначить? Тогда кто за это будет стрелочником?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРуководитель Ичнянского склада боеприпасов был уволен в запас без выходного пособия еще в августе 2018 года, - Луценко
 
 
 
 
 
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